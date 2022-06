Más de la mitad de los jóvenes considera haber sufrido algún problema de salud mental en el último año, pero el 49% no pidió ayuda

Uno de cada dos jóvenes considera que ha sufrido un problema de salud mental en el último año, pero la mitad no pidió ayuda profesional por motivos económicos o porque trató de quitarle importancia pensando que podrían solucionarlo por ellos mismos. Además, se ha producido un aumento significativo del número de jóvenes que han experimentado ideas suicidas alguna vez (el 44,3%) respecto a 2019, lo que demuestra el impacto arrollador que tuvo la pandemia en la salud mental y que todavía se mantienen las secuelas.

Son algunos de las demoledoras conclusiones que revela el 'Barómetro Juvenil. Salud y Bienestar' de Fundación Mutua Madrileña y Fundación FAD Juventud, realizado en 1.500 jóvenes de entre 15 y 29 años. La investigación, a la que ha tenido acceso 20minutos, alerta de que la autopercepción de los jóvenes españoles respecto a su salud física y mental "es peor que hace cinco años", y demuestra que la tendencia de "deterioro" que ya se observó en 2019 no ha hecho más que agravarse tras la crisis sanitaria.

Según el estudio, un 47,5% de los encuestados declara haber sido diagnosticado alguna vez de un trastorno mental, siendo la depresión y los trastornos por ansiedad, pánico o fobias las afecciones más frecuentes, especialmente entre los jóvenes de 25 a 29 años.

Pero la cifra aumenta si se observa el autodiagnóstico que se hacen ellos mismos, lo que revela a su vez dos de los problemas que se han puesto en relieve en los últimos años: el estigma que envuelve a todo lo relacionado con la salud mental, y la dificultad de recibir una atención profesional asequible e incluso pública. Y es que el 56,4% de los jóvenes cree haber sufrido problemas psicológicos, psiquiátricos o de salud mental en los últimos 12 meses. La mitad (el 49%) no pidió ayuda. ¿El motivo? Económico, en primer lugar -más de un tercio señala esta razón- y, en segundo lugar, por subestimar o quitar importancia al problema pensando que lo podían resolver solos (el 34%).

Más del 60% infravalora su salud mental

Quitar hierro al asunto es, de hecho, algo común entre los chicos y chicas. Tres de cada diez han reconocido que no acudieron a un profesional pese a percibir que estaban pasando por algún problema de salud mental porque consideraban que "no es un problema tan grave". "En suma, más del 61% de chicos y chicas que expresan síntomas psicológicos están, quizás, infravalorando su salud mental y las consecuencias de no tratar de forma adecuada estas afecciones. Las mujeres y los más jóvenes (hasta los 19 años) se decantan más por razones como la vergüenza o el coste", alerta el estudio.

Tristeza, desesperanza, poco interés en hacer cosas, problema de concentración... Estas son algunos de los síntomas de malestar emocional que hasta ocho de cada diez jóvenes de 15 a 29 años declararon haber experimentado en el último año. También aquí hay diferencias por sexo: ellas se manifiestan tristes, decaídas o desesperanzadas, casi 20 puntos porcentuales por encima de ellos (66,3%, frente al 47,6%).

El 44% de los jóvenes ha pensado en suicidarse

Igualmente preocupante son las cifras que muestran un aumento de las ideas suicidas respecto a 2019: si entonces un 40,1% reconoció haberlo pensado alguna vez, en este último barómetro el porcentaje ha ascendido hasta el 44,3%. Ya observando las respuestas desde una mirada más concreta, el estudio muestra que uno de cada tres jóvenes (35,4%) ha experimentado ideas suicidas "al menos una vez" o "con cierta frecuencia" en el último año, y un 8,9% las ha experimentado "continuamente" o "con mucha frecuencia".

"Es especialmente preocupante este aumento en adolescentes, todo indica que la población juvenil es la que más ha padecido el efecto de la pandemia sobre su salud mental", señala el director general de la Funducación Mutua Mtrileña, Lorenzo Cooklin.

"El consumo de fármacos sin receta está bastante extendido entre la juventud española", alerta el texto. Y es que más de la mitad de los chicos y chicas (53,7%) ha consumido medicamentos sin prescripción médica en el último año. El 15% lo toma diariamente, varias veces a la semana o una vez a la semana sin receta, siendo esto mucho más común entre hombres que entre mujeres.

Precariedad laboral y paro: un aliciente al pesimismo

Es uno de los principales escollos de la juventud y, evidentemente, representa una de las mayores preocupaciones de los jóvenes. La precariedad laboral, el paro y los bajos salarios mellan en la perspectiva de un futuro optimista y solo dos de cada diez (21,4%) piensa que son problemas que mejorarán con el tiempo. La tendencia es más bien pesimista: el 32,3% opina que empeorarán y un 40% que seguirán igual.

En esa línea, la proporción de chicos y chicas que manifiestan altos niveles de estrés en su vida cotidiana es elevada: un 63% declara sentirse "muy o bastante estresado" con el trabajo o los estudios, y un 51,4% con su situación económica. "Ante las situaciones de estrés, uno de cada diez jóvenes no lo comparte con nadie y evita que los demás conozcan que tiene algún problema, especialmente las y los más jóvenes, lo cual nos debería resultar preocupante como sociedad", enfatiza Beatriz Martín Padura, directora general de la FAD.