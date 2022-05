Sánchez entrega a la jefa del CNI mientras ERC y UP exigen más

La ministra de Defensa, Margarita Robles, fue este martes la encargada de dar cuenta del cese de la hasta ahora directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, que a primera hora fue destituida por el Gobierno tras la polémica por las escuchas a políticos independentistas y el hackeo a los móviles del presidente, Pedro Sánchez, y de la propia Robles. Eso sí, la ministra quiso subrayar que esto no es una «destitución», sino una «sustitución». Sin embargo, en ningún momento se refirió a qué ha motivado esta decisión, a la que Robles llevaba días resistiéndose en un pulso con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

La decisión ha supuesto una victoria parcial de quienes desde el Ejecutivo llevaban días anticipando la salida de Esteban, pero al mismo tiempo la ministra de Defensa ha logrado poner en su lugar a alguien de su entera confianza. Se podría decir que su choque de la semana pasada con Bolaños ha quedado, pues, en tablas.

Este martes, Robles se esforzó en dejar claro su férreo apoyo a la ya exdirectora, a los "3.000 hombres y mujeres" que forman el CNI y a su labor, y se apuntó el tanto de que será sucedida por "otra mujer, funcionaria del CNI" y, a la sazón, su actual secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro. "No le acepto la destitución, sino la sustitución", dijo Robles en respuesta a un periodista durante la rueda de prensa.

Robles dio las explicaciones sobre la destitución de Paz Esteban en la rueda posterior al Consejo de Ministros, que conoció el informe del Centro Criptológico Nacional (CCN) sobre otros móviles de miembros del Gobierno que pudieran estar infectados por el virus Pegasus. Además de los terminales de Sánchez y de la propia Robles, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, comunicó que también estuvo infectado el del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y que se ha detectado un intento "fallido" en el móvil del titular de Agricultura, Luis Planas.

Robles admitió que "evidentemente hay cosas que son mejorables", en relación al hecho de que el CNI no supiera durante más de un año que alguien había hackeado el teléfono del presidente y otros dos ministros. Reconoció "fallos", pero restó responsabilidad al CNI, insistiendo en que le ocurre también al resto de países y que con las nuevas tecnologías "no existe la seguridad plena".

Sobre las escuchas a líderes independentistas, la ministra subrayó que Esteban acudió al Congreso con todas las autorizaciones judiciales que dieron luz verde a estas escuchas y se mostró completamente a favor de que se desclasifique esta documentación. "Tengo la convicción tan plena de que todo se ha hecho con arreglo a la legalidad", dijo. Del caso Pegasus dará explicaciones Pedro Sánchez en el Congreso en el Pleno de la semana del 25 de mayo.

Pero el cese de la directora del CNI no contenta ni a ERC ni a Unidas Podemos. Ambas formaciones consideran que destituir a Esteban era prácticamente una obligación para el Ejecutivo, pero ayer insistieron en que las responsabilidades debe rendirlas la propia Robles. Así lo plantearon los portavoces en el Congreso de ambos partidos, Gabriel Rufián y Pablo Echenique. "No se trata de pedir cabezas, sino de, como demócrata, plantear la realidad, y la realidad es que ha habido una brecha, una crisis diplomática, una dejación de funciones", dijo Rufián, que además espetó que "se equivoca" quien piense que la destitución de Esteban "es para contentar a ERC". No obstante, consideró "bastante complicado» que Sánchez "deje caer a Robles", que representa "la derecha moderada que es parte del PSOE". También la portavoz de ERC, Marta Vilalta, dejó claro que la destitución de Esteban "no es suficiente". Echenique, no fue tan claro, pero sí deslizó que "cada uno sabe dónde están las responsabilidades políticas" y dejó caer que esas responsabilidades "no se delegan".