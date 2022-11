Pablo Muñoz Gabilondo: "'Pipper en ruta' es un reconocimiento a todas las personas que trabajan en el ámbito de la protección animal"

El popular perro Pipper, conocido por ser el primer perro turista que ha dado la vuelta a España para promover la integración de las mascotas en transportes, hostelería y atracciones turísticas, protagonizará Pipper en ruta, un nuevo programa en La 2 junto a su humano, el periodista donostiarra, Pablo Muñoz Gabilondo.

Piper en ruta es un nuevo espacio de viajes producido por RTVE en el que Pipper y su cuidador recorrerán diversos destinos españoles mostrando lugares accesibles para las familias que viven con un perro. Además, en cada episodio se enfrentarán a nuevos retos para hacer realidad su lema: "Perros educados, bienvenidos".

Pipper y Pablo se encuentran ya en mitad del rodaje del programa que en su primera temporada les llevará a recorrer Galicia, Asturias, Cáceres, Cuenca, Guipúzcoa, Girona, Málaga, Mallorca, Palencia, Salamanca, Teruel y Zamora.

El popular perro pasa a formar parte de La 2 tras recorrer más de 50.000 kilómetros y conocer los cien principales destinos españoles, una aventura que comenzó en 2018 y que siguen más de 100.000 personas en su blog.

¿Qué supone esta oportunidad para usted?Como periodista me supone un reto profesional porque he trabajado en radio, en prensa escrita, en gabinetes de comunicación, pero me ha faltado siempre la vertiente de la televisión que solo la conozco desde mi puesto de responsable de comunicación, por lo tanto, esta aventura televisiva es un reto. Por otro lado, lo veo como un reconocimiento a todas las personas que trabajan en el ámbito de la protección de los animales porque, me he sentido muy acompañado desde 2018 que arrancó la vuelta a España de Pipper por todas ellas. Me he encontrado por el camino a muchísimas personas que me han apoyado y que están muy comprometidas con el bienestar de los animales de compañía y que han depositado mucha ilusión en este proyecto. Hablo desde personas de refugios, asociaciones y protectoras, hasta esos empresarios que querían ser pet-friendly y se han sumado a esta corriente. Para mí esto supone algo muy importante porque es reconocer el trabajo de todas las personas que han hecho esa apuesta y que han aportado ese granito de arena. Que Pipper se haya convertido en un símbolo de la necesidad que tiene la sociedad española de avanzar por un país más sensible con los animales y más integrador con las mascotas es algo que aún no termino de creerme. Y, sin duda, es una gran oportunidad para las familias perrunas porque se va a dar visibilidad a una necesidad, es una oportunidad de acelerar el proceso pet-friendly que ya estamos experimentando.