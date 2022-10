Sancionado con 600 euros después de pedir ser atendido en valenciano por un médico en el centro de salud de Alfafar

Francesc Xavier Tébar ha recibido una multa de 600 euros amparada en la ley mordaza después de un incidente el pasado 14 de junio pasadas las ocho de la tarde en el centro de salud de Alfafar.

Este vecino de Benetússer acudió a urgencias por fuertes síntomas de resfriado, según recoge elDiario.es. Cuando pasó a la consulta, se encontró con que el doctor no entendía el valenciano: "Yo no quería que el médico me hablara en valenciano, lo que pedía, porque es mi derecho reconocido en la Constitución, es que me dejara a mí expresarme en valenciano". Al no entender el idioma, el facultativo le dijo que no podría atenderlo si no se explicaba en español y "que si seguía hablando en valenciano la consulta finalizaba".

Tébar salió "indignado" y pidió una hoja de reclamaciones a la recepcionista del ambulatorio, pero se la negó porque no tenía ninguna en ese momento disponible. "Evidentemente era una situación muy indignante, el médico me acababa de echar de la consulta por no hablarle en español después de una hora de espera y no podía ni tan siquiera reclamar, pero no pasó nada más", reconoce el paciente.

La recepcionista le pidió que saliera del centro para continuar con su trabajo. "Así lo hice, salí y llamé al 112 y a la Policía Local para denunciar la inexistencia de hojas de reclamaciones", explica Tébar.

Multado por molestar

Pocos minutos después de la llamada del profesor de instituto, los agentes se presentaron en el centro de salud y Tébar les explicó lo sucedido en el interior del mismo. Procedieron a entrar y, según Tébar, le dijeron que le iba a atender otro médico en valenciano.

Lo que no se esperaba es que después de este suceso le llegaría una sanción a casa: "Tanto los policías como el médico que me atendió después se portaron muy bien, pero la sorpresa que me llevo ahora es que, al parecer, un médico que no queda identificado me denunció supuestamente por molestar a la recepcionista y ahora me ha llegado la multa de 600 euros que pienso recurrir".

En la denuncia consta que se recibe una llamada por parte del médico de urgencias comunicando que un hombre está "alterando normal funcionamiento de los servicios de urgencias, alterando y molestando a la recepcionista".

Los agentes acudieron por la llamada del médico

Tébar pensaba que ese día los agentes habían acudido al centro de salud tras recibir su llamada, pero posteriormente ha corroborado que el motivo por el que se desplazaron al lugar fue por la queja del médico que, supuestamente, no quiso atenderlo en por hablar en valenciano.

Fuentes del Ayuntamiento de Alfafar han comentado que los agentes se limitaron a acudir al ambulatorio y levantar acta de lo que había sucedido. Sin embargo, se trata de un asunto que compete a la Conselleria de Sanidad y a la Delegación del Gobierno encargada de tramitar la denuncia.

Por su parte, el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ha asegurado que desconocía la existencia de dicha denuncia y su posterior sanción. Ha lamentado la situación generada y ha destacado que se le ofreció al paciente una alternativa al momento. Además, ha aclarado que analizará el caso en particular.

Desde la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte confirman que ya se está haciendo un asesoramiento directo a la persona afectada, a la cual "se le han vulnerado sus derechos lingüísticos" y que se está elaborando "un informe que este ciudadano podrá adjuntar en las alegaciones que haga a la Delegación del Gobierno respecto a la multa que se le ha impuesto".