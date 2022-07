Mari Mar Blanco exige ante Sánchez una memoria democrática con "víctimas y verdugos, la verdad debería ser prioridad de un Gobierno"

Mari Mar Blanco ha pedido este domingo, durante el acto conmemorativo del 25 aniversario del secuestro y asesinato de su hermano por ETA, que la memoria democrática reconozca la verdadera historia del terrorismo, con "buenos y malos, con vencedores y vencidos".

"No podemos permitir que tanto dolor se olvide, que se borre a los culpables o que el sacrificio de inocentes no sirva para nada; no queremos ser solo un estereotipo de sufrimiento, queremos justicia, que se respete la verdad de lo que ha ocurrido sin intoxicaciones", ha señalado.

Al mismo tiempo ha reclamado que la memoria democrática deje claro que "no hubo conflicto, que solo unos mataban de forma cobarde y miserable y otros morían".

Ha exigido así que la memoria democrática reconozca la historia del terrorismo "con buenos y malos, víctimas y verdugos", y ha enfatizado que la justicia y la verdad "deben ser siempre la prioridad de cualquier gobierno".

De igual forma, Blanco ha pedido que no se silencie la voz de las víctimas del terrorismo, porque "importa, y ni enfrenta ni divide". "Lo mínimo que debemos hacer es honrar su memoria cada día, no solo con palabras, sino también con grandes hechos", ha dicho.

Marimar Blanco también ha agradecido al rey su presencia, y el hecho de estar "siempre al lado de las víctimas, defendiendo la verdad, memoria, dignidad y justicia", y ha añadido que "saber que contamos con su respaldo es para las víctimas algo esencial".

Además, ha denunciado que ETA asesinó a su hermano por el hecho de que no podían "soportar que defendiera con valentía el derecho a ejercer como vasco y español y defendiera la Constitución, el Estado de derecho y el Estatuto".

Blanco, que ha valorado que el denominado 'espíritu de Ermua' fue "elemento nuclear de la derrota operativa de ETA", ha advertido que no supuso "una victoria definitiva". "Los fines que perseguían los crímenes siguen más vivos que nunca encarnados en los herederos de la banda", ha añadido.

"Que 25 años después nadie olvide lo que vivimos aquí, lo que perdimos pero también lo conseguido. La unidad frente al terror, frente a quienes no condenaron el asesinato de mi hermano y continúan sin hacerlo. Pido no olvidarlo, si queremos honrar la memoria de las víctimas", ha concluido su intervención.