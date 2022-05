Feijóo asoma en el Congreso invocado por los discursos de los diputados del PP

Alberto Núñez Feijóo no descarta el desembarco en el Senado a través de una designación autonómica. No es ninguna revelación: así lo ha asegurado de viva voz el propio líder del PP en alguna entrevista. Sería la única manera de llegar a un careo público con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; de medirse, en fin, con quien ostenta el cargo al que aspira. "Para el mes de mayo todo el mundo estará en su sitio", vaticinó Feijóo en Onda Cero poco después del congreso de Sevilla que lo entronizó. Mientras, ya en los últimos compases de su desconexión con Galicia, un proceso que se consumará el próximo 22 de mayo con la clausura del congreso extraordinario que nombrará a Alfonso Rueda como su sucesor al frente del partido, el nombre de Alberto Núñez Feijóo asoma en el Congreso de los Diputados por boca de su bancada. Unos diputados que, cada vez con más cadencia, invocan la figura de su líder, sin acta, condenado a una oposición extramuros.

La séptima planta de Génova es ahora la cueva de la Sibila de Cumas, convertida la atalaya del centro derecha en el oráculo desde donde su líder tiene la última palabra. "La decisión final la tomará Feijóo", adelantaba una de las cabezas visibles del grupo parlamentario el miércoles pasado, a pocas horas de que se votara el plan de choque económico. Feijóo dejó su impronta política, y su desvinculación con la oposición ejercida por Pablo Casado, presentando al Gobierno un documento económico "elaborado por más de 25 expertos", estiman desde su equipo. Pero no pudo defenderlo en el hemiciclo.

Y uno a uno, los diputados del PP que han ido interviniendo en los últimos días en el Congreso, ya fuera en la sesión de control o en el debate del plan de choque, se encargaron de recordar quién está al mando, quién toma las decisiones y quién es ahora el líder que les guía, pues él no puede tomar la palabra en la sede de la soberanía popular.

"Devuelva el exceso de recaudación y estudie el plan de Feijóo", le espetó la diputada malagueña Carolina España a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Jaime de Olano, el encargado de defender el jueves la postura popular sin revelarla, aseguró que "el presidente Feijóo sí tiene palabra", y reprochó al Gobierno que solo quiere "sumisión" en la negociación.

"Una política basada en la competencia y la profesionalidad como les ha ofrecido Feijóo y que ustedes se niegan a consensuar”, expuso en el Pleno la diputada Valentina Martínez al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en relación a la política internacional del Ejecutivo. El diputado almeriense Miguel Ángel Castellón calificó de "acto de patriotismo" el que había tenido Feijóo elaborando la alternativa económica y tendiendo la mano, un documento que entregó sin membrete del Partido Popular.

El jueves se despixeló pronto el desenlace de una votación que se realizó sin sobresaltos, en cuanto subió a la tribuna de oradores la portavoz de Bildu, Mertxe Aizupurua. Los abertzales, además, condicionaron su voto a que el Gobierno no contemplara ninguna de las medidas diseñadas por el equipo económico del PP. "El Gobierno tiene claro sus socios", asumen desde Génova, con la sensación de que la única política de calado que Sánchez quiere pactar es la judicial.

"No pueden generarse dudas de en quién está la voluntad de acordar. Hemos hecho un documento muy potente en tiempo récord", alegaba el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, este jueves en los pasillos del Congreso. Bravo llegó antes de las nueve al Congreso por indicación de Feijóo por si se activaba un acuerdo a contrarreloj.

"Una vez más el Gobierno ha preferido antes a Bildu que al PP. Lo lamento profundamente como español, como demócrata y como político. Si Bildu está por encima de los intereses de las familias españolas a mí no me corresponde explicarlo, pero sí me corresponde denunciarlo", fue la respuesta de Feijóo desde Galicia, exprimiendo ya una etapa que ha durado 13 años y que desde este viernes ejerce en funciones.

Fue el pasado 23 de febrero, el día que Casado se despidió del Congreso de los Diputados en plena guerra civil del partido, la última vez que un presidente del PP habló desde el escaño heráldico de la derecha. Un asiento que ocupa ahora Cuca Gamarra, portavoz, ascendida desde entonces a secretaria general del partido. El lugar que no podrá ocupar Feijóo hasta que haya unas elecciones. Entretanto se le invoca. Y se le llama como a esos entrenadores que, expulsados por el árbitro, dan las instrucciones tras la cristalera del palco.