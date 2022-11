Andalucía de cine: itinerarios por el set de rodaje más grande del mundo

A partir de los años 50, aquellos americanos que saludaba con "alegría" y mucha ironía el gran Berlanga desembarcaron en España con sus equipos de rodaje y sus estrellas colosales. Los Pactos de Madrid entre Franco y Eisenhower abrieron la puerta paralelamente a que España y Andalucía se convirtieran en plató preferente para Hollywood entre los 50 y 70, fecha en la que el cine europeo, especialmente a través del spaghetti western, tomaría al asalto Almería.

Tras algunos años de declive, la industria de los rodajes volvió a repuntar en nuestra tierra en el siglo XXI. Son muchas las películas y series internacionales, pero también de factura española, que apuestan por localizaciones tan variadas y ricas como las de Andalucía para recrearlas en el cine. Según cifras de la Andalucía Film Commission y la Red de Ciudades de Cine de Andalucía, en 2021 se produjeron 1.329 rodajes, que generaron 118 millones de euros y dieron empleo a 19.419 profesionales. Los datos están ya en línea con niveles prepandemia. En el caso de Sevilla, en 2021 se generaron 198 solicitudes de producción audiovisual y en 2022 se han atendido 145 rodajes y 86 eventos audiovisuales por el momento.

Pero, además del negocio puramente ligado a esta industria, el cine es un campo de prospección para el sector turístico. Muchos son quienes viajan a Sevilla para, entre otras cosas, pasearse en la Plaza de España por uno de los escenarios de Star Wars, el ataque de los clones o Lawrence de Arabia; o quienes buscan al Clint Eastwood de La trilogía del dólar en los cortijos abandonados del desierto de Tabernas.

Para facilitarles el trabajo de búsqueda y poner en valor el enorme patrimonio turístico-cinematográfico de la comunidad, la Film Comission ha lanzado este verano mapas de las distintas provincias (descargables por QR o en el link https://andaluciadestinodecine.com/mapas-cine) en los que se destacan los itinerarios y puntos clave de producciones emblemáticas. Así, señala la AFC, que ha desarrollado el proyecto junto a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, se propone, por ejemplo, "un paseo por el centro de Málaga o de Sevilla, una excursión en coche por las localizaciones de rodaje del Cabo de Gata o de la Costa de la Axarquía malagueña, un recorrido por los espacios más cinematográficos de Carmona o de Córdoba, o una ruta por Osuna o Granada".

Los mapas se suman a las rutas temáticas ya diseñadas por la Andalucía Film Comission, articulando "una completa guía de viajes" con más de 170 destinos de cine en hasta 145 películas y series. Estas rutas se centraban en una producción concreta o en una línea temática como el cine LGTBI o los "hoteles de cine". En el caso de los mapas, se proponen nueve itinerarios por siete provincias. Las propuestas son las siguientes: Axarquía/Costa del Sol, Cabo de Gata, Cádiz, Carmona, Córdoba, Granada, Málaga, Osuna, Sevilla.

La Sevilla de Tom Cruise

Las capitales son uno de los platos fuertes de estas rutas. En Sevilla, por ejemplo, destaca la mencionada Plaza de España, declarada en 2017 Tesoro de la Cultura Cinematográfica Europea. Allí también se rodaron escenas de El dictador. En la ruta diseñada de 60 minutos no falta los Reales Alcázares, donde dos series icónicas, española e internacional, han buscado asiento (La peste y Juego de tronos), además de la película de Rideley Scott 1492. La conquista del paraíso; tampoco el barrio de Santa Cruz (Grupo 7, Nadie conoce a nadie) o La Maestranza, donde Tom Cruise y Cameron Diaz entraron endiabladamente en moto en Knight and Day. El Rectorado de la Universidad, es decir, la antigua Fábrica de Tabacos fue escenario, cómo no, de Carmen, y la Torre del Oro lució en Ocho apellidos vascos, uno de los éxitos más clamorosos de taquilla del cine español.

Otras capitales presentes en los mapas de la AFC son Málaga y Cádiz. En ambas se han rodado numerosas escenas de la popular serie The Crown. En Málaga estuvo Robert de Niro con El puente de San Luis Rey; y en La Caleta gaditana, a la altura del Balneario, se dio un baño Halle Berry en Muere otro día. Córdoba y Granada también tienen su espacio: en la primera destaca la Torre de la Calahorra, filmada por Almodóvar en Hable con ella; y en la segunda, la serie Isabel mostró por lo largo los encantos de La Alhambra.

Fuera de las capitales, destacan dos ciudades de tamaño menor en Sevilla: el mapa de Carmona incluye visitas a localizaciones de Manolete, mientras que Osuna es otro de los puntos calientes para los amantes de Juego de Tronos. La gran variedad de paisajes y posibilidades cinematográficas de Andalucía queda reflejada con la inclusión de dos itinerarios más amplios: el inevitable Cabo de Gata y desierto de Tabernas, con su importancia capital para el western; y la Axarquía/Costa del Sol, donde encontramos, entre otras, las recordadas escenas de Verano azul.