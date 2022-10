Los gatos se han convertido en uno de nuestros animales de compañía preferidos. A pesar de llevar domesticados menos tiempo que los perros, estos pequeños felinos han conseguido enamorarnos y adaptarse para vivir a nuestro lado felices. Al igual que ocurre con los canes, existen muchas razas de gatos y, para preservarlas y cuidarlas todas surgió la Asociación Felina Española (ASFE), que es presidida por Nieves Alonso.

Alonso lleva diez años al frente de esta asociación que surgió en 1978 como parte del Cat Club de España y que en 1983 cambió su nombre al actual. Su misión es conservar y fomentar las razas puras felinas, llevar un registro de origen y certificar los diferentes pedigrís.

Se trata de una labor muy importante en el mundo felino ya que, mientras que todo el mundo habla de razas caninas, la gran variedad de gatos que existen en nuestro país y alrededor del mundo es mucho más desconocida, siendo solo unas pocas las más populares.

Nieves Alonso Madrid, 1963 Es profesora de inglés por la UIC de Chicago y, aunque su trabajo principal es la gestión de instrucción en la escuela de idiomas Berlitz, Alonso lleva diez años presidiendo la Asociación Felina Española (ASFE). Se introdujo en el mundo felino en 1933 con su primera gata persa, a la que tres años más tarde acompañó una siamesa procedente de Suecia. Desde entonces, sus gatas han ganado múltiples National Winners (su minina Wacka tiene cinco), World Winners (en 2019, con la misma gata y en 2021 con su otra minina, Antonia).



Para empezar con la entrevista, ¿cuál es la labor de ASFE?ASFE surgió en 1978 como el Cat Club de España y más tarde cambió su nombre al que tiene ahora. Desde entonces, la idea siempre ha sido la de trabajar con razas puras, llevar un registro del origen de los gatos y certificar los diferentes pedigrís. Además de este registro, también tenemos una labor de fomento y difusión de las diferentes razas felinas, que son muchas menos que las caninas y no se conocen tanto. De hecho, el motivo por el cual no hay casi razas de gatos es porque el proceso de aprobación de una raza para la FIFE (Federación Internacional Felina, por sus siglas en francés) no es fácil, tiene muchos filtros de salud y es complicado que una raza sea aprobada.​

¿Cómo son esos filtros de salud que comenta?El proceso de aceptación de una raza es un trabajo de años y en cuanto a salud es muy estricto. Se tiene en cuenta todo: el origen, su salud, las enfermedades típicas, cómo son las camadas, el número de cachorros promedio que tienen, etc. Por poner un ejemplo, las razas Lykoi y Bombay (que ya están reconocidas en otras asociaciones) fueron aceptadas de forma preliminar por la FIFE, lo que significa que ahora tienen que pasar dos años en el que se tienen que aportar informes sobre la salud de ambas razas para que sean finalmente reconocidas.



¿Y qué ocurre entonces con las razas braquicéfalas?En cuanto estas razas todo depende de la selección que hace el criador. Un gato braquicéfalo como el Persa o el Exótico, no tiene por qué tener más problemas de salud si se han seleccionado bien. La FIFE establece que estos gatos tienen que tener las narinas bien abiertas para que les permita respirar con normalidad, es decir, no se buscan unas narices minúsculas o cerraditas donde el flujo de aire se vea comprometido. Por eso es muy importante la labor de los criadores de tener animales sanos y, de ahí, también la importancia del pedigrí, ya que gracias a él conoces el linaje del gato y puedes saber los antecedentes de salud, que es con lo que se trabaja para seleccionar. Para nosotros es una herramienta de control que necesitamos para evitar problemas. Obviamente, si compras para criar un gato y una gata por internet, sin saber de donde vienen, estás jugando a la ruleta rusa.

¿Cómo controláis que el proceso de crianza sea el adecuado?En comparación con otras asociaciones, tenemos las normativas más estrictas. Por ejemplo, no admitimos más de tres camadas en 24 meses, a menos que se presente un certificado veterinario que autorice por algún motivo de salud una cuarta. Sin embargo, nuestro trabajo no consiste en ser la policía. Asumimos que la gente es honesta ya que, las malas prácticas, tarde o temprano se detectan y se llevan a nuestra asamblea, donde se exponen los casos y se escucha a ambas partes de cada conflicto, ya que no debemos criminalizar de primeras.



Cambiando de tema, ¿qué opina sobre la nueva Ley de bienestar animal?Hay mucha controversia con la nueva ley porque, personalmente, creo que no se la han leído y en muchos casos se conoce de segunda o incluso de tercera mano. Somos la única asociación felina que tuvo contacto con Ruth Manzanares para hablar sobre la ley y, créeme, nuestra normativa de salud, bienestar, crianza y registro es bastante más restrictiva que la ley que se ha aprobado recientemente.

¿Podría ponerme un ejemplo?Claro. Para registrar a un gatito, nuestros socios tienen que chiparlo obligatoriamente, algo que la ley todavía no contempla, por ejemplo. De hecho, es la única forma de evitar que no haya abandonos o malas prácticas.

Entonces, ¿no hay gatos de raza en las protectoras o en las calles?Los hay, pero la gran mayoría que acaban en protectoras o abandonados son gatos de razas muy caras que proceden de gente que se aprovecha del mercado que estos animales tienen detrás.

Y en cuanto a la esterilización, ¿cuál es vuestra postura?No es obligatoria. La castración temprana en gatos no se ha demostrado que tenga un efecto negativo, sin embargo, puedo afirmar que la mayoría de los criadores de nuestra asociación entregan los gatitos con pedigrí de compañía (es decir, que no están pensados para la cría) esterilizados. Esto es así porque son menos problemas para la persona que lo compra, porque no tiene sentido hacerlo de otra manera si no se va a criar con él. En mi caso, por ejemplo, todos los gatos que salen de mi casa para compañía se van esterilizados y, en el momento que me ponen alguna pega al respecto, ya no doy el gato.

Volviendo a la labor de la asociación, ¿qué tipo de actividades organizáis para fomentar la difusión y el conocimiento de las razas felinas?Sobre todo realizamos exposiciones felinas, que son una especie de concursos. Los gatos de raza compiten para conseguir sus certificados, títulos, etc. Pero a estas exposiciones también pueden ir gatos de casa, ya que los gatos sin raza también tienen su propia categoría. Ha habido años en los que también hemos hecho muestras colaborando con el Colegio de Veterinarios de Madrid o con marcas como Royal Canin y hemos realizado charlas veterinarias y de genética básica, entre otros.