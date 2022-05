La UNESCO llama a firmar un nuevo contrato social para la educación y apuesta por un aprendizaje ecológico e intercultural

La UNESCO y Fundación SM han presentado este martes en España el informe Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación, un documento que aboga por el fomento de la educación para promover futuros más justos y sostenibles. En el acto, celebrado en CaixaForum Madrid, ha participado el doctor Noah W. Sobe, redactor del informe, y la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, Pilar Ponce Velasco, además de representantes de la Fundación SM, responsable de la traducción, y EduCaixa.

El documento apuesta por promover un nuevo contrato social para la educación, es decir, por alcanzar una serie de "normas, compromisos y principios que tengan un carácter legislativo formal y que estén culturalmente arraigados" con los que la educación pueda dar respuesta a los retos del mundo actual, cada vez más complejo, frágil e incierto. "La pandemia y la guerra de Ucrania nos recuerdan que somos vulnerables y solo la educación puede devolvernos la esperanza", ha afirmado Mayte Ortiz, directora general de la Fundación SM.

Concretamente, la UNESCO plantea a través de este informe una serie de propuestas para renovar al educación. Por un lado, destaca la importancia de fomentar las capacidades intelectuales, sociales y morales de los alumnos por medio de una pedagogía basada en los principios de cooperación, colaboración y solidaridad, en lugar de en la competitividad. "No se trata de competir entre niños, sino de que cada uno mejore consigo mismo, no contra nadie, no contra el otro", ha señalado la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, la agencia de las Naciones Unidas para la educación señala que el cuidado del planeta y de los demás debe introducirse en el currículo académico. "Los planes de estudio deberían hacer hincapié en un aprendizaje ecológico, intercultural e interdisciplinario que ayude a los alumnos a acceder a conocimientos y producirlos, y que desarrolle al mismo tiempo su capacidad para criticarlos", expresa el informe. Además, las recomendaciones ponen también de manifiesto la necesidad de seguir profesionalizando la enseñanza y de fomentar la colaboración entre los equipos docentes, así como de convertir las escuelas en lugares educativos protegidos que promuevan la inclusión, la equidad y el bienestar individual y colectivo.

Una consulta mundial

Reimaginar juntos nuestros futuros es el tercer informe mundial de la UNESCO, después de los publicados en 1972 y 1999. Es fruto de dos años de trabajo por parte de la Comisión Internacional sobre los futuros de la educación, creada en 2019 para analizar cómo el conocimiento y el aprendizaje pueden transformar el futuro de la humanidad y del planeta, y de un proceso mundial de participación y consulta, una novedad en la elaboración de este tipo de informes. Más de un millón de personas de 45 países diferentes han participado en esta consulta global.

Sin embargo, el proceso sigue abierto, puesto que este informe pretende ser un llamamiento a la investigación, a la innovación y a la cooperación internacional. Las propuestas son un simple punto de partida para que las comunidades, las escuelas y los sistemas educativos de todo el mundo aborden el futuro de la educación. "Este informe no es un documento con recetas, con indicaciones claras de lo que hay que hacer, sino un documento abierto con propuestas que habrá que dialogar. Es una invitación a la movilización social, una llamada a construir un movimiento de transformación de escuela", ha explicado Ortiz.

De hecho, la directora general de la Fundación SM ha invitado a todos los docentes a registrarse en una web creada al efecto para poder participar en el proceso de diálogo que ahora se inicia. Para ello, la fundación organiza también los próximos días 18, 19 y 31 de mayo una serie de actos con docentes en Zaragoza, Sevilla y Madrid. El objetivo es dar respuesta a tres preguntas: ¿qué deberíamos seguir haciendo?, ¿qué deberíamos dejar de hacer?, ¿qué debería reinventarse de forma creativa?

Caminar hacia la equidad

El informe, publicado en 2021 en inglés y francés y ahora en español y portugués, tiene como principios fundacionales "garantizar el derecho a una educación de calidad a lo largo de toda la vida" y "reforzar la educación como bien público y común". En ese sentido, Ponce Velasco ha destacado la importancia del compromiso público, de toda la sociedad, en la educación. "El profesor enseña, pero educar educamos todos", han sido sus palabras.

Asimismo, la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid ha destacado la importancia de seguir dando pasos hacia la equidad en la educación, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO. "No es solo ir a la escuela, es mucho más. Es aprovechar la educación para romper las barreras y los techos de cristal, que haya oportunidades que permitan a los chavales no dejar los estudios y continuar hasta donde ellos quieran, hasta el máximo de sus capacidades, solo ellos se tienen que poner límites", ha subrayado.

Según datos de la Fundación SM, el 2,7% de los niños en España, más de 100.000, no acceden a la Educación Primaria, mientras que el 3,2% de los jóvenes no cursan la Educación Secundaria. Además, la tasa de estudiantes que han repetido uno o dos cursos es del 29%. Estos datos, junto a otros como el que indica que en nuestro país únicamente el 14% de los alumnos demuestra tener capacidad para comprender el punto de vista de los más desfavorecidos, evidencian el camino que queda por recorrer en términos de educación y la pertinencia del nuevo informe mundial de la UNESCO.