Todo lo que le pedimos a una sombrilla de playa lo tiene el modelo más vendido de Amazon... ¡de menos de 25 euros!

Aunque ya hace unos días que hemos podido disfrutar de los primeros baños en la playa y en la piscina, ha sido este fin de semana cuando ha comenzado de forma oficial la Operación Salida, en las que muchos ya están saboreando sus merecidas vacaciones. Los que ya están de viaje o los que lo estarán próximamente se afanan ya con los preparativos de su equipaje. Dar con la maleta adecuada o con el truco para llevar todo lo que necesitamos sin facturar de más son algunas de las tareas más comunes. Además, tenemos que tener en cuenta todo lo que necesitamos según el destino escogido para este año. Así, si nos hemos decantado por la montaña, tenemos que saber si vamos a hacer excursiones y, por tanto, necesitamos una mochila adecuada, o si preferimos por el relax.

Si vamos a la playa, en nuestra lista de domingueros hay unos básicos que no pueden faltar, desde la hamaca donde tumbarnos cómodamente a disfrutar de la jornada a la colchoneta con la que pasamos horas en el agua. Y, aunque en la niñez y adolescencia renegaste de ella, ahora sabes que una sombrilla puede serte de gran utilidad. No solo para protegerte del sol, sobre todo, en las horas más críticas, sino que es el lugar adecuado para dejar nuestras pertenencias y que no se estropeen por el sol y, también, el sitio donde poner a buen recaudo nuestra nevera portátil con el refrigerio.

Así, si necesitas una sombrilla para tus vacaciones, hoy te traemos una propuesta que te interesa por menos de 25 euros: el modelo más vendido de Amazon, una propuesta que no lleva mucho tiempo en su catálogo y que, por tanto, todavía no ha recibido muchas valoraciones. Sin embargo, las que ha obtenido le han llevado a conseguir casi cinco estrellas doradas. ¿Quieres saber por qué?

Este es el modelo más vendido de la plataforma. Amazon

Este modelo tiene unas medidas de 220 centímetros. La doble capa con la que está elaborado permite obtener ventilación, muy necesaria para los días más calurosos. Esta, a su vez, ofrece protección contra los rayos UVA. Asimismo, ofrece gran resistencia al viento para evitar sustos en la playa.

Si queremos una más completa...

Uno de los modelos más destacados en la plataforma, que ha obtenido la etiqueta Amazon’s choice, es la sombrilla de la marca Pincho, con 200 centímetros de diámetro. Esta cuenta con un pincho para introducirlo fácilmente en la arena, también con la ayuda de las dos asas. Lo mejor de todo es que es orientable sin tener que sacarla de la arena. Los comentarios recibidos destacan su resistencia al viento.

Esta sombrilla es orientable sin sacarla de la arena. Amazon

