Feijóo y Sánchez encaran ahora la renovación del CGPJ: "Si dependieran de Bildu, no nos llamarían"

Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez afrontan el segundo asalto en su todavía corta relación como líder de la oposición y presidente del Gobierno: la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el órgano cuya regeneración lleva caducada tres años. Tras la caída de Pablo Casado, quien se enrocó en el cambio a un modelo de elección corporativa de los jueces, la voluntad en ambas esquinas es la de llegar a un acuerdo. La sensación en Génova, de hecho, es que el sistema judicial es el único punto que interesa a Sánchez de ellos, la única materia donde el presidente arrimará el ascua a su sardina. "Si dependieran de Bildu, no nos llamarían", expresan gráficamente fuentes del cuartel general del PP.

Serán Esteban González Pons, vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP y designado por Feijóo como interlocutor en materia judicial con el Gobierno, y Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, quienes encabecen la mesa de negociación. Los populares, abandonada la postura de Casado de que 'sean los jueces quienes elijan a los jueces', fijarán su posición en las negociaciones tras reunirse con las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales. Así lo adelantó Cuca Gamarra, secretaria general del PP, en una entrevista concedida a El Español el pasado fin de semana, donde aseguró que comenzarán a recabar información y a sentarse con dichas asociaciones esta misma semana.

En el horizonte, una fecha marcada por Sánchez en el escueto documento con 11 puntos que entregó el pasado 7 de abril a Feijóo, en el primer encuentro entre ambos tras la llegada del gallego al mascarón de proa del PP: el 12 de junio, el día que vence el mandato de cuatro de los magistrados del Tribunal Constitucional. Sin embargo, desde Génova rehusan que el Gobierno marque el ritmo de las negociaciones y apremien el acuerdo imponiendo un deadline. "Esperamos que las negociaciones se acometan con la prudencia y el rigor necesarios, pero no estamos urgidos por ninguna fecha que quiera ponernos el Gobierno", se revuelven, porque "sus pretensiones no son de obligado cumplimiento para nosotros".

Unos contactos ya iniciados

Los primeros contactos entre González Pons y Bolaños ya se han producido, si bien las únicas bases de la negociación que se han acordado es que reine la discreción entre ambos. El PP encara la negociación con cierto sentimiento de agravio por el desprecio del Gobierno a su plan económico, un documento de 41 páginas que terminó depurando a grandes rasgos en cuatro líneas de actuación. El entendimiento con Bildu dejó en un conato los contactos entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, enviado al Congreso por Feijóo por si cuajaba un acuerdo in extremis para aprobar el plan de choque contra la crisis provocada por la guerra en Ucrania.

"Sánchez no está con Bildu obligado: le hemos ofrecido una ruta diferente y han escogido", escenifican en el PP, donde pretenden desnudar con su política de mano tendida las pretensiones de Sánchez. En la otra trinchera, mientras, el simulacro de negociación sirvió como señuelo para intentar caricaturizar a un PP atascado en el 'no es no'.

Feijóo, que desde su llegada ha insistido en la gestión económica como prioridad, tiene la sartén por el mango para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Un acuerdo de calado con el que despegarse de la etapa anterior.