Sanidad detecta ocho casos sospechosos de viruela de mono en Madrid y lanza una alerta a nivel nacional

Primero dio la voz de alarma Reino Unido, luego Portugal y ahora España. El Ministerio de Sanidad ha enviado una alerta a todas las Comunidades Autónomas tras la detección en la Comunidad de Madrid, este martes 17 de mayo, de ocho casos sospechosos de pacientes que presenten una infección compatible con el virus de la viruela del mono.

Según fuentes del Ministerio de Sanidad, los ocho casos sospechosos detectados en Madrid "aún deben ser confirmados tras los correspondientes análisis". Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid agregan que "en estos momentos se encuentran en estudio en coordinación con el Centro Nacional de Microbiología, que cuenta con la técnica necesaria para confirmar o descartar el diagnóstico".

El pasado lunes 16 de mayo, Reino Unido actualizó la información relativa al brote que ha detectado de este virus endémico de África central y occidental y sumó otros cuatro pacientes. En total, ha diagnosticado siete casos en apenas nueve días (entre el 6 y el 15 de mayo). La mayoría de los pacientes británicos ha precisado atención hospitalaria y no tiene aparentes vínculos entre sí. Dos de ellos son convivientes y el primer caso detectado había viajado a Nigeria, donde las autoridades creen que pudo contagiarse, pero este dato aún no se ha confirmado. El resto de casos, todos varones que han manifestado haber mantenido relaciones sexuales con otros hombres, no cuentan con antecedentes de viajes a zonas donde este virus es endémico.

Tras la alerta de la Agencia de Seguridad Sanitaria británica, Portugal informó este miércoles de que en su territorio se han confirmado tres casos en Lisboa, a los que se suman otros dos pendientes de confirmación y 15 más en investigación. Ahora es España, país vecino, quien comunica que en la Comunidad de Madrid se han detectado ocho casos sospechosos pendientes de confirmación.

De acuerdo a los procedimientos del Sistema de alerta precoz y respuesta rápida, "se ha abierto una alerta a nivel nacional, se ha comunicado a la Ponencia de Alertas la situación y se ha avisado a todos los actores clave para garantizar una respuesta rápida, oportuna y coordinada", indican desde Sanidad, que asegura que está "en permanente contacto" con el Sistema de Alertas Europeo para llevar a cabo el "seguimiento de esta alerta a nivel global".

Enfermedad zoonótica

La viruela del mono es una enfermedad zoonótica viral poco frecuente. Los primeros casos humanos se identificaron en la República Democrática del Congo en 1970. El número de casos en países de África occidental y central ha aumentado durante la última década.

