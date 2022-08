Más tiempo, más dinero o menos sanciones: ¿qué le piden las autonomías al plan de ahorro de energía?

El plan de ahorro energético que debe ponerse en marcha mañana ha suscitado una cascada de reacciones, no siempre positivas, entre las autonomías. Las medidas que recoge el decreto no satisfacen a todas las Comunidades autónomas, que no han dudado en trasladar su disconformidad a pesar de que la posición del Gobierno es firme: no habrá prórroga alguna ni cambios en lo que estipula la normativa. Es decir, en apenas unas horas los escaparates se apagarán a las 22.00 y el aire acondicionado no podrá bajar de 27, salvo las excepciones previstas en restauración, gimnasios o peluquerías. Entre los distintos territorios han surgido dudas o exigencias, que pasan por incrementar las ayudas o el plazo de aplicación para poder atender a esa rebaja energética, con la que rebajar la factura general un 7% y cumplir así con lo que pide Europa a España para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania.

Madrid

La Comunidad más batalladora desde que se dio a conocer el plan ya ha anunciado que lo llevará al Tribunal Constitucional para despejar si invade competencias autonómicas, especialmente en lo que se refiere al comercio. Aunque en un primer momento la presidenta anunció que Madrid no se apagaría, más tarde precisó que la Comunidad cumpliría la ley, pero solo en lo que esté estrictamente obligada y no en aquellas medidas que sean de decisión autonómica. Desde Madrid, que exige la retirada del plan, también se solicitaba una sectorial para poder abordar con el Ejecutivo central el decreto que, a pesar de celebrarse ayer, no contentó a los dirigentes autonómicos.

Andalucía

Como el resto de territorios gobernados por el Partido Popular, reclama al Gobierno central que retire la nueva normativa de eficiencia y ahorro energético, al menos, el capítulo 1 del título 5, el que se refiere expresamente a las medidas. Además, la Junta pide más diálogo, de manera que se acuerde "el qué", pero dejen margen de maniobra a las comunidades para "actuar en el cómo", dentro de sus propios competencias.

Galicia

De acuerdo con las otras autonomías regidas por los populares, la Xunta dice que "acatará" el decreto de ahorro energético si no se llega a retirar, aunque lo rechaza. Según su vicepresidente Francisco Conde, Galicia lleva años implementando medidas de ahorro, lo que le lleva a cuestionar el calado de las propuestas del Ejecutivo estatal, que califica como una estrategia para "desviar la atención". "No parece razonable que en estos momentos estemos abriendo un debate sobre uso o no de corbatas y encendido o no de escaparates", ironizó ayer Conde.

Castilla y León

Mientras el Gobierno se posiciona junto al resto de Comunidades gobernadas por el PP, apostando por "los incentivos" en vez de por "las sanciones", el grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León llevará a las Cortes, en el periodo de sesiones que se iniciará a partir de septiembre, una Proposición no de Ley que propondrá un plan de soberanía energética y la derogación del Real Decreto de medidas de ahorro energético.

Murcia

En sintonía con las otras cuatro autonomías regidas por los populares, Murcia se manifiesta a favor de eliminar el decreto e insiste, como el presidente del partido, en convocar la Conferencia de Presidentes. Su consejera de Empleo critica que el plan de ahorro o cuente "con una memoria técnica ni económica" y lamenta que no deje claro quién se encargará de las inspecciones ante posibles incumplimientos.

Cataluña

La Generalitat tildó la reunión de ayer de "pérdida de tiempo". Fuentes de la Conselleria de Empresa y Trabajo se quejaron de que en el encuentro no se resolvieron "ninguna de las dudas generadas" ni se tuvieron en cuenta "ninguna de las críticas y opiniones que surgieron". Las mismas fuentes clamaron contra la falta de consenso y opinaron que el decreto "se ha hecho con prisa y de forma precipitada".

Cantabria

A pesar de reconocer la necesidad de "ser solidarios y comprometidos con la eficiencia energética", el consejero cántabro de Industria, Javier López Marcano, pide medidas correctoras y ayudas económicas que faciliten el cumplimiento del real decreto. Según el representante público, la climatización no es tan grave en la región, aunque reclama la modificación del código sancionador del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), al que el real decreto remite a la hora de castigar a las empresas y que, considera, sería lesivo para las pymes.

Aragón

Aunque a favor de poner en marcha las medidas, el vicepresidente aragonés Arturo Aliaga se muestra partidario de una mayor flexibilidad en los plazos de aplicación, así como de la necesidad de arbitrar una línea de ayudas especial, con fondos europeos, para la adaptación de los establecimientos a la nueva normativa.

País Vasco

Al igual que en el caso aragonés, el Gobierno vasco trasladó ayer, por boca de su consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, la "voluntad máxima" de cumplir la norma, pero con "un poco de flexibilidad". Además, pidió que se trabaje conjuntamente con todas las comunidades autónomas porque viene "un invierno difícil".

Navarra

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, dio su visto bueno a las medidas, aunque aprovechó la reunión telemática celebrada ayer para solicitar la creación de un Foro Industrial de Eficiencia Energética, en el que el sector pueda compartir información y experiencias, y contribuya a una "mayor agilización en la transposición de normativa europea, que está creando algunas lagunas legales".

Extremadura

La Junta de Extremadura cree que debe cumplirse el plan de ahorro y hacerlo, además, evitando “un enfoque territorial fragmentado", al tiempo que solicita acelerar los concursos de nuevos puntos de conexión para aprovechar el potencial en energías renovables.

Comunidad Valenciana

El conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, asegura que el nuevo texto para llegar a un ahorro energético del 7% "no es una norma coercitiva”, es flexible y ayudará a concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la eficiencia energética en un contexto como el actual marcado por la guerra de Ucrania.

Baleares

El vicepresidente Juan Pedro Yllanes no solo se muestra a favor sino que cree que no tendrá ningún efecto en el turismo en las islas. Según Yllanes, el turismo que llega a Baleares, principalmente de países del norte de Europa, "está concienciado con las medidas de ahorro energético y seguirá llegando". El balear no entiende además la resistencia de Madrid a apagar los escaparates y, a este respecto, señala: "La ciudad debe de tener un serio problema de alumbrado público si de verdad cuando se apaguen los escaparates de la Gran Vía no se puede otorgar seguridad".

Canarias

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ampara el decreto, que cree que ayuda para tratar de superar el problema energético derivado de la invasión de Ucrania y censura la "demagogia" de los críticos y el anuncio del gobierno madrileño de recurrir la constitucionalidad del decreto.

Castilla-La Mancha

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, trasladó el consentimiento del Ejecutivo regional a las medidas que deberán ponerse en marcha mañana, justificándolo en la necesidad de apoyar a los socios europeos. Desde Castilla-La Mancha las consideran unas medidas "sensatas" que "no ponen en jaque ni a la empresa ni a la seguridad ciudadana".

La Rioja

El Gobierno de La Rioja considera el plan de ahorro energético como "una medida necesaria cuyo cumplimiento es beneficioso" y "un ejercicio de responsabilidad en un contexto internacional marcado por la guerra de Putin".

Asturias

El consejero de Industria, Enrique Fernández, defiende la aplicación de la normativa, que supondrá un "pequeño esfuerzo" para evitar "restricciones draconianas más adelante", matizando que el texto del Gobierno contempla excepciones en función de la actividad laboral y productiva de cada sector. Desde Asturias, niegan que se vaya a "criminalizar o perseguir" a los incumplidores, pues lo realmente importante es "que toda la ciudadanía se convenza de que hay que empezar a ahorrar energía”.