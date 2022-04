Ser una beauty addict va mucho más allá de llenar cada temporada nuestros neceseres con lo último. Es toda una filosofía de vida en la que conocer la tendencia, incluso antes de que llegue, es de obligado cumplimiento. Por eso, quizá, ya hayas oído hablar de lo último de Freshly, la firma conocida por sus cosméticos súper naturales (¡son casi al 100% formulación veggie!) y por ser una de las firmas españolas que rara vez fallan en los Oscar de la belleza. A diferencia de sus últimos lanzamientos, este no es para el cuidado de la piel, pero sí para potenciar nuestro maquillaje dándole un toque glam que no debe faltar en ningún look de la temporada primavera-verano 2022. Es más, todo apunta que su nueva sombra de ojos en crema sea uno de los productos que más de de qué hablar... ¡desde ya!

Su Temptation Cream Eyeshadow salió al mercado el pasado lunes, 18 de abril, a las ocho de la tarde, y hasta entonces ha sido uno de los secretos mejores guardados de la marca... ¡y también de Laura Escanes! Y es que la modelo e influencer ha esperado hasta el último momento para contar a su inmensa comunidad de seguidores (casi dos millones) que ha colaborado en este lanzamiento que, no tenemos dudas, será uno de los exitazos del verano. Y no solo porque sea by Escanes, sino porque apuesta por el color tendencia, el bronce rosado, y por la textura más cómoda y resistente para los meses de calor. ¿Quieres saber más? Pues atenta: con motivo de su lanzamiento... ¡la sombra está rebajada un 20%!

Sí, su color es uno de los motivos que ha logrado que perdamos la cabeza, pues el bronce rosado es uno de esos tonos universales que sientan bien a todas, independientemente de nuestro tipo de piel o la morfología de nuestros ojos. Había que decirlo y lo hemos dicho: ¡nos sienta de maravilla a todas! Además, gracias al tipo de pigmento, la cobertura es alta y modulable con pinceles (sin necesidad de que seamos unas artistas del maquillaje). Esto hay que agradecérselo a los ingredientes que han usado que, por supuesto, siguen una forma natural al 99,9% en la que el ácido hialurónico es protagonista: así que, más allá de color, reafirma y redensifica la piel aportando hidratación.

Así lo aplican los profesionales

¡A toques! Para conseguir un buen resultado, aplica unos pequeños toques de sombra en el párpado móvil y a continuación difumínala suavemente en dirección a la sien para conseguir un resultado natural y reducir el exceso de producto o los grumos. Gracias a su textura, se extiende con facilidad.

Para conseguir un buen resultado, aplica unos pequeños toques de sombra en el párpado móvil y a continuación difumínala suavemente en dirección a la sien para conseguir un resultado natural y reducir el exceso de producto o los grumos. Gracias a su textura, se extiende con facilidad. ¿Qué intensidad buscas? Dependiendo de la cantidad de sombra que apliques, el resultado cambia y mucho: si quieres conseguir un maquillaje de ojos más llamativo, ¡pues más cantidad! ¡Es totalmente modulable!

¡Ey! Un último tip de Freshly Cosmetics: es ideal para delinear tu ojo o combinarla con la Mineral Eyeshadow Palette para crear un look ahumado. ¡Palabra de experto!

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Freshly Comestics y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.