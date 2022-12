Cuentas remuneradas de hasta 300 euros: estos son los bancos que las ofrecen

¿Ganar dinero por tener una cuenta bancaria? A simple vista se puede pensar que no es cierto, que es simplemente un mensaje para conseguir que la gente se abra una cuenta bancaria u otra, pero no es el caso. Las cuentas remuneradas ofrecen esa posibilidad.

Tipos de cuentas

En el mundo financiero principalmente existen tres tipos de cuentas: nómina, corriente y remunerada.

Nómina. Con la primera obtenemos descuentos y ventajas con tan solo domiciliar la nómina. De hecho, en estos momentos son muchos los bancos que por traer los ingresos proporcionan hasta 150 euros.

Las cuentas corrientes son aquellas que no exigen ningún requisito concreto para poder abrirla. No obstante, no suelen tener tantas ventajas como una cuenta nómina.

Las cuentas remuneradas, en cambio, proporcionan cierta rentabilidad por el dinero que una persona tenga en su cuenta. Es por eso mismo que son una buena herramienta para aquellos que quieran ahorrar sin mucho esfuerzo.

Bankinter, EVO o Targobank; bancos con remuneradas

Mujer en un cajero. COFIDIS

Pero… ¿Qué bancos las ofrecen? Banqmi ha analizado el mercado financiero y ha encontrado las mejores cuentas remuneradas del momento.

Bankinter, por ejemplo, ofrece rentabilidad en cinco de sus cuentas bancarias: cuenta nómina, cuenta pensión, cuenta profesional, cuenta no-nómina, cuenta joven y cuenta bróker.

Concretamente se obtiene una remuneración del 5% TAE durante el primer año y del 2% TAE en el segundo, excepto en la cuenta bróker que la rentabilidad se mantiene en el 2% TAE anual. El saldo máximo a remunerar en todos los casos será de 5.000 euros.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que para contratar alguno de estos productos (cuenta nómina, pensión y profesional) será necesario disponer de una nómina, pensión o ingresos profesionales superiores a los 800 euros mensuales y tener tres recibos domiciliados.

Por su parte, para la cuenta no-nómina habrá que realizar un gasto anual de 3.000 euros con la tarjeta de la entidad y cargar 10 recibos por trimestre.

Otra de las cuentas remuneradas destacadas la tiene Targobank con la Cuenta Próxima. Ofrece una cuenta al uso y una de ahorro con una rentabilidad del 1%, es decir, dos cuentas contratando una.

Asimismo, para aquellas personas que no quieran estar moviendo los ahorros de un lado a otro la entidad cuenta con un sistema a través del cual el día 15 de cada mes se traspasa el saldo que supere los 3.000 euros a la cuenta de ahorro.

Para poder disfrutar de estas ventajas habrá que cumplir con uno de estos tres requisitos: disponer de un saldo pasivo igual o superior a los 10.000 euros; tener una hipoteca o seguro con prima (igual o superior a los 250 euros anuales) vigente con Targobank o tener una nómina o ingresos recurrentes superiores a los 600 euros mensuales (300 en caso de tener entre 18 y 25 años).

EVO es otra de las entidades que dispone de una cuenta remunerada. Ofrece dos cuentas en una, es decir, por un lado una cuenta con la que hacer las operaciones del día a día sin rentabilidad alguna y por otro lado una cuenta de ahorro remunerada hasta los 30.000 euros (0,60% TIN y 0,60% TAE).

Además, para que el usuario no tenga que estar moviendo el dinero a esa segunda cuenta EVO trasladará de manera automática el día 15 de cada mes el saldo que supere los 4.000 euros.

Se podrá disfrutar de esta ventaja siempre que se cumpla con una de estas dos condiciones: domiciliar una nómina (superior a los 600 euros), pensión o subsidio por desempleo; u operar en bolsa con el bróker inteligente de EVO (habrá que realizar como mínimo una operación al mes).

En definitiva, si lo que una persona quiere es ahorrar a través de su cuenta bancaria es posible con cualquiera de estas opciones.