La salida de menores del infierno de las ideas suicidas: "Mis ganas de hacerme daño han disminuido mucho al contar cómo me siento"

"Me siento muy culpable de no poder con mi vida. Siento que soy insuficiente". "Estoy demasiado mal porque solo me tengo a mí misma y yo a mí misma no me puedo ayudar". Estos testimonios, de adolescentes de 15 y 16 años, y otros de igual dureza han sido recogidos por la Fundación Anar en su informe de 2021. Son historias que reflejan el infierno en el que viven miles de menores, pero junto a ellas han sido recopiladas también frases de agradecimiento que demuestran que, con la atención adecuada, muchos de ellos pueden salir de ese pozo.

El documento, publicado este jueves, está basado en las llamadas de los niños y adolescentes a los que la entidad ayudó durante el año pasado, así como en las atenciones a familias, docentes y otros adultos que contactaron pidiendo ayuda para algún menor. La entidad, que presta este servicio a través de líneas telefónicas, e-mail y chat, se muestra preocupada por el "impactante" incremento de casos, pero pone en valor que se trata de chavales a los que se ha podido auxiliar. "Pensaba que ya no tenía sentido seguir viviendo, pero gracias a vosotros he aprendido que hay personas que pueden ayudarme", reconoce un chico de 14 años. "Mis ganas de hacerme daño al disminuido mucho al contar cómo me siento y saber qué significa", secunda otro de 12.

"El número de casos graves atendidos fue de 16.442. Supone casi un 40% más que 2020 y la cifra más alta en los 28 años que llevamos prestando este servicio. Los problemas se agravan, pero ese aumento también es un indicativo de que cada vez cala más entre los menores la importancia de buscar ayuda. Son 16.442 niños, niñas y adolescentes a los que les hemos cambiado la vida", ha afirmado Benjamín Ballesteros en declaraciones a 20minutos. El director de Programas de Anar ha sido el encargado de presentar el informe junto a Arturo Cavanna, director general de la ONG, y Diana Díaz, coordinadora de las Líneas de Ayuda.

PRINCIPALES CIFRAS - Los 16.442 casos atendidos en 2021 generaron 251.118 peticiones de ayuda, un 50% más que en 2020. 227.606 requirieron una orientación general por los servicios psicológicos, jurídicos y/o sociales de Anar. 23.512 necesitaron una orientación especial, lo que en muchas circunstancias supone la necesidad de recurrir a recursos externos.

- El 70,8% de los chavales atendidos tenían entre 14 y 17 años.

- La fundación realizó 59.853 derivaciones (+30,9%), 17.487 a servicios jurídicos y 42.366 a servicios sociales.

​- El número de intervenciones por parte de Servicios de Emergencias o de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad fue de 4.283 (+88,1%). El 20% fueron situaciones extremas relacionadas con malos tratos físicos y el 10,6%, tentativas autolíticas.

​- En el 53,8% de los casos, los problemas se producen desde hace más de un año y son diarios en el 51,8% de las ocasiones.



Ballesteros agrega la importancia de poner en la agenda "realidades silenciadas" como la de los abusos sexuales. "Gracias al estudio que publicamos el año pasado sobre esta temática tabú y a la difusión del problema que provocó hemos conseguido que muchos casos salgan a la luz. Hemos pasado de atender 717 en 2020 a 1.297 en 2021", indica.

La violencia contra menores continúa como el principal motivo de las llamadas que la fundación recibe, siendo la razón del 41,5% de las consultas de niños y adolescentes y del 58,7% de las de adultos. Y sigue creciendo. Si en 2020 atendieron 6.259 casos graves, en 2021 fueron 8.565, un 36,8% más. Aquí se engloban los abusos sexuales y también el maltrato físico, el psicológico, el acoso escolar, el abandono, el sexting…

"Una de las cosas que asusta es que cuando analizamos los parámetros de frecuencia de los problemas, duración, gravedad y urgencia, todos han empeorado", resalta el psicólogo, que durante su exposición ha denunciado que "la violencia física continúa siendo tolerada como método educativo por parte de algunas familias". Resulta igualmente alarmante el hecho de que el 43,6% de las víctimas de violencia de género por parte de sus parejas no tuvieran conciencia de serlo cuando contactaron con la fundación.

Junto a esa situación, el informe constata que los problemas de salud mental "se han disparado". Con un crecimiento del 54,6%, son ya el 32,5% de las consultas de los menores y el 18,9% de las de los mayores. "Entre ellos destacan los intentos y las ideas de suicidio y las autolesiones, que son además síntoma de otros problemas", apunta el director de Programas de Anar. El año pasado asistieron en esas situaciones a 4.542 chavales -1.961 con ideación suicida, 748 tentativas y 1.833 autolesiones-, lo que supone una media de 12 al día. Entre todos sumaron 7.770 peticiones de ayuda atendidas, lo que apunta una subida interanual del 130%. La tendencia viene siendo meteórica desde 2009, cuando apenas se registraban 250 consultas sobre estas cuestiones.

"No es fácil que los adolescentes hablen directamente de ello cuando llaman. Normalmente lo hacen para exponer otras circunstancias, pero gracias a su pericia, nuestros psicólogos identifican esas situaciones. Los chicos presentan una visión túnel que hay que saber abordar", ha explicado Díaz. No en vano, al motivo principal de la llamada suelen ir asociadas otra serie de dificultades que los expertos son capaces de detectar. "Muchos de los que se autolesionan no han hablado de ello con nadie antes de acudir a Anar y la gente de su entorno no lo ha percibido", ha añadido Ballesteros.

Los trastornos de alimentación, los duelos, las adicciones, la depresión, la baja autoestima o ansiedad son otras causas de consulta relacionadas con la salud mental que sufrieron un importante aumento.

Desde la Fundación Anar urgen a que se aplique lo dispuesto en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia (LOPIVI). Aprobada en junio, la ONG lamenta que aún muchas de sus medidas no estén siendo aplicadas. Esta es una ley que, entre otras cuestiones, recoge la necesidad de que los menores tengan información de las líneas de ayuda a las que pueden acudir para ser escuchados y ayudados. Un impulso para que ningún niño ni adolescente que esté sufriendo quede desamparado.

"Los menores necesitan con urgencia que se aplique la nueva ley de protección a la infancia"

BENJAMÍN BALLESTEROS Benjamín Ballesteros es psicólogo. Entró en la Fundación Anar hace más de veinte años. Empezó trabajando en las líneas de ayuda y actualmente es el director de Programas.

¿A qué se deben las cifras históricas de atención que refleja este informe anual? Por un lado, al coronavirus y al confinamiento que provocó, que está trayendo consecuencias. Pero también al fenómeno de la soledad acompañada. Los menores están en casa pero conectados a la tecnología. Incluso están cambiando las formas de interacción social, mientras por otro lado, no hay control por parte de los padres sobre en qué mundo se están metiendo, con quién hablan… También hay una falta de referentes emocionales, problemas de comunicación, una mayor exposición a la violencia y a la pornografía a través de estos canales… A todo ello se suma ahora la preocupación por la guerra de Ucrania. Eso aumenta la frustración, la desmotivación, la incertidumbre y la desesperanza. Cuando uno siente que no puede hacer nada por resolver un problema es cuando crece lo que los psicólogos llamamos indefensión aprendida. Ante esa sensación, de forma irracional, el suicido es una vía de escape.

¿La tecnología influye? Sí, hay otro fenómeno que está muy relacionado y es el acceso a una tecnología donde pueden encontrar información que les justifica por qué llevar a cabo un suicidio y les habla de procedimientos o métodos. Es muy perjudicial y aumenta de las probabilidades de que ocurra. Antes los medios no informaban sobre suicidios. Hoy sabemos que se debe hablar de ello para hacer prevención, pero con cautela. Nunca debemos mencionar procedimientos ni justificaciones.

¿Se pueden regular esos contenidos? Pedimos que se haga. Hay cierto contenido que no se considera ilegal pero que es perjudicial para los menores. El acceso a la pornografía es otro caso. O las páginas que hacen apología de la anorexia. La nueva ley de protección a la infancia regula este tipo de cuestiones, pero de momento no se está aplicando. Los menores necesitan con urgencia que se adopten sus medidas. Hay que evitar que todo esto siga pasando.

Estos últimos datos son peores incluso que los de 2020, el primer año de la pandemia. ¿Cuál es la causa? La acumulación de factores y de las consecuencias. El confinamiento favoreció que las nuevas formas de comunicación fueran más tecnológicas y menos presenciales. Los chicos además han estado haciendo menos actividades de ocio con sus iguales y eso disminuye los estímulos positivos. Las van retomado, pero siguen arrastrando las secuelas de lo que vivieron durante aquel tiempo. Además ha seguido habiendo restricciones y sigue habiendo miedo. Las consecuencias de aquello desde el punto de vista económico también han crecido y les afecta la situación familiar. En más de la mitad de los casos de menores atendidos, las familias presentaban problemas psicológicos.

¿Qué acciones se pueden llevar a cabo? Depende de la problemática. Para cada una tenemos varias recomendaciones. En cuestiones de suicidio damos unos consejos preventivos tanto para los padres como para niños y adolescentes. En los casos de abusos sexuales es importantísimo seguir haciendo estudios y campañas de sensibilización. Y a nivel general está la importancia de reducir las listas de espera. No puede ser que un niño que sufre un abuso sexual tenga que esperar. Necesita atención inmediata y además tiene que tener atención psicológica. Y tiene que haber expertos formados en infancia y en temáticas como suicidio, autolesiones, adicciones, tecnología… Pedimos que el interés superior del menor prevalezca sobre cualquier otra.

