Un estreno con mucho en juego. Así se podría resumir este jueves la celebración, por primera vez en esta legislatura, de la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso de los Diputados que, también por primera vez, tendrá un representante de EH Bildu. No será el grupo vasco el único partido independentista que se sentará este jueves a escuchar la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban. Las palabras de la jefa de la inteligencia española estarán fiscalizadas asimismo por Gabriel Rufián, de ERC, de cuya reacción dependerá en gran medida el futuro de la legislatura.

El objeto de la comparecencia de Esteban es el presunto espionaje con el malware Pegasus a 60 miembros del independentismo catalán y vasco, que fue denunciado por la revista The New Yorker tras una investigación del instituto Citizen Lab, un laboratorio multidisciplinar de la universidad de Toronto. Esta denuncia amenazó con dar un vuelco a la legislatura la semana pasada y sirvió como pegamento para un independentismo que veía cómo el ala más pragmática de ERC, al frente de la Generalitat, ganaba la batalla a la dureza que siempre ha defendido Junts.

Entonces el Gobierno decidió tomar las riendas y se prestó a dar todos los pasos posibles para apagar el incendio. Fue ahí donde apareció la puesta en marcha de esta comisión, que llevaba tres años bloqueada por el 'no' del PP a que entraran en la misma diputados independentistas. Así, la presidenta del Congreso, Meritxell batet, anunció un cambio en el sistema de elección de este órgano con el fin de que sus miembros solo necesitasen para ser elegidos la mayoría absoluta de la Cámara y no mayoría de tres quintos, como ocurría hasta la semana pasada.

Dicho y hecho. Finalmente, PSOE, Unidas Podemos y los independentistas dieron luz verde a dicha reforma y la semana pasada el Pleno votó que, junto a los representantes de PSOE, PP, Vox, UP y Ciudadanos, estuvieran también Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Aitor Esteban (PNV), Mertxe Aizpurua (EH Bildu) y Albert Botran (CUP).

Todos ellos escucharán este jueves las explicaciones de Esteban, aunque no podrán compartirlas. La sesión es a puerta cerrada y a los diputados les quitan el móvil al entrar. No podrán reproducir lo que se hable dentro, que son materias declaradas secretas al ser información clasificada. La incógnita, pues, será si las explicaciones que dé la máxima representante de la inteligencia española servirán para contentar a ERC, que se ha mostrado reticente y considera que la información que pueda ofrecerles la directora del CNI no es suficiente para aclarar el espionaje, especialmente cuando tampoco se detectaron los accesos a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Esteban, en el alambre

De hecho, esta última información es la que ha provocado que Esteban llegue en una posición complicada a la comisión. De hecho, la ministra de Defensa, Margarita Robles, a quien ERC exige dimitir -Unidas Podemos lo insinúa- ha sido el único miembro del Gobierno que la ha defendido explíticamente. Según declaró este miércoles, la directora del CNI está "aguantando estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad". "Me horroriza llevar a la plaza pública a alguien que no puede defenderse", añadió Robles.

Antes de ella, se refirieron al tema públicamente dos ministros: el de la Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz, Isabel Rodríguez. Ninguno de ellos quiso ratificar a Esteban el pasado martes. Pero Robles quiso dejar claro que se siente "muy orgullosa" del trabajo de los servicios secretos que comanda Esteban.

Y es más: tal y como apuntó en la Comisión de Defensa que protagonizó el miércoles, la seguridad del móvil del presidente no era competencia de la inteligencia española, sino de Moncloa. "Todo está en las normas, todo está en la ley", apuntó instando a los medios a dedicar "un minuto" a comprobarlo.