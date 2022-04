Colores flúor, metacrilato y punta cuadrada: así son las sandalias que triunfan entre las que saben de moda

Apropiándonos de la célebre frase de Marilyn Monroe, con unos zapatos adecuados, podemos conquistar el mundo. Nuestras jornadas maratonianas nos llevan de un sitio a otro sin descanso y, a menudo, contrarreloj; por lo que llevar el calzado correcto es de obligado cumplimiento si no queremos acabar con dolor de pies, espinillas o incluso cadera. Y, tal y como se demostró en las pasarelas internacionales, los diseñadores lo saben: de los Mary-Jane de tacón ancho a las sandalias de goma que vimos desfilar, la comodidad se ha impuesto como tendencia. Una gran noticia para la mayoría que, como cabe esperar, va de la mano de diseños muy in con los que potenciar cualquier look.

Y no, renunciar al tacón no es obligatorio: ¡las sandalias que más estamos viendo en el street style tienen tacón! Eso sí, no todo vale: de altura media y con base ancha para no perjudicar a los tobillos, colores potentes (¡con gran presencia del flúor!) y metacrilato son tres de los tips que, en nuestra opinión, mejor resumen lo que más lleva... ¡y también lo que queremos! Por eso, y con la ayuda de Bershka, hemos buscado tres modelos que los reúnen (con conjuntos incluidos) para que puedas sumarte a la tendencia en un clic y seguir arrasando en tu día a día con el estilazo que te caracteriza.

¡Amor a primera vista!

Metacrilato y verde flúor. Aunque hace un par de temporadas podríamos haberlas tildado de horteras, estas sandalias de tacón nos tienen enamoradas. Punta cuadrada, hebilla en el tobillo, altura de 9 centímetros y tiras transparentes, pero llenas de color, para asegurar la sujeción. También disponibles en rosas, tenemos claro que las combinaríamos con un total look de crochet y estampado new age para ser fieles, por completo, a lo que dictan los que más saben de moda.

Punta cuadrada, hebilla en el tobillo... ¡y altura de 9 centímetros! Bershka/20deCompras

El blanco pisa fuerte. Superada la década de los 2000, parecía que los tacones blancos no iban a volver jamás, pero: ¡vaya si lo ha hecho! En forma de botas en invierno y, ahora, como sandalias de tiras mezcladas con metacrilato. No podemos superar estas de Bershka, también en el naranja más buscado de la temporada, con un tacón tan cómodo que no te vas a querer quitar. ¡Menos si lo combinas con un vestido mini de cuello halter!

Son ideales para potenciar cualquier estilismo. Bershka/20deCompras

Madera y tonos rosas. O te encantan o los detestas. Los zuecos de madera que triunfaron el año pasado vuelven esta temporada: con tacón moderado, remaches y colores tendencia como este modelo fucsia aterciopelado, ideal para combinar con un look de estilo playero: vaqueros culotte y bikini de crochet. También podemos apostar por una versión renovada de este zapato clásico: en color verde lima, tacón más elevado y acabado brillante.

Con tacón moderado, remaches y en fucsia. Bershka/20deCompras

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Bershka y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.