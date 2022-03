Este es el limpiador facial 'made in Spain' que conquista a las usuarias con su fórmula 99,9% natural

No hay rutina beauty que merezca la pena si no comienza con una buena limpieza facial. En una o dos tandas (si somos de las que no renuncian a la double cleansing), comenzar y acabar el día eliminando como es debido el maquillaje, la suciedad y las pielecitas muertas es de obligado cumplimiento. Para empezar, por una cuestión de higiene; y, para terminar, porque es la única forma de desobstruir los poros y ayudar a que el resto de cosméticos penetren bien en la piel. ¿O es que no queremos que los activos que han logrado que los elijamos actúen y cumplan su función? Claro que para lograrlo no solo depende de hacerlo, también del producto que escojamos, pues no todos son adecuados para nuestro tipo de piel o no siguen fórmulas que consigan con efectividad (¡y sin irritabilidad!) dicho propósito.

Para dar con un limpiador, confiar en las opiniones de quienes ya han testado y valorado con éxito un cosmético suele ser sinónimo de acierto. Y desde 20deCompras hemos rastreado cuáles son los más populares, a día de hoy, en el mercado, y todos los caminos nos han llevado, entre otros, al Rose Quartz Facial Cleanser de Freshly Cosmetics. Una apuesta con una puntuación de 4,8 sobre cinco en su web (fruto de casi 5.000 opiniones) que no solo tiene el sello made in Spain, sino que además es un gel con una formulación natural al 99,9% vegana y cruelty free. ¿Se puede pedir más? Pues sí: desmaquilla, es es apto para la zona de los ojos, no irrita y ganó el pasado año uno de los premios de los Oscar de la belleza, los Beauty Shortlist Awards.

Rose Quartz Facial Cleanser. Freshly Cosmetics

Úsalo si buscas...

Limpiar en profundidad sin jabón y sin irritar la piel. ¿Por qué? Gracias a su alta concentración en saponinas vegetales, este cosmético respeta la barrera dérmica.

Controlar la secreción sebácea. Y con ella, algo que todos deseamos, reducir el aspecto de los poros abiertos, pues incorpora potentes activos naturales. ¿Has oído hablar de las plantas ayurvédicas, la flor de loto y del sapindus mukorossi?

Hidratar, revitalizar, iluminar. También aportar un acabado radiante a la piel gracias a la incorporación de un alto contenido de aceite de almendras, de chía y ácido hialurónico vegano.

Así lo usan en Freshly...

En rutinas sencillas. Si somos de los que preferimos obviar el mayor número de pasos sin renunciar a una rutina completa, atento: solo tienes que aplicar dos pulsaciones del limpiador mañana y noche (¡después de agitarlo para que se homogenice su fórmula!) sobre el rostro humedecido. Después, extiéndelo realizando un suave masaje y aclara con abundante agua.

En rutina de doble limpieza. En primer lugar, aplica sobre tu piel el primer cosmético para retirar impurezas y restos de maquillaje (¿qué opinas del Agua Micelar Fresh Green?). A continuación, aplica con el rostro previamente humedecido el gel limpiador facial y masajea suavemente. ¡Y no olvides aclararlo con abundante agua!

Además, tal y como aconsejan desde Freshly, puedes completar ambas rutinas aplicando el Lime Purifying Facial Toner para equilibrar el pH de la piel, cerrar los poros, refrescar y purificar la piel. Y, ¡recuerda hidratar en profundidad tu piel con sérums adecuados y con una crema hidratante que la mime durante las máximas horas posibles!

