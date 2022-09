Los residentes británicos en España, afligidos ante la muerte de Isabel II: "Era la matriarca de nuestra nación, nos criamos con ella"

La reina Isabel II fallecía este jueves en el castillo de Balmoral, en Escocia, tras setenta años ocupando el cargo de jefa del Estado de Reino Unido. Su muerte está causando mucha conmoción en dicho país, donde miles de ciudadanos lloran la pérdida de su monarca. No obstante, de la misma forma, los británicos que viven en España también se han visto afectados ante la noticia.

Más de 282.000 ciudadanos de nacionalidad británica están censados en municipios españoles, según los últimos datos de padrón del INE de 2021. A pesar de no residir en su lugar de origen, el sentimiento de afecto a la Corona por parte de los devotos no ha llegado nunca a desvanecerse, razón por la cual la muerte de su reina les ha supuesto un gran golpe.

"Todos sabíamos que algún día iba a pasar, pero, como siempre se ha mostrado fuerte, pensábamos que iba a durar un poco más" comenta a 20 minutos Katy Nixon, nacida al sur del Reino Unido y residente en Alicante. Así, explica que, pese a los 96 años de la monarca, su muerte le ha pillado por sorpresa: "No es la primera vez que estaba enferma, pero la cosa empezó a cambiar cuando los medios siguieron con el tema de su salud toda la tarde, después la familia va a verla… Ahí me di cuenta de que algo pasaba".

Es una sensación muy rara levantarse y darse cuenta de que ya no tenemos reina

Por otro lado, algunos seguidores de la Casa Real todavía no se han hecho a la idea. "Es que no me lo creo... Es una sensación muy rara levantarse y darse cuenta de que ya no tenemos reina", confiesa Lindsay Smith, londinense que vive en Canarias, al comentar que esta semana será "muy gris" para una gran cantidad de personas.

"Son días muy tristes, de los que no se te van las lágrimas de los ojos", declaran Sue y David Clinker, matrimonio que alterna su residencia entre España y Reino Unido. Y es que esa afección hacia Isabel II se ha construido durante años, pues muchos no han tenido otro monarca: "Es la única reina que hemos conocido en nuestra vida", señala la pareja británica. "Era la matriarca de nuestra nación, siempre ha estado ahí, nacimos y nos criamos con ella como figura del país", añade Lindsay.

Por esta razón, estos ciudadanos consideran que el fallecimiento de la soberana significa "el fin de una época". En este sentido, Lindsay asegura que la monarca era "el icono más reconocible del Reino Unido" y que la actual situación es "como presenciar el fin de una era". Asimismo, para Katy esto supone un "gran choque", ya que, según ella, Isabel II "ha marcado a varias generaciones".

Por su parte, Sue y David Clinker estiman que este acontecimiento también representa el fin de un cierto tipo de monarquía: "Creemos que Carlos y Guillermo traerán un estilo diferente de monarquía en un mundo cambiante", el cual esperan que esté a la altura.

Isabel II, una mujer fuerte y respetada

La fortaleza es la característica de Isabel II que más destacan sus seguidores. "Durante setenta años ha superado todos los momentos difíciles, incluidos los relacionados directamente con su familia", apuntan los Clinker. Tanto Katy como Lindsay manifiestan que, por esta razón, la reina era tan querida y admirada por tanta gente. "Siempre supo mantener la compostura en todo momento", señala la primera.

De igual forma, Lindsay explica que, a pesar de todo, "no va a haber ningún monarca como ella": "Era humana, claro que cometió errores, ¿cuántas personas hubieran soportado las circunstancias y la presión a la que fue sometida? No estaba destinada a ser reina, y aun así ha sabido ganarse el respeto de casi el mundo entero".

Además, también exponen su gran esfuerzo ante el cumplimiento del deber y de la responsabilidad, lo que, a su juicio, ha demostrado hasta el último momento, tal como han recordado que ella misma indicó en el discurso de su 21 cumpleaños: "Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la que todos pertenecemos".

De esta forma, los británicos insisten en que la reina Isabel II, a pesar de todas las particularidades que se pusieron en su contra, supo hacerse respetar y que la tomaran en serio en la comunidad internacional. "Es un hecho muy difícil que ninguna otra mujer logrará", han coincidido todos.