La inmensa carpa del Circo du Soleil puede verse ya desde los aledaños del Palacio de Oriente, con su blanco resplandeciente que alberga tanta ilusión bajo la lona. La naturaleza y la mitología mexicanas han servido de inspiración a LUZIA, el nuevo espectáculo que llega ahora a Madrid: las mariposas monarca, que cada año llegan por millones a México para hibernar; los tarahumaras, que descienden de las montañas donde habitan para recorrer decenas de kilómetros corriendo sin parar; el desierto, el mar o la lluvia, que aquí se simulan mediante cortinas de agua, piscinas y una espectacular iluminación.

Después de asistir a los ensayos en el impresionante espacio que se ha construido para el espectáculo, 20minutos ha accedido al espacio reservado a los artistas para visitar lo que nunca se ve: la zona de entrenamiento, calentamiento, pesas y recuperación. Allí nos esperaba Lea Toran Jenner, alemana de padre madrileño que protagoniza varios números de esta función, con la que conversamos mientras sus compañeros se ejercitan a unos pasos, hacen pesas en el gimnasio o son tratados por un fisioterapeuta.

Zona de entrenamiento del Circo del Sol Adolfo Ortega

¿Cuándo pensó dedicarse al circo?Yo vivía en Alemania de pequeña, pero veníamos a España en Navidad y en verano. Mis padres me llevaban a un club de gimnasia desde los cinco años. Un día fuimos a ver un espectáculo del Circo del Sol en Madrid, con mis primos, y vi que aquello se parecía mucho a lo que yo estaba aprendiendo en el club. Así comenzó mi sueño. Cuando tenía 15 años fui con mi familia seis meses a Montreal y ahí descubrí la Escuela de circo. Con diecinueve años hice unas audiciones y me seleccionaron en el Circo del Sol.

Lea Toran junto a una de las marionetas gigantes del Circo del Sol Adolfo Ortega

¿Cómo fueron sus inicios profesionales?Empecé a ser artista profesional en 2014. Hice una gira por todo el mundo con la compañía Cirque Éloize, de Canadá. Luego trabajé por mi cuenta y estuve dos años (2017-18) en el Moulin Rouge de París, que fue un trabajo muy bonito. Más tarde participé en el Festival Internacional de Circo de Albacete…



En el Teatro Circo de Albacete. Lo conozco bien porque soy de allí.

¡Sí! Fuimos en 2019 y ganamos el Don Quijote de Oro y el Premio del Público. El concurso tiene prestigio a nivel europeo. Me gustó mucho porque venían muchas familias y el Teatro Circo es precioso.

Lea Toran es especialista en Rueda Cyr Adolfo Ortega

¿Cuáles son las especialidades que practica y en qué consisten?

En primer lugar, la Rueda Cyr, que se llama así por su inventor, Daniel Cyr. Es un aro grande donde yo giro dentro. En este show somos dos chicas, cada una con su rueda, girando en sentidos opuestos y haciendo imágenes bajo la lluvia. La segunda de mis especialidades es el 'Pole Dance', la barra vertical, cuya técnica la aprendí en dos meses en el propio Circo del Sol. Como artista independiente hago la Rueda Cyr en dúo, en la que somos dos personas, chico y chica, dentro de una misma rueda un poco mayor. Es un número muy romántico porque hay un plano simbólico, ya que es como un anillo. Luego tengo otra disciplina llamada 'Chandeliers', que son acrobacias en altura suspendida desde una lámpara grande.

¿Qué supone en su carrera estar integrada en el Circo del Sol? ¿Hay algo mas allá de esto?Casi no. Hay dos mundos: uno es el de las grandes compañías, y ahí no hay nada mejor. Es la única compañía que gira internacionalmente y cuando cuentas que trabajas en el Circo del Sol la gente abre mucho los ojos. Además aquí hay muchas atenciones: un servicio de lavandería que mantiene todos su trajes limpios y planchados. Si falta algo te lo traen o si se rompe algo te lo reparan o lo cambian. Yo llego y lo único que hago es maquillarme. Todo son facilidades para hacer el mejor trabajo posible. Fuera del mundo de las grandes compañías, si trabajas por tu cuenta, lo más importante sería el Festival de Montecarlo, que se hace anualmente y es lo mejor del mundo.

Lea Toran en el estreno de LUZIA el 8 de noviembre en Madrid Adolfo Ortega

¿Cómo es el día de día de un artista de circo?Cuando estamos con un espectáculo y hacemos entre ocho y diez shows a la semana, casi no hay tiempo para ensayar. Si no tengo espectáculo, hay tiempo para pensar algún número nuevo. Ser artista de circo es un estilo de vida. No es un trabajo en el que terminas, te marchas a casa y te olvidas. Acabamos la jornada llenos de adrenalina y eso hace que me acueste muy tarde y me levante también muy tarde (risas). El ritmo está cambiado. Cuando nos trasladamos a otra ciudad, hay unos diez días de pausa sin entrenamiento y ahí podemos descansar o viajar.



Las dos Ruedas Cyr en un escenario dedicado al desierto bajo la lluvia Anne Colliard

¿Qué características tiene LUZIA en relación a los anteriores espectáculos del Circo del Sol?La presencia del agua. Hay una piscina y también cortinas de agua, que se utilizan en algunos momentos. Yo no lo había visto nunca. Es un espectáculo muy poético, lleno de emoción y detalles que tocan el corazón. A mí no me gustan tanto los números de equilibrio en cuerda, por ejemplo, que son peligrosos y te angustias. Este show tiene números peligrosos, pero tiene más detalles finos y bonitos. Los trajes y la música son espectaculares. La forma cómo todo está unido… A veces en el Circo del Sol aparecen más animales -marionetas gigantes-. En este espectáculo se trata más sobre la conexión y las relaciones. A mí me toca más.

¿Como afectó la pandemia al mundo del circo?Durante dos años no tuve casi nada de trabajo, sólo un par de programas de televisión. Era muy triste no tener sitios para ensayar y lo peor era no saber cuándo acabaría todo, porque primero decían que dos semanas, luego dos meses, luego un año... Hubo un momento en que regresamos, pero se volvió a cancelar. O sea que estar aquí ahora, con un show tan grande e importante, estar trabajando todos los días, es muy especial y lo valoro más.



¿Qué proyectos tiene para el futuro?¡Muchas cosas! Me encanta estar en el escenario y mi sueño es hacerlo hasta siempre. Me gustaría crear números no necesariamente más difíciles. Por ejemplo, una historia de amor con dos personas mayores, haciendo algo acrobático. Sería muy bonito y una manera de proyectar hacia el futuro manteniéndome en el circo. También me gustaría ser presentadora de espectáculos, pero eso será más adelante.



Lea Toran ejercitándose en la Rueda Cyr Adolfo Ortega