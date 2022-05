Feijóo ve al Gobierno instalado en el "caos" donde lo "lógico" sería adelantar elecciones

"Un Gobierno así ha reducido todas sus expectativas a una sola: sobrevivir. Sus miembros pasan de ser a estar, de ser Gobierno a estar simplemente en el Gobierno limitándose a resistir a toda costa". Así ha criticado Alberto Núñez Feijóo al Ejecutivo de Pedro Sánchez, en un desayuno informativo en Madrid en el que ha vuelto a reivindicar el documento económico elaborado por el sanedrín de expertos afines, una "propuesta razonada" que Sánchez no valoró porque, a juicio de Feijóo, se ha instalado en el 'no es no'. A su juicio, los escándalos sucesivos por el espionaje a través del programa Pegasus no han hecho sino abocar al Gobierno a un "caos" donde lo "lógico" sería un adelanto electoral.

"Convocará las elecciones cuando más le convenga", ha rematado el presidente popular sobre una decisión que "no depende solo de él, sino de la mitad de su Gobierno". Es decir, de Unidas Podemos, el socio minoritario de la coalición, del que "no se puede fiar" porque "quieren investigar a la otra mitad del Gobierno". Además, apunta Feijóo que desacreditan el discurso de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Abrió el acto Feijóo dirigiéndose a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que celebra hoy el aniversario de su abultada victoria electoral. El coloquio ha servido también para juntar a miembros de la nueva cúpula del partido, como los vicesecretarios Pedro Rollán y Juan Bravo, con diversos líderes empresariales y miembros de la patronal, como el presidente de la CEOE Antonio Garamendi. Aprovechó también Feijóo la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para lanzar agradecidas chanzas futbolísticas con motivo de la vuelta de las semifinales de Champions donde el Real Madrid se juega el pasaporte a la final. El alcalde, como es sabido, es colchonero. El networking propio de estos actos dejó estampas añejas como el encuentro entre Alejo Vidal-Quadras y Esperanza Aguirre.

'La batalla de las ideas'

La propuesta del plan fiscal ha ocupado de nuevo el grueso de la intervención de Feijóo. "Admiten sin rubor que ni siquiera se han leído la propuesta. Tal es su grado de dependencia con Podemos y los independentistas que no pueden debatir", ha criticado el presidente de un Gobierno que realiza una "política postural" para mantenerse en el poder.

Más allá de la profunda crítica en materia económica al Ejecutivo, el momento más sugestivo se produjo cuando ha sido preguntado sobre si su partido acometerá la 'batalla cultural', una de las contiendas más demandadas por los sectores más conservadores del partido. "Sobre el debate de las ideas (...) me remito a mi biografía", ha comenzado la faena por bajo Feijóo, deslizando que se trata de un debate más intenso en Madrid que en Galicia. El presidente de la Xunta en funciones ha subrayado tres líneas de actuación sobre las que habría llevado a cabo la batalla de las ideas: frenar el nacionalismo excluyente, reducir el fracaso escolar "del 26% al 8%" y defender un "biligüismo cordial". Se ha detenido el presidente del PP especialmente en el BNG, un partido basado en un "relato adulterado de Galicia" y socio de "Bildu y ERC que no ha tenido la posibilidad de gobernar, por lo menos, en los últimos 16 años".

Preguntado por Rubido sobre cuál es la principal diferencia con Vox, Feijóo ha apelado a la biografía del PP para diferenciar "lo que hemos hecho unos y lo que dicen que van a hacer otros, no es un tema menor". Esa expresión que tanto usa Feijóo y que tanto recuerda a Mariano Rajoy.