Sánchez, Macron y Costa acuerdan construir un corredor alternativo al MidCat que llevará gas e hidrógeno de Barcelona a Marsella

No tendrá el trazado del MidCat ni se llamará así, pero por él transitará el gas y el hidrógeno desde la Península ibérica hasta Francia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente francés, Enmanuel Macron, y el primero ministro de Portugal, António Costa, han desbloqueado este jueves la negociación para construir un nuevo "corredor de energía" que unirá la Península con el resto de la UE y que servirá para transportar gas e hidrógeno renovable a ambos lados de los Pirineos.

Sánchez y Costa han logrado vencer las reticencias de Macron a construir el MidCat con este proyecto alternativo que cumple los mismos fines de aumentar las interconexiones energéticas de España y Portugal con Francia. Los tres han desatascado la cuestión en la reunión que han celebrado en Bruselas horas antes de que empiece el Consejo Europeo y de la que ha salido un resultado más positivo que las expectativas que trasladaba el Gobierno español la víspera.

Trazado del futuro corredor de gas e hidrógeno. Ministerio Transición Ecológica

"Hemos llegado a un acuerdo los tres gobiernos de sustituir el proyecto del MidCat por un nuevo corredor de energía verde que va a unir la Península ibérica a Francia y al mercado energético europeo, planteando la alternativa de Barcelona-Marsella", ha explicado Sánchez a su llegada al Consejo Europeo. Será, ha dicho, "una tubería para el hidrógeno verde para también para el gas durante la transición". En lugar de MidCat, este nuevo proyecto se llamará "Corredor de energía verde".

"Son muy buenas noticias", ha añadido Sánchez, que ha agradecido el "trabajo conjunto" a Costa y a Macron, "el talante y la apertura", ya que con este proyecto alternativo vence su negativa a incrementar la interconexión energética con la Península ibérica.

Lo que han acordado los tres dirigentes es un proyecto alternativo al MidCat que en lugar de hacer pasar el gas y el hidrógeno por el trazado 'original' atravesando los Pirineos -226 kilómetros de tuberías desde la localidad catalana de Hostalric hasta la francesa de Barbaira, pasando por Figueras (Girona) y Le Perthus (Francia)- unirá por debajo del mar Barcelona con Marsella. Será un corredor de energía que, como quería España, transportará hidrógeno renovable cuando esta energía empiece a utilizarse. Hasta entonces, por él circulará el gas.

De momento, Sánchez, Macron y Costa no han cerrado en qué plazo se construirá esta infraestructura, cuándo podría estar operativa y cómo se financiará. Los tres se han emplazado a cerrar estos detalles el 8 y 9 de diciembre en la Cumbre Euromediterránea que celebrará en Alicante, tras ser cancelada en septiembre por el positivo en Covid de Sánchez.

Con este resultado, la reunión de este jueves de Bruselas ha arrojado un resultado mucho mejor del que el Gobierno esperaba apenas un día antes. Sí se valoraba que el encuentro fue a iniciativa de Macron -que planteó que fuera en París, pero fue mucho más práctico celebrarlo en Bruselas donde los tres líderes iban a coincidir en el Consejo Europeo- y que, además de presidentes, hubieran sido convocados sus respectivos ministros de Transición Ecológica, de modo que Teresa Ribera ha acompañado a Sánchez.

Sin embargo, al Gobierno no se le ocultaban las sucesivas negativas que a lo largo de los años ha dado Francia a la construcción del MidCat. Como España, lo descartó en 2019 por considerar que sería demasiado costoso para los bolsillos franceses y cuando la Comisión Europea se avino a financiarlo siguieron otras excusas que llevaron a Macron a denunciar que las interconexiones actuales no funcionan a pleno rendimiento o, más recientemente, a afirmar que por esa infraestructura no podría circular el hidrógeno.

(habrá más información en breve)