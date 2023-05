Disfrutar de un día en la playa es todo un lujo: pocas formas mejores se nos ocurren de huir de la rutina en busca de una jornada de relax y desconexión. Sin embargo, no todo es paz y armonía, ya que para pasar una jornada bajo el sol, sobre todo si vamos en compañía de niños, hace falta una buena preparación que va de la selección de las mejores cremas hidratantes con protección solar hasta la búsqueda de una silla que no nos provoque dolores de espalda. En Amazon tienen el modelo perfecto, la propuesta convertible con ruedas de Aktive, pues no solo nos evita horas aposentados sobre la inestable arena, también se convierte en tumbona con parasol y en carrito para transportar todos nuestros bártulos cuando nos marchemos de la playa.

De carrito a tumbona, ¿se puede pedir más? Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Tumbona con ruedas Descripción: Tumbona de playa con ruedas que se convierte en silla y en carrito para transportar neveras, bolsas o juguetes para la arena. Marca: Aktive Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 45.99 Imagen:

Más de 2.400 valoraciones acumula esta tumbona con ruedas de la marca Aktive, a la venta en Amazon, donde ya roza las cinco estrellas doradas fruto de las buenas valoraciones recibidas. Y es que más del 74% de los usuarios que la han probado y han decidido comentar su experiencia para orientar la compra de otros interesados le han otorgado una nota media de cuatro o más. Pero, ¿qué hace que un modelo convertible de 46 euros tenga tanto éxito? Sigue leyendo, que te contamos todos los motivos que logran que sea la silla de playa perfecta para este verano.

Así es la silla de playa perfecta

El principal motivo por el que esta silla es el modelo ideal para escapadas a la playa o la montaña es la versatilidad que ofrece al usuario: al tener varias posiciones, puede convertirse en un cómodo carrito para transportar nuestras pertenencias, en una silla clásica o en una tumbona con reposacabezas y parasol para disfrutar del paso de las horas sin preocupaciones. Un modelo tres en uno fácil de transformar con una sola mano y sin necesidad de instrucciones que se adapta a las necesidades de cada momento y, además, nos ayuda a llevar de un lado a otro todos los bártulos con los que solemos salir de casa.

Además, no hay que preocuparse por el tamaño: con un peso que apenas supera un kilo y unas medidas (cuando está cerrado y con forma de carrito) de 117x67x60 centímetros, es perfecto para guardar en cualquier rincón de casa, del trastero o del maletero del coche para tenerla siempre lista para su uso.

Tampoco hay que preocuparse su mantenimiento: está fabricada de material oxford transpirable de color azul y estructura de aluminio resistente, lo que facilita las tareas de limpieza, sobre todo cuando queremos sacudir la arena de la playa.

