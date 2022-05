Tres colchonetas hinchables a partir de 15 euros para disfrutar este verano en la playa o la piscina

El verano huele a piscina. También a crema de sol, a espeto de sardina en la playa y a verbena de pueblo. Pero el inconfundible olor del agua clorada al sol nos transporta a la inmensa mayoría a esas tardes interminables de juegos, lectura o partidas de carta que compartimos con familia, amigos o individual para aprovechar lo mejor de esta temporada: el dolce far niente estival. Eso sí, muchas horas, si no estamos bien preparados, se nos pueden hacer interminables bajo el sol; y no solo nos referimos a llevar una neverita con agua, fruta de temporada y algo menos saludable para calmar los antojos (pa-ta-tas) de la media tarde, sino a tener una buena colchoneta en la que pasar las horas bien fresquitos y relajados.

Los hinchables son los protagonistas del verano y, la verdad, no es de extrañar: se amoldan siempre a las necesidades de quien los usa. Una siesta en el agua (¡o incluso sobre el césped!), tomar el sol desde la piscina para sofocar los calores del mediodía o una batalla de agua en condiciones son solo algunas de las situaciones más comunes que se nos vienen en mente y para las que, sin embargo, no todas las colchonetas valen de la misma manera. Y bajo estas líneas os lo demostramos, teniendo en cuenta los modelos favoritos de Amazon, para que lo comprobéis por vosotros mismos... ¡y elijáis vuestro favorito!

Un básico por 15 euros. Con un diseño de sillón lounge, esta colchoneta es perfecta para todas las edades. Su vinilo resistente la convierte en una opción todoterreno para la piscina o la playa e incluye un parche de reparación por si fuera necesario.

Nos encanta porque además de tener un diseño multicolor, incluye un portavasos para poder disfrutar de nuestra bebida favorita mientras nos relajamos en el agua.

Esta colchoneta nos permite relajarnos en el agua. Amazon

Los animales de moda. No hay hinchable con forma de unicornio, flamenco o pato que no triunfe en las piscinas... ¡y en las redes sociales! Este hinchable de Intex, disponible en varios diseños (de cuya elección depende el precio final) incorpora dos asas de sujeción. ¿Nuestro favorito? El flamenco rosa.

Nos encanta porque es cómodo y va a ser el auténtico protagonista de nuestras fotos en redes sociales.

Hinchable con forma de flamenco. Amazon

Hinchable y juego dos en uno. Como si se tratase de una batalla de almohadas, este hinchable permite competir con otra persona para intentar derribarla en el agua. Fomenta el equilibrio y el espíritu deportivo.

Nos encanta porque nos ayuda a disfrutar aún más de las jornadas estivales en compañía.

Colchoneta y juego... ¡dos en uno! Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.