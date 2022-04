PSOE, Podemos y los independentistas dan luz verde a la reforma que permitirá a ERC y Bildu estar en la comisión de secretos oficiales

La Mesa y la Junta de Portavoces del Congreso dieron este martes por la noche luz verde a la reforma del método de elección de los miembros de la comisión de gastos reservados, más conocida como comisión de secretos oficiales de la Cámara Baja. Esa modificación, impulsada por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, impedirá que el PP mantenga su actual veto a la entrada de ERC y EH Bildu al órgano, por lo que las formaciones independentistas podrán tener la representación que les corresponde reglamentariamente en la única comisión que puede fiscalizar las actividades del CNI.

La reforma se cerró este martes después de que el Gobierno prometiera a las formaciones secesionistas que podrían estar en esta comisión, en la cual se podrían ofrecer explicaciones sobre el espionaje a los teléfonos móviles de más de 60 dirigentes catalanes y vascos independentistas. De hecho, ERC y EH Bildu son dos de los principales perjudicados de las informaciones reveladas hace unos días, ya que decenas de sus dirigentes habrían sido investigados sin su conocimiento entre 2017 y 2020. Los independentistas señalan al CNI como responsable de este espionaje, por lo que tener presencia en la comisión de secretos les permitirá recibir explicaciones de primera mano del servicio.

La resolución aprobada este martes por la Mesa y la Junta de Portavoces sustituye al reglamento vigente desde el año 2004, un texto en el cual se preveía que todos los grupos parlamentarios pudieran tener presencia a la comisión de gastos reservados. Esa premisa, en la práctica, no se estaba cumpliendo por la negativa del PP a que ERC y EH Bildu participasen en la misma, lo que ha impedido que la comisión se pusiera en marcha en esta legislatura y, por tanto, que el Congreso pudiera controlar la labor del CNI.

La reforma salió adelante sin demasiados problemas, habida cuenta de la mayoría con la que cuenta la izquierda junto a los nacionalistas en la Mesa y la Junta de Portavoces. En concreto, PSOE y Unidas Podemos tienen una mayoría de 6 a 3 frente a PP y Vox en el primero de los órganos, el que gobierna el Congreso, mientras que en el segundo el peso de cada uno de los votos de los portavoces es proporcional al número de diputados de su grupo parlamentario.

Una vez reformado el método de elección, lo previsto, según fuentes parlamentarias, es que esta misma semana el Pleno del Congreso apruebe los nombres que sugieran los grupos parlamentarios como sus representantes en la comisión, con el fin de que se constituya lo antes posible. Batet, este martes por la mañana, aseguró que el hecho de que hasta ahora ese órgano no haya podido funcionar por el veto del PP a ERC y Bildu supone una "anomalía" que el cambio en el método de elección pretende corregir, ya que, hoy por hoy, "el parlamento no puede fiscalizar los gastos reservados".

Tibia respuesta de ERC y Bildu

El paso dado por la presidenta del Congreso para que se constituya la comisión de gastos reservados y el CNI pueda ofrecer explicaciones en la misma sobre el supuesto espionaje, sin embargo, no resulta suficiente para ERC y EH Bildu. El portavoz republicano, Gabriel Rufián, lo planteó de manera muy gráfica, al asegurar que en esa comisión no se va a aclarar "nada" porque es "a puerta cerrada" y además los participantes no pueden revelar públicamente ninguna información que se les traslade. "Es un rato para que el director del CNI te explique cuatro chascarrillos, y no estamos para chascarrillos", ironizó Rufián.

Con menos sarcasmo, pero con la misma contundencia se expresó la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que también considera insuficiente que se ofrezcan explicaciones en la comisión de gastos reservados. "Nos parece bien el cambio en el método de elección, los vetos que impedían constituir la comisión no eran nuestros", planteó Aizpurua, quien sin embargo se mostró muy escéptica ante la posibilidad de que en esa comisión se les vaya a informar "realmente de lo que está pasando".