Álvaro García Ortiz defiende su idoneidad como fiscal general ante las críticas de falta de neutralidad de PP, Vox y Ciudadanos

El candidato propuesto por el Gobierno para ocupar la Fiscalía General del Estado tras la dimisión de Dolores Delgado por motivos de salud, Álvaro García Ortiz, ha comparecido este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, un trámite legal previo a su nombramiento. Los diputados han examinado sus méritos e idoneidad, unas aptitudes que Vox, PP y Ciudadanos le han negado rotundamente, acusándole de falta de neutralidad y seguidismo. García Ortiz, que desde marzo de 2020 ha estado al frente de la Secretaría Técnica del Ministerio Público, se ha defendido de las críticas y ha recordado que cuenta con el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Ha sido la mano derecha, la mano izquierda y el alter ego de Dolores Delgado", le ha dicho el portavoz del PP Luis Santamaría, que ha calificado la intervención de García Ortiz como "una más que notable falta de respeto" a la Cámara y ha agregado que el candidato es un "clon" de Delgado, "un teniente que asciende a capitán". En la misma línea, el diputado de Vox Javier Ortega Smith se ha referido al fiscal como "prohijado de Dolores Delgado" y ha recordado que el de fiscal general es un cargo que exige "imparcialidad" e "independencia", algo que, a su juicio, el candidato propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez no cumple.

Ambos portavoces le han afeado su participación en 2019 en un acto de la fundación del PSOE en Galicia en el que estaba también el candidato socialista a las elecciones gallegas de 2020, Gonzalo Caballero. "Ha dejado clara su afinidad y su vinculación a un partido", ha afirmado Ortega Smith, que también ha criticado que García Ortiz fuera presidente entre 2013 y 2017 de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación profesional más cercana al PSOE. Además, tanto Santamaría como Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Justicia, han subrayado que el candidato a nuevo fiscal general obtuvo 7 votos en contra en la valoración del Pleno del CGPJ. El diputado naranja ha calificado como "lamentable" la candidatura propuesta por el Gobierno, al considerar que se trata de un perfil de "adscripción política" bajo "sospecha de ser afín al PSOE".

Respuesta a las críticas

En respuesta, García Ortiz ha negado ser el número dos de la fiscal general, como le ha afeado Bal, y ha afirmado que durante el tiempo que ha ocupado la Secretaría Técnica, cuya labor, al igual que la de Delgado, ha querido poner en valor, se ha limitado a servir a quien "legítimamente" ostentaba la Fiscalía General del Estado. "Entiendo perfectamente que mi presencia en Galicia en un acto con logotipos del PSOE moleste", ha añadido refiriéndose al citado acto de 2019. Sin embargo, no solo ha negado que aquella participación le impida convertirse en fiscal general, sino que ha recordado que contó con la autorización pertinente y ha defendido la libertad de expresión. De hecho, ha afirmado sentirse "orgulloso" de que la "sociedad civil" llamase a un fiscal para hablar, junto a dos catedráticos, sobre incendios forestales.

Además de responder a las acusaciones de falta de neutralidad, el candidato, que ante la petición de todos los grupos se ha comprometido a "comparecer las veces que haga falta ante este Parlamento", se ha mostrado "dolido" con los votos particulares del caducado CGPJ, si bien ha recordado que cuenta con el aval del órgano de gobierno de los jueces tras haber recibido 12 votos a favor. "A mí me ha avalado, no le quepa duda a nadie", ha enfatizado. El que previsiblemente será el próximo fiscal general ha criticado que los votos en contra apuntaran a la "inoportunidad" del nombramiento cuando es una competencia que, según el modelo de elección actual, corresponde únicamente al Gobierno y ha dicho haberse "sentido en un tribunal de honor" ante el "exceso competencial de los vocales disidentes", cuyas valoraciones no admiten posibilidad de "audiencia o contraste".

También ha descartado cualquier anomalía en relación con la debatida prescripción del asesinato de Miguel Ángel Blanco y la investigación en la Audiencia Nacional contra varios exjefes de ETA por este crimen. No obstante, ha anunciado que llevará la cuestión a la Junta de Fiscales de Sala para fijar un criterio sobre la prescripción de asesinatos de ETA como el del concejal del PP.

Proyecto de futuro

En cuanto a sus objetivos al frente de la Fiscalía General del Estado, García Ortiz pretende seguir trabajando en la línea de su predecesora. En particular, ha prometido reforzar la autonomía individual de los fiscales y luchar para lograr más autonomía para el Ministerio Público. Además de apostar por el uso de las nuevas tecnologías, ha avanzado que aprobará una nueva circular sobre diligencias de investigación "con directrices claras y concretas" para dotar de más eficacia y agilidad a las investigaciones de los fiscales y ha asegurado que seguirá luchando por una reforma del Estatuto fiscal para reforzar su autonomía, tanto en el nivel organizativo, como competencial y presupuestario. "Solo con un presupuesto propio, capacidad y medios para gestionarlo, podremos alcanzar una verdadera autonomía", ha subrayado recordando que se trata de una recomendación de las instituciones europeas.

También ha recalcado su "firme propósito" para seguir avanzando en la igualdad dentro de la institución y ha prometido que se mantendrá "firme" contra la "lacra" de la violencia machista y la trata de seres humanos, que afecta "especialmente" a mujeres y niñas. Otro de los planes que ha anunciado ha sido el refuerzo de la Fiscalía Antidroga y del área de investigación del blanqueo procedente del narcotráfico y ha considerado que "ha llegado el momento de redefinir la competencia" de la Audiencia Nacional para convertirlo en un tribunal "más especializado" en la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia financiera o la corrupción, entre otras formas de delincuencia.

Por último, García Ortiz, cuyo currículum ha sido aplaudido por todos los portavoces parlamentarios a excepción de los de Ciudadanos, Vox y PP, ha destacado que, una vez finalice su estancia como fiscal general, pretende volver a la Carrera y ha recalcado el honor que supone el nuevo reto profesional. "Ocupar la Fiscalía General del Estado es un honor para una persona como yo que ama esta profesión. Nos importa mucho a dónde vamos a volver y conocemos muy bien nuestra carrera de origen", ha señalado.