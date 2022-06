A la playa o a la montaña: así es la nevera portátil que arrasa en Amazon y querrás llevar a todos lados

Hay quienes tienen debilidad por la montaña cuando llega el buen tiempo y otros a los que no les importa pasarse horas tumbados en la arena de la playa. Cada destino vacacional tiene unos seguidores fieles, pero, hay algo que une a estos dos tipos de personas: la necesidad de transportar comida y bebida fría. Y es que, debido a las temperaturas veraniegas, tanto a nivel del mar como a 1.500 metros en la montaña todo el mundo necesita refrescarse. Por eso, para un plan veraniego perfecto no necesitamos mucho: familia o amigos, una nevera portátil con bebida y ¡crema solar!

Y, para guardar, transportar y mantener fría esta bebida o comida necesitamos una nevera portátil, el único inconveniente es que la mayoría de modelos pesan y ocupan mucho espacio. No es de extrañar, entonces, que en Amazon arrase desde hace unos años un modelo portátil y de tela que no ocupa mucho espacio, pero tiene una capacidad ¡de hasta 15 litros! Hablamos de un modelo de la marca Lifewit que acumula ya casi 3.000 opiniones en el ecommerce. Lo que no es de extrañar, ya que caben unas 16 botellas de 0,5 litros, posee una amplia abertura para cargar y descargar también la comida y el compartimiento principal tiene un revestimiento de Peva para un aislamiento óptimo.

La más deseada de Amazon. Amazon

Limpieza fácil

Este modelo tiene la base reforzada y se puede limpiar fácilmente, debido a su material y a la gran apertura como hemos nombrado antes. Además, transportarla no será difícil ni incómodo (sobre todo si subimos a la montaña), ya que está diseñada con un mango acolchado y una correa de hombro desmontable que ofrece múltiples estilos de transporte sin esfuerzo.

