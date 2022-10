La ocupación de viviendas de forma irregular es uno de los fenómenos que causa una mayor indignación entre la ciudadanía española, sobre todo cuando se trata de casos de primera o segunda residencia. El PSOE, el principal partido que sustenta al Gobierno de España, registró recientemente, el pasado 14 de septiembre, una enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende el desalojo de okupas en un tiempo máximo de 48 horas.

El abogado Arturo Ortiz, socio director de AJM Abogados, explica a 20minutos todos los pasos a seguir si se sufre la ocupación de la propia vivienda y ofrece consejos para afrontar lo que en ocasiones llega a convertirse en una pesadilla psicológica y financiera.

¿Cuánto tiempo medio suelen estar los okupas en la casa hasta que se logra el levantamiento?Depende de cómo se desarrolle el procedimiento judicial. Si es la vivienda habitual estarían fuera en una semana. Si no es la vivienda habitual o es la segunda vivienda podemos hablar de 6 a 9 meses.

¿La Policía no puede echarlos inmediatamente?Puede echarlos si estamos ante un allanamiento de morada, en otro caso no.

¿Es mejor llegar a acuerdos con ellos para que desalojen el inmueble o es ceder a un chantaje?Si es nuestra vivienda o segunda residencia no recomiendo en ningún caso llegar a un acuerdo. En otros escenarios dependerá de la situación. Si el acuerdo es mínimamente razonable, te puede ahorrar mucho tiempo y dinero, pero habría que ver cada caso en concreto. Por lo general, no hay que ceder al chantaje.

En el momento en el que logres recuperar la vivienda, si te encuentras con que han provocado daños en el interior o han vendido objetos como la televisión, joyas, muebles.... ¿puede pedir una indemnización? ¿Puede prosperar esa reclamación o se queda en nada?Sí, se puede pedir una indemnización. Puede que también hayan cometido otros delitos como hurto y apropiación indebida, por supuesto que puede prosperar una reclamación. A los okupas les pueden condenar a penas de prisión, que no cumplirán si no son reincidentes. Pero cobrar la indemnización será difícil. Estas personas no suelen tener bienes ni nóminas por encima de salario mínimo interprofesional para cobrar.