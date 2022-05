Pedro Rollán: "La gente empieza a percibir que la situación económica que estamos viviendo se parece a la etapa de Zapatero"

Hombre fuerte en los gobiernos de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido, Pedro Rollán (Madrid, 1969) ha sido consejero de Transportes, Administración Local y Presidencia de la Comunidad de Madrid. Con Garrido fue vicepresidente y, tras la renuncia de este, ocupó la Presidencia interina en la Puerta del Sol entre abril y agosto de 2019. Antes, fue el alcalde de Torrejón de Ardoz (2007-2015), donde logró el hito de ser el regidor más votado de las grandes ciudades de España (68,5% de los votos en 2011). El hoy vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP ha sido designado por Alberto Núñez Feijóo para desempeñarse en las estrategias de sus territorios, junto a dirigentes como Elías Bendodo y Miguel Tellado.

¿Por qué considera el PP "un tema no menor" el momento elegido por Sánchez para revelar el espionaje a su móvil?

Lo conocido en los últimos días es muy preocupante, no es un asunto menor, pero que se conociera el lunes resulta sorprendente porque ya sabíamos que hace algún tiempo otros líderes europeos también podrían haber sido víctimas de escuchas. Por una cuestión de responsabilidad, nunca un líder de una nación ha reconocido explícitamente que ha sido hackeado. Mal si ha sido hackeado, pero muy mal si lo supiera desde hace mucho tiempo y se hubiese esperado hasta esta semana para hacerlo público.

Los socios del Gobierno cargan contra la ministra de Defensa y contra el CNI. ¿Qué le parece?

Con esos compañeros de camino no necesitas enemigos. Lo estamos viendo con Pegasus, pero también con leyes muy importantes que están bloqueadas por la falta de entendimiento entre los socios de Gobierno. El problema es que el presidente ha tenido la oportunidad, cuando le aportamos nuestro plan de medidas urgentes, de hablar con elPP, pero ha preferido echarse en brazos de Bildu. Está siendo una legislatura tan agotada como agónica para el presidente del Gobierno, y en lugar de tender la mano al PP, prefiere juntarse con separatistas, independentistas y herederos de ETA.

¿Qué le parece la entrada de Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales?

La valoro como la mayoría de los españoles. Es incomprensible e inexplicable. Esa comisión tiene como objeto tratar asuntos especialmente sensibles para la seguridad nacional y para la integridad territorial. Que aquellos que abiertamente han dicho que España no les interesa, que lo único que les interesa es independizarse, como en el caso de Bildu, es sangrante. Van a formar parte de una comisión por una decisión absolutamente arbitraria de la presidenta del Congreso. Es la escenificación del pago que se ve forzado a realizar el presidente del Gobierno por su debilidad parlamentaria.

¿El Partido Popular se toma como un agravio que el Gobierno no llegara a estudiar el documento económico que le ha presentado?

Nosotros vamos a anteponer siempre el interés de los españoles por muchos desplantes que nos hagan. Este documento, de hecho, se presentará en modo de proposición no de ley en los parlamentos regionales porque queremos que se conozca y se valore. Seguimos con la mano tendida. Todos los indicadores económicos están poniendo de manifiesto que la economía se está ralentizando y queremos que la recaudación récord de impuestos a la que se ha llegado revierta en los ciudadanos y las empresas. Sabemos que Podemos no quiere oír hablar de bajadas de impuestos. Si por ellos fuera, sería todo impuestos y todo público. Ahora bien, eso funciona en Cuba o en Venezuela. Cada día son más los españoles que perciben cómo la tozudez y negativa de Sánchez a la evidencia de la situación económica y social se parece más a las etapa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Cree que el Gobierno solo quiere el apoyo del PP para reformar el Consejo General del Poder Judicial?

Lo que se está poniendo de manifiesto es que el PSOE no quiere al PP para ninguna de las cosas importantes y urgentes que requiere nuestra sociedad, nuestra economía y nuestras empresas. Él tiene una hoja de ruta en la que interesa más la confrontación y el desgaste a la alternativa del Gobierno que en coger el toro por los cuernos y abordar los problemas que preocupan a los españoles.

De cara a las próximas citas electorales, ¿va a defender el PP que gobierne la lista más votada?

Lo hemos defendido y lo defendemos. Parece lógico que quien ha obtenido un apoyo mayoritario sea quien gobierne, sobre todo teniendo en cuenta que la irrupción de no pocas formaciones políticas, lejos de mejorar la gobernanza, lo que ha hecho es entorpecerla. La lista más votada requeriría una reforma de la ley electoral, pero mientras llega, sí puede haber un pacto entre los dos partidos que han sido la alternancia del Gobierno durante toda la etapa democrática.

¿Ofrecerán ese pacto?

Ya lo hemos ofrecido y algunos destacados líderes regionales del PSOE lo han visto con buenos ojos. El problema es que no creo que Sánchez tenga la libertad de elegir porque está supeditado a la suma de unos grupos minoritarios que le tienen como rehén.

Pedro Rollán muestra el documento económico que Feijóo entregó a Sánchez. Jorge París

¿Cree que con la celebración del congreso de Madrid Isabel Díaz Ayuso ya verá colmadas sus aspiraciones en el PP?

Díaz Ayuso ya ha dicho por activa y por pasiva que su sitio y su lugar es Madrid. Ahora bien, al igual que todos nuestros líderes, Ayuso lo que desea y a lo que aspira es a poder arrimar el hombro para que Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno. Durante la celebración del Dos de Mayo, se vio perfectamente la sintonía entre los dos. Ayuso está perfectamente alineada con el interés general del país, que pasa por tener un Gobierno que no mienta los españoles. Con el congreso del PP de Madrid de los días 20 y 21 se va a dotar de normalidad a la estructura regional del partido.

¿Cómo se entiende que Feijóo estuviese en los actos del Dos de Mayo junto a Ayuso y no fuese a la toma de posesión de Mañueco en Castilla y León?

Es una cuestión de prioridades. La toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco coincidió con las reuniones de Feijóo con sindicatos y patronal. Pedro Sánchez, por buscar algún paralelismo, siendo secretario general del PSOE, podría haber ido a la investidura de seis presidentes autonómicos y no ha ido ninguno. Eso no significa que no les apoye. Era una cuestión de agenda política. Yo entiendo que había mucho deseo de encontrar una fotografía en Castilla y León, pero tendrá lugar cuando tenga que tener lugar y no necesariamente antes de manera forzada.

La foto a la que se refiere sería junto a Santiago Abascal, líder de Vox. ¿La estrategia del PP con Vox es no hablar de ellos?

Lo que queremos es hablar del Partido Popular, de nuestras propuestas, experiencias, soluciones, anhelos y desvelos. Anhelos por resolver los problemas de los españoles y desvelos por lo que supone ocuparse de ellos. Creo que somos la formación a nivel nacional en la que los españoles pueden confiar de manera mayoritaria. Ojalá pudiéramos alcanzar una mayoría absoluta porque sería el resultado extraordinario y óptimo.

Pedro Rollán, en los aledaños de la redacción de 20minutos. Jorge París

¿Para cuándo prevén tener preparadas las listas y los candidatos a las elecciones de mayo de 2023?

Si algo caracteriza a Feijóo es la inmediatez en la toma de decisiones: en el segundo comité de dirección que se celebró se convocaron los congresos autonómicos tanto de Madrid como de Galicia. Ya se está estudiando otra batería de congresos. Esto se hace para que se pueda ir lanzando quiénes van a ser nuestros candidatos. Es algo que queremos tener resuelto, como muy tarde, en septiembre u octubre. Las elecciones municipales y autonómicas están casi a la vuelta de la esquina y, desde luego, lo que está claro es que el Partido Popular va a estar preparado para cualquier cita.

Tanto en Cataluña como en País Vasco, la presencia del PP es prácticamente residual. ¿Qué plantean para ganar terreno allí?

Ya se ha empezado a trabajar en una estrategia para esos territorios tan importantes e históricos como son el País Vasco y Cataluña y, por qué no decirlo, como es Navarra, donde por parte de los gobiernos vascos y de determinadas formaciones independentistas quieren efectuar una invasión política, restando autonomía e identidad.

¿Presentará el PP alguna propuesta para abordar la reforma del sistema de financiación autonómico, caducado desde hace casi 10 años?

Está clara la necesidad de llevar a cabo una ordenación en el ámbito de la definición de las competencias y en dotar económicamente a éstas. No solamente del modelo de financiación autonómico, sino también del modelo de financiación local. Tendrá que ser fruto del diálogo, del acuerdo y de la voluntad sincera de ser ecuánime con todos. Debe ser un debate sereno y reflexivo en el que se escuche a todos. Siempre es mucho más sencillo llegar a este tipo de acuerdos en fases de bonanza económica. Hoy, en la fase en la que nos encontramos, que es a donde siempre nos terminan llevando los gobiernos del PSOE, será mucho más tedioso y complicado, pero será una cuestión que se tendrá que abordar.