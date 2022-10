La crisis económica global, derivada en gran parte de la guerra entre Ucrania y Rusia, más la crisis energética y el crecimiento de la inflación, está haciendo mella en el bolsillo de los españoles. Además, las previsiones de los economistas para 2023 no son halagüeñas y muchos ciudadanos se preguntan cómo podría afectar una eventual recesión económica a su cuenta bancaria. 20minutos ha consultado a diferentes expertos quienes arrojan luz sobre esta cuestión.

Olivia Feldman, cofundadora del comparador financiero HelpMyCash.com, sostiene que “más que la recesión, lo que realmente afecta al dinero depositado en una cuenta bancaria es la inflación, ya que el dinero pierde valor". En ese sentido, la experta financiera asegura que "la recesión causa temor pues una de sus principales características es el desempleo". Y, por extensión, agrega Feldman, "el desempleo es sinónimo de menos ingresos, o en algunos casos cero ingresos, esto provoca en muchos casos no poder hacer frente a deudas y obliga a las personas a tirar de los ahorros y descapitalizarse".

Hucha de las pensiones. Pixabay

Ahora bien, hay otro punto de vista, según la directiva de HelpyMyCash.com: "Si se mantiene el trabajo se puede sacar provecho a la actual política de subida de tipos de interés -recordemos que el BCE ha subido dos veces los tipos en un intento agresivo de atajar la inflación- y buscar cuentas de ahorros que generen rentabilidad".

Por su parte, Carlos Balado, director general de Eurocofin y ex director de Comunicación de Banco Popular, explica que en en caso de que España entrara en recesión "el efecto más inmediato es una reducción del poder adquisitivo, y si esa cuenta está configurada como un depósito, la rentabilidad que se obtiene es negativa debido a la diferencia que se produce entre la inflación y la escasa remuneración que ofrecen los depósitos".

Pablo Tellería, relación con inversores en inbestMe y asesor financiero, coincide con Olivia Feldman en que "por lo general, las recesiones económicas van vinculadas a un aumento del desempleo o puede provocar un ajuste en los ingresos".

Ese factor se puede traducir en que "la capacidad de ahorro disminuya y sea necesario adaptar los gastos", según Tellería. "Por eso es importante dentro de una planificación financiera pensar en diferentes horizontes temporales. Y dentro de ese planteamiento tiene que haber un fondo de emergencia que cubra las necesidades o gastos imprescindibles durante unos determinados meses", aconseja el asesor financiero.

Una oficina del SEPE en Madrid Europa Press

No obstante, el experto en finanzas, admite que "no hay una fórmula exacta para determinar de cuánto tiene que ser ese 'colchón' financiero". "Hemos de recordar que las finanzas personales en muchos casos tendrán más de 'personales' que de 'finanzas'. Dependerá de cada situación. No es lo mismo un funcionario público con plaza fija que un autónomo. O que la persona tenga dos años acumulados de paro, a que tenga medio año o no tenga ninguno, así como posibles cargas familiares, soporte que pueda tener por parte de familiares o de las personas más allegadas son aspectos que tiene que valorar, etc.", explica.

Una persona consultando su teléfono móvil. EUROPA PRESS

Por todo ello, Pablo Tellería afirma que la persona perjudicada por una posible recesión económica "tiene que pensar que con ese fondo de emergencia tendrá que cubrir el tiempo necesario para poder adaptarse a la nueva situación (reduciendo gastos en aquellas partidas no tan necesarias) o buscar fórmulas para reducir los gastos fijos imprescindibles (por ejemplo, buscando tarifas más ajustadas de algunos servicios o revisando las renovaciones de pólizas de seguro del coche, de vida, etc.)."

Por su parte, Eduardo Bolinches, analista financiero, sostiene que "la recesión económica llama a la puerta e inmediatamente todo el mundo se pone en lo peor". "Sin embargo, -agrega- esto forma parte de los ciclos de la economía y ahora, tras más de 6 años de tipos de interés negativo y billones de euros, dólares, libras y yenes vertidos sobre las correspondientes economías para evitarla, es precisamente por el mal menor que ejercen este tipo de políticas monetarias muy expansivas, la inflación, por lo que igualmente acabaremos tropezando con la recesión".

Vista de la fachada del Banco de Inglaterra en Londres. EFE

Fondo de garantía de depósitos

En ese sentido, añade Bolinches: "Si bien es cierto que la seguridad 100% no existe, sobre todo ahora cuando estamos viendo grandes dudas sobre la solvencia del Credit Suisse o ver al propio Banco de Inglaterra salir al rescate de sus bancos otorgando una línea de liquidez extraordinaria para atender los importantes reembolsos parte de los clientes finales, debemos recordar que las entidades bancarias están sujetas al fondo de garantía de depósitos que cubre en caso de quiebra los primeros 100.000 euros por cliente y entidad" .

"Además, esta garantía se extiende adicionalmente al dinero depositado en valores u otros instrumentos financieros por lo que no solo cubre lo que tenemos en nuestra cuenta corriente. Así que podemos decir que nuestro dinero está protección y por lo tanto sólo peligrarían montantes más elevados", agrega.

Por último, concluye el asesor financiero, "cabe resaltar que también nuestro patrimonio depositado en fondos de inversión y planes de pensiones están separados de los balances tanto de la entidad gestora como de la entidad depositaria por lo que es de esperar que no haya tampoco ningún problema al respecto".