Avepa defiende que los gatos no son un peligro para la biodiversidad y pide no crear alarma social basada en opiniones no contrastadas

Hace unos meses un grupo científico liderado desde la Universidad Pablo de Olavide y la Estación Biológica de Doñana-CSIC publicaba una carta en la que advertían de que la nueva Ley de Bienestar Animal podía poner en riesgo a especies amenazadas autóctonas al proteger a los gatos callejeros y las colonias felinas.

Ante la controversia causada por la nueva ley, desde el Grupo de Especialidad de medicina Felina (Gemfe) de la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales (Avepa) han publicado un documento en el que analizan si realmente el gato es o no una especie con impacto suficiente sobre la biodiversidad.

"Con la redacción de este argumentario pretendemos, partiendo de datos científicos y de los estudios realizados hasta la fecha, aportar evidencias útiles para los veterinarios y público en general sobre si los gatos representan un peligro real para la biodiversidad", detallan.

Además, desde Avepa subrayan que "al igual que en la mayoría de los países, en España no hay datos de censos fiables de la población total de gatos de vida libre", ya que por desgracia "aún no es obligatoria su identificación con microchip (la de los todos gatos) en todas las comunidades autónomas".

¿Es el gato una especie exótica invasora en España?

"En nuestro país, así como en el resto del continente europeo, los gatos llevan milenios conviviendo con la especie humana, estableciéndose una relación de simbiosis que ha beneficiado durante siglos a ambas especies", expresan en el documento. "Aunque en otros países se habla del gato en términos de especie invasora, en nuestro país no puede aplicarse".

Avepa establece eso basándose en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la cual define a una Especie Exótica Invasora (EEI) como "aquella que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación genética".

"En España, el gato no está incluido en el catálogo de Especies Exóticas Invasoras", afirman. Además, la asociación aclara que en la actualidad "no existe en la península ibérica ninguna especie animal que se haya extinguido o esté gravemente amenazada por culpa de los gatos".

De hecho, la mayor parte de las extinciones de especies achacadas al gato sucedieron en siglos pasados, cuando el gato era usado básicamente para el control de roedores y trasladado junto con los humanos a todas partes del mundo.

"En otras épocas, la conservación de especies no era un movimiento social con tanto calado y además era práctica habitual usar a los gatos para conseguir ejemplares muertos y disecarlos para exponerlos, lo cual contribuyó a varias de las extinciones descritas como achacables al gato", explican desde Avepa.

Desde la asociación sí que reconocen que el gato, como cazador que es, puede causar impacto en la biodiversidad en mayor o menor medida, pero también acentúan que factores como "la zona geográfica, latitud y el tipo de medio, son claves a la hora de analizar el impacto real de los gatos en la misma, no debiendo en ningún caso generalizar".

"En nuestro país no existen estudios fiables acerca del impacto real de los gatos de vida libre o con acceso al exterior sobre nuestra biodiversidad en relación a otras causas del declive de las especies naturales", afirma la asociación. "Las opiniones no contrastadas científicamente acerca del papel del gato en el declive de las especies naturales solo crean alarma social y un clima de enfrentamiento entre conservacionistas y proteccionistas, algo que no beneficia ni a los gatos, ni a las especies naturales".

El impacto de los gatos caseros y otras soluciones

Está ampliamente demostrado que cuando se elimina un determinado número de gatos, la población a largo plazo no disminuye. "Otros individuos ocupan ese nicho ecológico que ha quedado libre y, en ocasiones, además no solo no se reduce sino que incluso puede aumentar o alterar el equilibrio del ecosistema al proliferar especies depredadoras que estaban controladas por los gatos", detallan en el documento.

"Es utópico pensar en una gestión sincronizada en toda España que consiga atrapar y eliminar de las calles a los gatos de vida libre, ya sea sacrificándolos o encerrándolos, por no hablar de los más que obvios aspectos éticos con los que tal medida entraría en conflicto", explican. "Además, esta estrategia de gestión también supone una gran presión para los refugios, las perreras municipales y las clínicas veterinarias, que deben hacer frente al sacrificio de gatos y gatitos que están sanos".

Dicho esto, la asociación considera que es necesario que se promueva la tenencia responsable de gatos, lo cual implica también minimizar las molestias que éstos puedan ocasionar a distintos niveles, incluido el impacto sobre la fauna silvestre. "La educación de las personas que tienen gato es también fundamental para que puedan proporcionarle todas las necesidades ambientales necesarias dentro del hogar".

Entre las medidas recomendadas para reducir el impacto de los gatos con acceso al exterior estarían "la restricción del acceso fuera del domicilio, evitar salidas nocturnas, instalar cerramientos en jardines, la esterilización, el enriquecimiento ambiental y el acceso supervisado", concluyen.