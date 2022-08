Ribera anuncia un periodo transitorio del plan de ahorro en el que no se multará: "No se trata de una aplicación inmediata"

La ministra Teresa Ribera ha anunciado hoy en una entrevista en la Cadena Ser que el plan de ahorro energético, que tiene que ponerse en marcha esta madrugada, tendrá un periodo transitorio en el que no se multará a aquellos que no cumplan con él. Según ha explicado, con las medidas que entran mañana en vigor -el mínimo de 27 grados para el aire acondicionado o el apagado del alumbrado de los comercios a las 22.00- no se trata de "sancionar", sino de "aportar al esfuerzo colectivo".

Aunque ha defendido la necesidad de su cumplimiento, ha anunciado que las posibles sanciones no se pondrán "inmediatamente", sino que habrá un "apercibimiento previo" y un estudio de por qué no se han puesto en marcha para poder resolver las dudas y, posteriormente, si pasa el tiempo y no se soluciona, tomar medidas "para evitar la insumisión". "Si vemos que no se aplica, nos pondríamos en contacto con la comunidad autónoma inmediatamente. Pero hay que entender que, igual que debemos vigilar su cumplimiento, también hay que favorecerlo", ha matizado, sin concretar cuánto durará este periodo sin multas. "Puede haber dudas de algunos comercios, pero no creo que haya una voluntad constatada y generalizada de insumisión", ha proseguido Ribera.

La vicepresidenta tercera del Gobierno ha dicho en el programa Hoy por Hoy que el Gobierno nunca ha llegado a plantearse retrasar la aplicación del decreto, a pesar de las solicitudes de distintas autonomías, también del PSOE. Y ha reiterado que sí ha habido diálogo previo, tanto con las autonomías como con las patronales empresariales y de turismo, aunque el acuerdo del Consejo Europeo de Energía no ha permitido mucho margen. Según Ribera, en Europa se tomó la decisión a finales de julio de comenzar a recortar energía en los estados miembros desde agosto, lo que no daba tiempo suficiente para largos debates. "Lo que sí trasladamos es que las primeras medidas que se tomaran fueran sencillas, ágiles y que operaran sobre ámbitos ya contrastados que ya tenían una regulación térmica previa", por lo que, en su opinión, no cree que genere muchos problemas.

Según ha apuntado, en la sectorial celebrada el lunes no se plantearon sugerencias ya que, en su opinión, las comunidades gobernadas por el PP "solo querían imponer una retirada" y ante las críticas, especialmente de Madrid, por las consecuencias que la falta de luz en los escaparates pueda tener para la seguridad ciudadana, ha sido tajante: "Que Madrid esté iluminado no depende de la Administración General del Estado".

Respecto a las polémicas y peticiones de retirada por parte de las autonomías regidas por los populares, ha señalado que el decreto que a partir de las 24.00 entra en vigor "no invade competencias de las Comunidades", en respuesta al anuncio de la Comunidad de Madrid de que recurrirá la norma al Constitucional, y ha considerado que las autonomías cuentan con todos los medios para vigilar el éxito del plan. Y ha desechado la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, como exigía Alberto Núñez Feijóo, ya que, en su opinión, todos los actores cuentan "con la información necesaria" y ahora mismo no existe "un plan de contingencia sobre la mesa".

A este respecto, la responsable de Transición Ecológica, que admitió el lunes que este plan de ahorro supondrá un recorte energético de entre un 4-5%, insuficiente para cumplir con el 7% que le exige Europa a España, ha adelantado que en septiembre tendrá que presentar ese plan de contingencia con nuevas medidas y ha llamado a las comunidades y a todos los sectores implicados a que hagan sus contribuciones para llevar un texto de contexto.