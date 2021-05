Cientos de MIR se manifiestan frente a Sanidad y exigen la dimisión de Darias por el nuevo sistema para elegir plaza

Cientos de aspirantes a Médico Interno Residente (MIR) se concentran a estas horas frente a la sede del Ministerio de Sanidad, en Madrid, en protesta por el nuevo sistema para elegir plaza. Al grito de "¡Carolina, dimisión!", los futuros sanitarios protestan por un cambio que consideran perjudicial y porque la ministra Carolina Darias, hasta ahora, no ha atendido sus demandas. "No queremos una plaza impuesta", "no es elección, es sentencia", "ni garantías ni transparencia, se acabó nuestra paciencia" o "no quiero que años de esfuerzo acaben en un error 404" son algunos de los lemas que se pueden ver en las numerosas pancartas y carteles que portan.

Con el sistema vigente hasta la fecha, los aspirantes eran llamados de forma presencial al Ministerio por el orden de su nota en las oposiciones. Allí, expresaban sus preferencias para elegir plaza. El sistema tenía la virtud de permitirles seguir en tiempo real la elección del resto de aspirantes: ver qué iban escogiendo los anteriores les permitía reconfigurar su lista sobre la marcha.

En cambio, ahora Sanidad plantea que esta elección sea telemática. Para ello, los aspirantes tendrán que rellenar un lista con sus preferencias, que puede llegar a ser de hasta casi 8.000 plazas en función del puesto que hayan sacado en la oposición. Los futuros médicos tendrán tres semanas para completar el listado y el Ministerio publicará el 20 de junio una resolución en la que, directamente, adjudicará una plaza a cada aspirante, en función de su nota y sus preferencias.

La semana pasada, fuentes del Ministerio avanzaron que ofrecerían la máxima información a los aspirantes en relación con el nuevo modelo y que se citarían con ellos para intentar resolver sus preocupaciones. Sin embargo, en la reunión que mantuvo el departamento de Darias con los MIR no se ofreció ninguna solución al colectivo, según los aspirantes, lo que provocó que se mantuvieran las protestas previstas.

Fuentes de Sanidad reconocen su "preocupación" por estas protestas. En las últimas semanas, la movilización ha crecido y ha logrado el respaldo de colegios profesionales, consejerías autonómicas de Sanidad y, el pasado viernes, del sindicato mayoritario entre los funcionarios, el CSI-F.

