De la que se hace mochila a la que incluye nevera: las sillas de playa de Amazon que triunfan (¡y no nos extraña!)

No hay verano sin beachspreading en la playa o, para ser claros y dejarnos de americanismos, sin una jornada de domingueros en la orilla del mar. ¿Crees que tú no lo eres? Veamos, activamos autotest: ¿bajas a la playa con la nevera portátil llena de refrescos y de táperes? Cuando te bañas en el mar, ¿es imprescindible llevar la colchoneta de moda? De los trucos playeros por excelencia, ¿sabes que madrugar para coger sitio y llevar un multigancho para la sombrilla pueden salvarte de muchas incidencias? Si la respuesta a estas tres preguntas es sí, no hay duda: eres un auténtico dominguero. Y si solo afirmas en alguna de ellas, también, puesto que podemos asegurarte que tarde o temprano acabarás diciendo que sí a las restantes.

Pero tenemos la cuestión definitiva: ¿silla sí o silla no? El momento en el que pasas de llevar solo la toalla para tumbarte en ella a apostar por algo más cómodo, también marca un antes y un después. Y, sin embargo, una vez que lo pruebas no querrás volver a poner tu toalla en la arena (¡y te evitarás el tener que sacudirla cada dos por tres!). No nos extraña que apostemos por el método más cómodo si en el mercado encontramos modelos que son un todo en uno, como la silla que incluye bolsa térmica y otras comodidades que han revolucionado la forma de bajar a la playa. Para ayudarte a dar con el modelo perfecto para ti, en 20deCompras hemos seleccionado las que están triunfando ahora en Amazon y que se van a convertir en tu básico para estas vacaciones.

Y las mejores son...

La más vendida de Amazon: se hace mochila e incluye nevera. No es broma, entre las muchas opciones disponibles en el catálogo del marketplace, hemos dado con una que, partiendo de una cómoda y ligera mochila, se convierte en una silla playera... ¡con bolsita térmica incluida en un lateral!

Es una de las favoritas de Amazon. Amazon

La favorita para ir de camping: se pliega y tiene muchos bolsillos. Sin faltar la bolsa refrigeradora para que nuestra bebida esté a la temperatura adecuada, esta fórmula más montañera (y por menos de 30 euros) es una apuesta segura. Y es que incluye, además, dos bolsillos laterales para tener todo a mano y no tener que levantarnos a buscar nada.

Esta opción está pensada para ir de camping. Amazon

Carrito, silla, parasol, tumbona... ¡y más! Nosotros no hemos podido resistirnos a los encantos de este todo en uno que nos lo pone muy fácil para disfrutar de una jornada playera con todas las comodidades. Con apariencia de carrito para que podamos transportarlo todo, este invento se transforma en silla o tumbona, con cojín para apoyar la cabeza y parasol para protegernos de la radiación. ¿Se puede pedir más?

De carrito a tumbona, ¿se puede pedir más? Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.