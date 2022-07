El Gobierno y el PP se enrocan y no consiguen desbloquear la renovación del CGPJ

El Gobierno y el PP hicieron este lunes un nuevo intento para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero constataron que sus posiciones siguen muy alejadas y la reunión que mantuvieron el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional de los populares, Esteban González Pons, acabó sin acuerdo tras apenas 45 minutos.

Ambas partes se culpan mutuamente del fracaso de este nuevo intento de acuerdo. El PP exigió la retirada de la reforma exprés del PSOE para que el CGPJ pueda nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que ya han agotado mandato, algo que consideran una "línea roja". Sin embargo, desde el Ejecutivo califican de "excusas" los planteamientos del PP de Alberto Núñez Feijóo, de quien dicen que tiene "la misma voluntad de bloqueo de las instituciones democráticas y del órgano de gobierno de los jueces" que su antecesor, Pablo Casado.

La reunión llegó después de que el PP enviara una propuesta al Gobierno para un acuerdo para renovar el CGPJ con el modelo actual, pero exigiendo que en los siguientes seis meses se cambie el sistema de elección de los vocales que incluya la «participación decisiva» de los jueces. Planteaba otro tipo de medidas que, por ejemplo, afectarían a la designación en la Fiscalía General del Estado.

Para el PP, la reforma para renovar el TC "hace imposible llegar a acuerdos con el Gobierno en el ámbito de la justicia", mientras que desde Moncloa insisten en que los populares deben "cumplir la Constitución y no causar daño a las instituciones democráticas y a uno de los poderes del Estado".

"El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene su vocación de aprobar este mismo jueves la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que devuelve competencias al CGPJ de forma parcial" para nombrar sólo a los magistrados del TC y no cargos de órganos judiciales como el Tribunal Supremo, afirman desde Génova.

Según el PP, González Pons ofreció abordar las propuestas enviadas por su partido en el trámite de enmiendas de la ley planteada por el Gobierno, pero la respuesta de Bolaños "fue negativa".

"La aprobación de esta reforma de la que nos enteramos por los medios de comunicación es una línea roja que el Ejecutivo no debería cruzar y que hace imposible llegar a acuerdos con el Gobierno en el ámbito de la Justicia. El bloqueo al que aboca esta decisión se debe a las preferencias de Pedro Sánchez, que prefiere un Tribunal Constitucional del gusto de ERC que un pacto por la Justicia alcanzado con el PP", reprochan fuentes populares.

Desde Moncloa tienen otra opinión. "El líder del PP ha cambiado, pero Feijóo y Casado tienen la misma voluntad de bloqueo de las instituciones democráticas y del órgano de gobierno de los jueces", explican, tras lo cual aseguran que Bolaños ha trasladado a González Pons la "necesidad" de que el principal partido de la oposición "cumpla la Constitución y la ley y el CGPJ se renueve cuanto antes".

"Sin embargo, el PP sigue poniendo excusas para no hacerlo. En esta ocasión, exigen la retirada de una proposición de ley, en tramitación en el Congreso, que busca garantizar la renovación del Tribunal Constitucional", afean a los populares.

Además, las fuentes gubernamentales subrayan que la propuesta enviada por el PP al Ejecutivo incluye medidas que ya habían sido pactadas en la etapa de Casado, "por lo que buena parte del camino estaría avanzado para que la renovación del CGPJ se produzca sin demora". Entre esos acuerdos estaría, según Moncloa, la proposición de ley que ahora el PP exige retirar.

"No es admisible ninguna excusa más por parte del PP para no acometer la renovación del CGPJ inmediatamente. El cumplimiento de la Constitución no se negocia. El PP debe cumplir la Constitución y la ley y no causar daño a las instituciones democráticas y a uno de los poderes del Estado", insisten.

Por su parte, un CGPJ dividido acordó este lunes una resolución en la que tacha de "contradictoria e incoherente" la proposición del PSOE sobre el TC y pide que se le devuelvan todas sus competencias para hacer nombramientos, acotadas desde hace más de un año por estar su mandato caducado. Los vocales renunciaron a "informar" directamente a la Comisión Europea, como recogía la propuesta inicial y pidieron al Congreso que recabe su opinión sobre la proposición de ley de los socialistas, que se aprobará previsiblemente este jueves.