Oposición parlamentaria contrarreloj: siete minutos. La duración de poco más de dos asaltos antes de que suene la campana. O de que parpadee la luz roja en la tribuna y que el presidente de la Cámara Alta, Ander Gil, le pida que concluya. Ese será el tiempo que tendrá Alberto Núñez Feijóo para confrontar con Pedro Sánchez en el Senado el próximo 7 ó 21 de junio, lo que significará el debut en sede parlamentaria de la dualidad Sánchez/Feijóo como presidente del Gobierno y líder de la oposición, respectivamente.

Para ello, el líder del Partido Popular deberá ser primero designado senador por la cuota autonómica del Parlamento de Galicia en una votación que se producirá el próximo 24 o 25 de mayo, cuando se celebre el segundo pleno de este mes. El primero, que arrancará este martes, será el de investidura de Alfonso Rueda, también sucesor de Feijóo al mando del PP gallego, como presidente de la Xunta de Galicia

Feijóo estará acompañado en su rocambolesco viaje hacia la Cámara Alta por Miguel Tellado, vicesecretario de Organización Territorial del PP y quien hasta ahora había ejercido como secretario general de los populares gallegos. Con este movimiento, además de la escenificación del careo con Sánchez, ambos gozarán de la condición de aforados.

Elena Muñoz y Juan Carlos Serrano han sido los senadores que se han hecho a un lado para que Feijóo y Tellado accedieran al acta. Una renuncia oficializada por los dos este lunes y que no se hará oficial hasta el próximo 18 de mayo. Muñoz, de hecho, se despedirá este martes con una pregunta en la sesión de control al Gobierno.

Más "alternativa de gobierno" que oposición

Pese a la imagen que tomarán apresurados los fotoperiodistas, la apariencia que Feijóo pretende cultivar no es la de líder de la oposición, sino la de "alternativa de Gobierno", aseguran fuentes cercanas al líder del PP. En el ala noble de Génova no ven a Sánchez "encabezando otro Gobierno" y desde la semana pasada ya asoma en el discurso de Feijóo, también en el del resto de la cúpula del PP, el mensaje de un Ejecutivo consumido. "La legislatura está en su peor momento", dictan.

El aterrizaje de Feijóo en las Cortes Generales ha alimentado la posibilidad de que el gallego participe en el debate sobre el estado de la nación que el Gobierno tiene previsto convocar "como muy tarde", según ha manifestado en una entrevista a Onda Cero el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, para finales de junio, seguramente tras las elecciones andaluzas del 19 de junio. "Como orador no tendría encaje", adelantaba Gómez sobre la presencia de Feijóo.

Fuentes de Génova confirman a 20minutos que el presidente del PP no estudia siquiera esta posibilidad. Feijóo no estará en un debate que lleva siete años sin celebrarse a no ser que se convoque en el Senado, extremo del todo descartable.

El de Antonio Hernández Mancha es el único precedente de una oposición parlamentaria desde el Senado, si bien el líder de la entonces Alianza Popular intentó tener un cara a cara con Felipe González en el Congreso con motivo de la celebración del debate. La Mesa del Congreso denegó la petición y Hernández Mancha acabó presentando una moción de censura en marzo de 1987. Una derrota estrepitosa que fue su epitafio.