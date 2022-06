Un (multi)gancho para la sombrilla: la solución fácil de siete euros para evitar que todo se llene de arena

Como cada año por estas fechas, las ventas de nuestros imprescindibles playeros del verano se disparan y es que, aunque nos cueste reconocerlo, el apodo de domingueros nos viene como anillo al dedo. Desde la nevera portátil en la que meter un refrigerio para soportar el calor (¡o un tentempié para mitad de mañana!) hasta el juego de palas de playa que, aunque luego solo usemos durante unos minutos, no puede faltar en la jornada. Así, las bolsas con las que bajar a la orilla del mar se multiplican y, cuando por fin nos establecemos en nuestro sitio, ese que hemos vislumbrado desde el paseo marítimo, espacioso, cerca del agua y con poca gente alrededor, descargamos todos nuestros bártulos en la arena.

A la hora de recogerlo, además de cargar con todo de nuevo, tendremos que realizar un ejercicio extra: sacudir los granos de arena que se han quedado bien adheridos a las bolsas y pertenencias. Esta tarea es muy necesaria si no queremos llenar la casa o la habitación de suciedad. La única forma de evitarlo es no bajar a la playa... ¡o apostar por este objeto que te acercamos en 20deCompras! Se trata de un gancho múltiple que se introduce en el palo de la sombrilla y que nos permite disponer de una especie de perchas en las que colgar nuestros enseres para que estos no se manchen, estén bajo control y protegidos del sol. Por menos de 7 euros puedes conseguir un pack de dos unidades.

Estos ganchos se introducen en el palo de la sombrilla. Amazon

En un pack de dos para que podamos sacarle el máximo partido, estos ganchos playeros vienen dispuesto a salvar todas nuestras pertenencias de la arena para que, cuando lleguemos a casa, no formemos una playa en el salón en cuestión de segundos. De ellos cabe decir que son fáciles de instalar, pues solo hay que introducir mediante la abertura el objeto en el palo de la sombrilla para, después, ajustar el tornillo que incluye y lo sujeta evitando accidentes. Apenas nos ocupará espacio en la bolsa de la playa y, tal y como apuntan desde Amazon, tiene un tamaño universal para encajar en el asta de este complemento de playa que evita que nos quememos. ¡Y todo por menos de siete euros!

