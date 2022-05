El Ministerio de Sanidad cubrirá con médicos titulados en países de fuera de la UE las 217 plazas que han quedado desiertas en la última convocatoria de médicos internos residentes (MIR). En su mayoría, ocuparán puestos libres en Medicina de Familia gracias a una modificación de la Orden Ministerial de oferta de plazas para ampliar el tope del 4% de las más de 8.000 plazas que ocuparán médicos extracomunitarios. Según advierten los sindicatos médicos, después de los años que dure la residencia, deberán regresar a sus países o quedarse en España trabajando en precario, como interinos, de modo que no se solucionará el problema de falta de médicos o, si se hace con ellos, será de una forma contraria al objetivo de mejorar las condiciones laborales en este sector.

La manera para suplir las plazas vacantes de MIR es la enésima desavenencia entre el Ministerio de Sanidad y los médicos y tiene su origen en la verdadera fricción: el cambio del sistema de adjudicación de plazas de MIR. Hace dos años, el departamento de Carolina Darias convirtió un método que hasta entonces había sido presencial en telemático, acabando también con la posibilidad de que los nuevos doctores pudieran seguir el proceso en directo y tener información en tiempo real de las plazas que iban ocupando por delante de ellos aspirantes con mejor nota.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) tiene claro que una de las consecuencias de este nuevo sistema es el elevado número de plazas de MIR que han quedado sin cubrir. En concreto, se han ocupado 7.962 plazas, el 93% de las 8.188 disponibles, pero han quedado libres 217. Doscientas son de Medicina de Familia y Comunitaria, además de ocho en Medicina del Trabajo, otras ocho en Medicina Prevencionista y Salud Pública -de rabiosa actualidad por la Covid primero y después por las sucesivas alertas sanitarias por la hepatitis infantil y por la viruela del mono- y dos más de Microbiología. Sin embargo, solo podrán cubrirse 217 porque la restante es de un centro privado.

Plazas necesarias

Darias afirmó la semana pasada que son "especialidades que el sistema de salud necesita", por lo que el ministerio ha estado buscando "alternativas" para cubrir estas plazas. La definitiva es un cambio en una Orden Ministerial de 2021 que cambió el sistema de selección para incrementar el porcentaje de médicos extracomunitarios que, tras hacer el MIR, pueden optar a hacer la residencia en España. Así al 4% actual se sumarán 218 puestos más y se cubrirán así las plazas que han quedado vacantes.

Esta es la solución que han tomado la ministra y los responsables autonómicos de Sanidad este lunes en la comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. La modificación de la Orden Ministerial se publicará en el BOE "a la mayor celeridad posible", ha informado el ministerio. Cuando esto suceda, Sanidad tendrá un plazo de siete días para dictar una resolución convocando a los aspirantes a los actos de adjudicación de plaza y tomarán posesión de ella también en el menor plazo posible.

Este es el trámite con el que Sanidad cumplirá el procedimiento para que se ocupen las 217 plazas de MIR que han quedado vacantes con médicos extracomunitarios que en esta ocasión podrán optar a más puestos MIR. Según explicó Darias tras el Consejo Interterritorial de Sanidad de la semana pasada, en la convocatoria de MIR para este año pasado hubo un cupo de 328 plazas -el 4% del total- para médicos extracomunitarios que obtuvieron plaza de residente. Quedaron fuera -por el orden de selección- otros 525 aspirantes, que ahora, en orden de resultado el examen del MIR, podrán optar a las 217 plazas que han quedado vacantes.

"Lo que vamos a hacer es una modificación de la Orden Ministerial para ampliar el cupo de las plazas para personas extracomunitarias que han aprobado el MIR pero como consecuencia de agotar el cupo no han optado a estas plazas", dijo Darias.

"Parche a corto plazo"

La idea de cubrir las vacantes con médicos extracomunitario reunió el apoyo unánime de los consejeros autonómicos de Sanidad, pero ha provocado la protesta de los sindicatos médicos, que consideran esta solución un "parche" que servirá para suplir todas las plazas de médicos residentes pero, a la larga, no asegurará que estos médicos puedan quedarse a ejercer en España, con lo que no se solucionará el problema de facultativos.

La CESM reclamaba al Ministerio que, en su lugar, rebajara la nota de corte del MIR, para que doctores españoles que quedaron por debajo de la nota de corte o que la modificación de la norma permita en su lugar que sean médicos de la UE los que puedan optar a las plazas que Sanidad ha asignado a médicos extracomunitarios, porque al terminar la residencia tendrán permiso para trabajar en España.

"Van a cambiar la orden ministerial y en lugar de extracomunitarios podrían cambiar la nota de corte", apunta Sheila Justo, secretaria técnica de Médicos Jóvenes y MIR del CESM, que no oculta su desagradable sorpresa al ver que Darias está dispuesta a cambiar la orden para permitir más plazas para médicos de fuera de la UE, cuando el año pasado aseguró que era imposible hacer tal cosa cuando los facultativos le pedían que modificase el sistema de selección de plazas MIR.

El motivo por el que los sindicatos médicos rechazan cubrir las 217 vacantes con titulados extracomunitarios es que estos hasta ahora pueden acceder al 4% de puesto de médico residente en España en virtud de acuerdos de cooperación con sus respectivos países, para formarse aquí. Una vez que terminan sus años de residencia, deben regresar a sus países para trabajar allí con la experiencia adquirida en España, explica Justo. "No sé qué sentido tiene" permitir que 200 médicos más puedan acceder a ellas "porque no cubre las necesidades a largo plazo" de la sanidad pública española si son médicos que después van a regresar a sus países. No ocurre así y se terminan quedando, considera que "estaríamos robando profesionales médicos a otros países".

"Es un parche muy a corto pazo, para cubrir esa mano de obra en la residencia", dice. Si se terminan quedando, además, indica que lo harían en condiciones precarias, como interinos, "con contratos malos", lo que va en contra del objetivo del Gobierno de reducir la temporalidad en la sanidad.

Consultorios rurales vacantes

Esta convocatoria de MIR es la segunda que se hace con el nuevo sistema de selección de plazas de especialización, por vía telemática y sin posibilidad de seguir el proceso a tiempo real que desde hace dos años tiene a los médicos puestos en pie contra el Ministerio de Sanidad. Y consideran que el hecho de que haya más de 200 plazas de MIR sin cubrir, la mayoría de médico de familia es consecuencia en parte de que ahora los médicos van casi a ciegas a elegir sus plazas. Si de un hospital dependen varias unidades docentes, por ejemplo, en distintos centros, de diversa categoría y a distancias distintas de los núcleos urbanos, los aspirantes a MIR desisten de solicitarlas y optan por otras antes para no arriesgarse a ser enviados a cientos de kilómetros de las ciudades.

Este fenómeno se refleja en la localización de las 217 plazas que han quedado vacantes en esta ocasión, la mayoría de las cuales se sitúan en comunidades despobladas. Por ejemplo, de las 217 plazas desiertas, 70 están en Castilla y León y 32 en Extremadura.

El otro factor al que se apunta desde la profesión para explicar que decenas de plazas hayan quedado vacantes en medicina de familia es el de las malas condiciones retributivas de los médicos, en concreto en Cataluña. Allí, no se han cubierto 71 de las 217 plazas vacantes de MIR y el sindicato de Metges de Catalunya lo asocia con "una década de recortes y dos años de pandemia" que ha hecho que la mejora retributiva que anunció la conselleria de Salut "no haya sido suficiente".