Ser premiado en los Beauty Shortlist Awards es el sueño de las marcas... ¡y la guía imprescindible de los usuarios para renovar el neceser! Cada año, son muchos los que esperan con ganas la publicación de estos galardones que bien podrían considerarse los Oscar de la belleza, puesto que es una forma de asegurar que aquellos cosméticos por los que apuesten ya han enamorado a los expertos. Y es que, ¿a quién no le gusta comprar con conocimiento de causa los básicos de su rutina? Pues, si tú formas parte de ese club, atento: ¡ya tenemos a los ganadores de 2022 y hay un cosmético español entre ellos que nos encanta!

Viene de la mano de Freshly Cosmetics, firma made in Spain que el pasado año ya recibió varios galardones y menciones en dichos premios, y no es otro que el Azelaic Radiance Face Treatment. Para quienes aún no lo conocen, no se trata de una crema hidratante, "sino de un tratamiento facial diseñado específicamente para pieles reactivas y con tendencia al acné", tal y como explican en su web. Así ayuda a prevenir la aparición de granitos, rosácea y cuperosis, pero tambiém las espinillas, los puntos negros, la inflamación, las rojeces y las erupciones. En tan solo 14 días de aplicación continua, según afirman desde Freshly, podremos ver que nuestra piel está uniforme, sedosa y suave. ¿Lo comprobamos?

¿Cómo lo uso (¡y en qué orden!)?

Lo primero, ‘shake it!’. Puede que no lo hicieras hasta ahora, pero hay que agitar el producto antes de usarlo para homogeneizar bien los ingredientes naturales y asegurar que a nuestro cutis llegan todos.

Puede que no lo hicieras hasta ahora, pero hay que agitar el producto antes de usarlo para homogeneizar bien los ingredientes naturales y asegurar que a nuestro cutis llegan todos. Sí, dos veces al día. Para potenciar su eficacia, hay que aplicar el tratamiento facial mañana y noche con el rostro limpio y seco. Además, el orden de los factores sí altera el producto: por la mañana es el primer producto que nos pondremos tras la limpieza, pero por la noche lo usaremos tras la hidratación.

Para potenciar su eficacia, hay que aplicar el tratamiento facial mañana y noche con el rostro limpio y seco. Además, el orden de los factores sí altera el producto: por la mañana es el primer producto que nos pondremos tras la limpieza, pero por la noche lo usaremos tras la hidratación. La cantidad, con medida. Desde Freshly recomiendan aplicar una o dos pulsaciones de producto por todo el rostro de forma suave y haciendo movimientos de dentro hacia fuera hasta que se absorba por completo. Aunque, si quieres potenciar los beneficios de este tratamiento facial, lo mejor es aplicar por la noche de tres a cuatro pulsaciones de producto masajeando hasta que se absorba lentamente.

Buenas combinaciones que te interesan...

1 Rose Quartz Facial Cleanser Este gel limpiador facial de pH fisiológico combina extractos de plantas con una elevada concentración de saponinas capaces de eliminar residuos e impurezas de nuestro cutis. Todo ello aportando a la piel una extraordinaria concentración de activos vegetales para regular la secreción sebácea y reducir los poros abiertos.

2 Blue Radiance Enzymatic Serum Este sérum exfoliante de noche renueva y elimina las células muertas de la piel de manera suave (pero efectiva) para que tu rostro luzca uniforme y luminoso. Pensado para pieles sensibles y reactivas, ayuda a mejorar los signos del acné, los puntos negros y las rojeces para que te despiertes con una tez renovada.

