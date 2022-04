Amazon rebaja los precios en Ariel y Fairy para tus electrodomésticos: desde 0,16 euros la unidad en pastillas para el lavavajillas

La luz, los electrodomésticos y todo en nuestro hogar sale cada vez más caro, lo que hace más difícil, a muchas familias, llegar a fin de mes desahogadas. Por eso, toda aquella oferta que nos haga ahorrar dinero en nuestras compras recurrentes y nos ayude a olvidarnos un poco de lo caro que sale poner la lavadora, por ejemplo: ¡es bienvenida por todos! Y, en esto, Amazon es un experto, ya que sus rebajas en detergentes para la lavadora, pastillas para el lavavajillas o en productos de limpieza ¡son inigualables! y, a final, o a principio de mes, pueden sernos de gran ayuda.

Solo hay que ver los últimos descuentos que ha lanzado la plataforma líder de las compras online en marcas como Fairy, Ariel o Don Limpio. Que cada unidad de Fairy Original All in One para tu lavavajillas te salga por 0,16 euros no puede dejarse escapar, porque esto se traduce en un mega pack de 125 cápsulas con olor a limón, y con todo lo que necesita tu lavavajillas en cada lavado, por solo 20 euros.

Pastillas Fairy Original, con aroma de limón. Amazon

Y... ¡140 lavadoras con Ariel!

Pero, no solo podrás ahorrar cada vez que laves los platos, también cuando pongas la lavadora. Las ofertas de Amazon han llegado a los detergentes de Ariel. Tanto si eres del team del líquido (con el que tendrás 4 detergentes de tamaño extra grande para 160 lavados por 38 euros), como si eres del equipo de los cómodos con las Ariel pods para el tambor de la lavadora. Con una sola de estas cápsulas con detergente concentrado, la limpieza e higiene de tu ropa en un solo lavado será inigualable, incluso en agua fría.

A 0,20 euros la unidad. Amazon

Pero las ofertas de Amazon en productos de limpieza no se quedan aquí. También podrás aprovechar otras como las de la marca Don Limpio en detergentes en spray o las de Ambipur para el baño e, incluso, ¡para el coche! Si no te quieres perder ninguna: compara ya precios aquí:

