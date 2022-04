Auriculares 'bluetooth' por 20 euros... y otros chollos que hay que aprovechar antes de que acabe abril

A estas alturas del mes, los que no han cobrado ya la nómina estarán casi a punto de hacerlo y eso significa... ¡capricho a la vista! Sabemos que tenemos que contar con los gastos habituales, intentar guardar parte para ahorrar e, incluso, dejar una pequeña cuantía por si tenemos algún imprevisto. Sin embargo, tenemos una nueva oportunidad de organizarnos para añadir al carrito online aquel producto que lleva semanas (¡o meses!) en él, esperando a que finalicemos el proceso de compra. Una sombra de ojos nueva y más práctica para nuestros maquillajes primaverales, esos zapatos por los que llevamos suspirando toda la primavera o, si somos más prácticos, cualquier producto en oferta que nos sirva para ahorrar en el hogar.

Si todavía no has pensando qué caprichito te vas a conceder con la nueva nómina, ¡no te preocupes! En 20deCompras tenemos muy claro nuestro propósito: ayudarte a encontrar los mejores productos y los chollos que no deberías dejar pasar y en los que, de verdad, merece la pena invertir porque ya te aseguramos que tu bolsillo se va a resistir menos de lo previsto. En la variedad está el gusto y, por ello, seleccionamos propuestas de todo tipo, desde las más techies a las deportivas sin olvidarnos de los mejores servicios para que ahorro se convierta en tu nueva palabra favorita.

¡Ofertones a la vista!

Playmobil, ¡a mitad de precio en Amazon! Gracias a Amazon, podemos conseguir algunos de los sets más divertidos al mejor precio... ¡para sorprender a los más pequeños de la casa! De todas las ofertas, no obstante, nos quedamos con la furgoneta de Scooby-Doo, al 44%.

¿A que te apetece jugar con tus niños a Playmobil con este kit? Amazon

Crema hidratante en gel, por poco más de 20 euros. De la marca Avène y con efecto calmante, esta crema en gel está indicada para todos los tipos de pieles, incluidas sensibles. Te la recomendamos por su triple efecto: hidratación por la mañana, mascarilla de noche y cuidado del contorno de ojos.

Esta hidratante es ideal para pieles sensibles. Amazon

¿En busca de unos auriculares? Estos solo cuestan 20 euros. Los inalámbricos de Homscam son un de los favoritos en Amazon (¡tienen más de 24.000 valoraciones!) y no nos extraña: resistentes al agua, conectividad rápida y hasta 15 horas de autonomía.

Estos auriculares tienen tres modos de escucha. Amazon

Menos de 30 euros para disfrutar al aire libre. Tenemos ganas de aire libre, sol y desconexión en nuestra terraza o balcón y qué mejor que tener preparado todo lo necesario para conseguirlo. Esta tumbona, que puede colocarse en tres posiciones de altura, está disponible en nueve colores... ¡y cuesta solo 30 euros!

¡Que no haya terraza sin tumbona esta primavera! Amazon

Última Oportunidad para la Operación Bikini. Entrenar cuesta menos si tienes algo nuevo que estrenar, como un pantalón corto para aprovechar el buen tiempo o un conjunto que aguante toda nuestra actividad. En El Corte Inglés han rebajado su catálogo deportivo para que podamos aprovechar grandes gangas como las zapatillas React Infinity Run Flyknit 2 Nike, al 30%.

Las zapatillas de 'running' de mujer React Infinity, de Nike. El Corte Inglés

Ofertón para lectores empedernidos. Si no puedes evitar devorar cada libro que cae en tu mano, esta oferta te interesa: el servicio de lectura Kindle Unlimited de Amazon te ofrece ahora dos meses de prueba gratuitos para que descubras su catálogo de más de 1 millón de títulos que puedes leer en cualquier dispositivo.

Kindle Unlimited. Amazon

Un cepillo eléctrico para dientes sensibles por 36 euros. La sensibilidad dental no tiene por qué estar reñida con una buena limpieza si apostamos por un cepillo como este de Oral B. Elimina la placa con más eficacia, protege las encías y blanquea los dientes... y ahora por menos de 36 euros.

El modelo Pro 2 de Oral-B es uno de los más vendidos de la marca Amazon

Una oferta para fans de Funko. Si tienes alma de coleccionista y lo tuyo son los Funkos, esta oferta de Zavvi tiene que ser tuya. Ahora, puedes llevarte tres de tus favoritos, entre una amplia selección, por solo 28 euros. ¡No dejes escapar esta oportunidad!

Esta es nuestra selección, ¿la tuya? Zavvi

¡Un patinete por menos de 300 euros! Como lo lees: entre las ofertas que hay ahora activas en Amazon, hemos encontrado uno de los patinetes de Cecotec más famosos rebajados. Hoy es el día que puedes llevarte a casa el Bongo Serie A por 291 euros, en vez de por 349.

Este patinete tiene una autonomía de 25 kilómetros. Amazon

¿Hora de buscar bikinis? Aunque aún queda algunas semanas para poder lucirlos, ¡nunca es pronto para renovar los del año pasado y apostar por las nuevas tendencias! Sobre todo, cuando la web de Women’Secret está al 30% y puedes conseguir tu favorito a mejor precio. ¿Qué opinas de este top a rayas?

Las rayas, en verano, nunca pasan de moda. Women'Secret

