Este es el truco para no facturar la maleta si vuelas este verano (y cómo llevarlo a cabo sin gastarte más de 13 euros)

La cuenta atrás para el verano ya ha llegado a su fin, puesto que el pasado día 21 de junio comenzó la nueva estación. Sin embargo, hemos activado otro cálculo regresivo: el de los días que nos separan de nuestras esperadas vacaciones. Ya optemos por una escapada relámpago a alguna ciudad europea, prefiramos decantarnos por la montaña o nos decantemos por la playa para sacar nuestro yo más dominguero (silla cómoda en mano), estamos deseando que llegue el día de coger carretera y manta... ¡para disfrutar de unos merecidos días de asueto! Pese a la emoción que esto supone, preparar la maleta no nos gusta tanto, menos si tenemos que ajustarnos a las medidas y pesos establecidos por las aerolíneas.

De hecho, si no queremos facturar el equipaje (con la tasa que eso conlleve), las medidas exigidas son estrictas. Pero, en la planificación está la clave para no pagar de más y en 20deCompras tenemos el truco definitivo para conseguirlo. Aunque es irremediable meter en la maleta algún porsiacaso, la mejor opción es pensar en el conjunto que nos vamos a poner cada día y separarlos en bolsas de viaje. De esta forma, además de poder llevar muchas prendas contigo, no tendrás que rebuscar cada día entre tus pertenencias. Apostar por este truco es barato, puesto que en Amazon encontramos packs como el que destacamos bajo estas líneas que incluyen 25 bolsas por menos de 13 euros.

El set de bolsas de viaje para optimizar el espacio. Amazon

Con cerca de 700 valoraciones y rozando las cinco estrellas doradas, la puntuación máxima que se puede conseguir en Amazon, este set de bolsas de viaje son la solución que buscábamos para que todo lo que queremos quepa en la bolsa de mano. Y es que, al tener forma de sobre y cierre de zip, nos permite ordenar el equipaje según los conjuntos completos que llevaremos cada uno de los días, alejándonos así de los temidos porsiacasos que tantas veces logran que la maleta no cierre. Además, al tener un diseño plano, nos facilitará apilarlos y aprovechar todos los recovecos, dejando espacio, incluso, para meter una bolsa extra en la que ir introduciendo la ropa interior sucia.

Cabe destacar que en este set incluyen 25 unidades de distintos tamaños (40x30 centímetros, 35x25, 20x25, 32x22 y 25x17) para poder utilizar en cada momento la que mejor se adapta a nuestras necesidades y exigencias. Cada bolsa, además, tiene un orificio de ventilación para hacer que los artículos sean más transpirables, asegurándonos que nuestra ropa siempre estará en las mejores condiciones.

