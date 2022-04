El Gobierno saca adelante por los pelos su plan económico contra la guerra gracias al apoyo de Bildu y pese al 'no' de ERC

Le costó sangre, sudor, lágrimas y nervios hasta el último momento, pero el Gobierno consiguió este jueves que el Congreso diera luz verde a su paquete de medidas económicas y sociales para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania. La Cámara lo hizo, eso sí, por la mínima: 176 diputados votaron a favor y 172 en contra. Y si el Ejecutivo pudo conseguir esa exigua mayoría en el último momento fue gracias al voto favorable de EH Bildu, ya que ERC decidió votar en contra del plan como "aviso" al Gobierno de lo que se le viene encima si no ofrece explicaciones sobre el espionaje a políticos independentistas que satisfagan a la formación catalana.

La convalidación del decreto pone fin así a una semana de tira y afloja entre el Gobierno y sus socios parlamentarios que se enquistó hasta tal punto que el Ejecutivo, en algunos momentos, vio peligro real de que el Congreso derribase su plan de choque. De hecho, el Gobierno llegó a tantear al PP para intentar conseguir su abstención, habida cuenta de que EH Bildu no confirmó su voto a favor del decreto hasta este mismo jueves por la mañana, cuando ERC, por su parte, también anunció el voto en contra.

Finalmente, el PP votó este jueves en contra del plan económico del Gobierno, argumentando que el Ejecutivo no había querido siquiera discutir algunas de sus condiciones, como abordar ciertas bajadas de impuestos. No obstante, su rechazo, junto al de Vox, ERC, Cs, JxCAT, la CUP, Foro Asturias y tres diputados del Grupo Mixto, no sirvió para derribar un decreto que contiene medidas como la ayuda de 20 céntimos por litro de gasolina, la limitación de las subidas de los alquileres a un 2% o la ampliación del bono social eléctrico.

El decreto salió adelante con 176 votos a favor y 172 en contra.

En el bloque del sí al decreto de medidas contra la guerra, además de los cinco diputados de EH Bildu, se situaron otros 171 parlamentarios. En concreto, más allá de los abertzale votaron a favor de convalidar el texto los 120 diputados del PSOE, los 34 que suman Unidas Podemos y la recientemente escindida diputada Meri Pita, los 6 del PNV, 4 del PDeCAT, 2 de Más País, y cinco más de los solitarios representantes de Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias, BNG y PRC.

