Pablo Muñoz Gabilondo: "Somos el único país de la Unión Europea que prohíbe a los perros de más de diez kilos ir en tren"

Tras cuatro años recorriendo España con su perro Pipper y publicando sus experiencias pet-friendly en las 50 provincias del país, Pablo Muñoz Gabilondo ha decidido dar el salto del blog al papel para publicar España con pero. 200 planes con tu mejor amigo, una guía que analiza la oferta turística destinada a quienes viajan con mascota.

La editorial GeoPlaneta publicó el pasado 25 de mayo esta guía que revisa, provincia a provincia, los medios de transporte, playas, museos, castillos y otras atracciones turísticas que ya aceptan viajeros con perros de compañía; y que también ofrece pistas y consejos que, sin duda, inspirarán a quienes desean descubrir el país junto a su compañero de cuatro patas.

Después de publicar la serie Las aventuras de Pipper, Muñoz Gabilondo ha seguido los consejos de los seguidores de su blog y ha escuchado la petición de la editorial para que la guía España con perro. 200 planes con tu mejor amigo viera la luz. 20Minutos.es habla con él para indagar un poco más sobre la realidad del turismo pet-friendly en el país y para descubrir qué lugares son más punteros en materia perruna.

Pablo Muñoz Gabilondo San Sebastián (Guipúzcoa, 1972)

Nacido en San Sebastián (Guipúzcoa, 1972), este periodista donostiarra y creador del blog 'Pipper on Tour' está especializado en dirección de comunicación y reside entre San Sebastián y Madrid. Tiene una experiencia profesional de 30 años como periodista en medios de comunicación y como responsable de gabinetes de prensa. Desde hace unos años viaja junto a su perro Pipper, el primer can turista que ha dado la vuelta a España, promoviendo la integración de los perros de compañía educados en los espacios públicos.

Para comenzar, imagino que la idea de escribir la guía viene de su blog, ¿en qué momento decidió dar el paso y escribirla en formato físico?

Pues la verdad es que me la han estado pidiendo desde el minuto cero los seguidores de Pipper on tour. Parece que les gusta tener la información en físico y en papel. Era algo que quería hacer desde hace tiempo pero que he ido demorando y ahora que he actualizado la guía y reconfirmado todo lo que hemos estado recopilando en estos cuatro años (este va a ser el quinto ya) que llevo viajando con Pipper, decidí que era el momento.

En la guía, recorre todas las provincias españolas dando consejos sobre lugares a los que se puede ir con nuestros perros. ¿Considera que hay una oferta amplia y mayor a la que había hace unos años?Cada vez hay más. Los primeros que se están poniendo las pilas son las empresas y los alojamientos, así como los bares y restaurantes. Sin embargo, no estamos al nivel de otros países europeos como Italia, por ejemplo, donde puedes ir a todos los sitios con el perro. Por suerte, cada vez se apunta más a esta tendencia.

¿Qué considera que debe mejorar España para ser más pet-friendly?La mayor asignatura pendiente en este sentido es el tren de media y larga distancia. Somos el único país de la Unión Europea que prohíbe a los perros de más de diez kilos ir en el tren. La única alternativa que nos queda es el coche ya que si viajamos en avión, los perros van en la bodega y en los autobuses van también en la zona de las maletas.



Una potencia turística como España no se puede permitir excluir del tren a las familias que tienen un perro de más de diez kilos y cambiarlo es una tarea muy sencilla, ya que solo hay que ver cómo se hace en el resto de Europa y copiarlo. Algunos países dejan un vagón que sea pet-friendly, otros admiten que vayan en un transportín, aunque sea grande y en otros los perros van junto a la persona, cada país lo hace de una forma diferente.​



Y, ¿en cuanto a las playas?Esta es otra de las asignaturas pendientes. De las 3.000 playas, 110 se declaran como caninas pero, solo en torno a 30 de ellas son las que yo recomiendo por reunir las condiciones adecuadas, es decir, que sean accesibles y que su agua sea apta para el baño. ​

Si hablasemos de ciudades pet-friendly, ¿cuales destacaría como las mejor preparadas para visitantes perrunos?Podría mencionar muchos lugares. Por ejemplo, San Sebastián, la Costa Brava, Ribeira Sacra (Galicia), Gijón (Asturias), Palencia (Castilla y León), Cáceres (Extremadura), Málaga (Andalucía), Alba de Tormes (Salamanca), Campo de Criptana (Ciudad Real) o EL Bierzo (León).

"En Girona me sorprendió que el restaurante Ca l'Enric, que es Estrella Michelín, permitiera la entrada a perros"

Y, ¿cuáles destacaría como las menos preparadas y por qué motivos?Diría que Aragón, porque es la única comunidad autónoma que no da libertad a los hosteleros que lo deseen a admitir clientes con mascotas; Las Palmas de Gran Canaria, porque prohíben pasear con perro por el paseo marítimo de la Playa de las Canteras, que es su principal atractivo turístico; y Valencia, porque a estas alturas todavía no se puede entrar ni en el metro con el perro sin un transportín.

Si tuviera que destacar alguna experiencia pet-friendly, ¿cuál sería?La verdad, he tenido algunas experiencias fantásticas que no me imaginaba. Por ejemplo, en Girona me sorprendió que el restaurante Ca l'Enric, que es Estrella Michelín, permitiera la entrada a perros. También en Cataluña, en Barcelona, encontré un parque acuático pensado para que los perros se bañen siempre bajo supervisión, claro. Y, por último, destacaría la Casa Batlló de Gaudí, que aún siendo Patrimonio Mundial de la UNESCO admite perros.

Cuando uno viaja con su perro, ¿qué es lo imprescindible que no puede dejar en casa?Lo primero es tener la cartilla sanitaria al día porque la van a pedir para cualquier transporte y en los hoteles. Esto significa que el perro debe tener las desparasitaciones y las vacunas al día, especialmente la de la rabia. Por otro lado, considero aconsejable llevar la cama del perrete y un juguete para que se distraiga en los trayectos y esté tranquilo. ¡Ah, y una toalla! Las de los hoteles son para humanos, por lo que si queremos secarle tendremos que llevar la suya propia. Por último, hay que llevar su comida, porque cambiarle de alimentación puede causarles diarrea y un viaje no es el mejor momento para un cambio así.