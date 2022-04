¿Convocará Moreno elecciones esta semana? Las claves del adelanto en Andalucía

Las elecciones en Andalucía parecen, día tras día, más cercanas. Los rumores de convocatoria electoral se intensifican tras la pausa de la Semana Santa. Esta misma semana podrían convocarse los comicios, lo que supondría llevar las urnas al 12 de junio.

Estas son algunas claves sobre la posible convocatoria:

El Consejo viaja a Málaga

El Consejo de Gobierno, que lleva varios meses "itinerando" por Andalucía, fuera de su sede habitual en el Palacio de San Telmo, se celebra mañana en Málaga. La reunión ordinaria tendrá lugar en el Museo Picasso de la capital de la Costa del Sol.

Esto puede hacer pensar en que no será en el curso de esta cita donde el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anuncie la convocatoria de elecciones. Una convocatoria que tendría más peso simbólico y oficial si se hace desde la sede del Gobierno andaluz en San Telmo, aunque no es completamente descartable que Moreno quiera realizar este anuncio precisamente en su tierra.

Dos semanas de reflexión

Otra clave que aleja la posibilidad de un adelanto inminente hay que buscarla en las propias declaraciones de Moreno, quien aseguró el Lunes Santo que, tanto durante la Semana Santa como "la siguiente" semana, iba a dedicarlas a "reflexionar" y hablar con los agentes sociales sobre la conveniencia de llevar las elecciones a junio. De ser así, estaríamos entrando en la segunda semana de "reflexión" del presidente de la Junta, lo que aleja la idea de un anuncio de convocatorio esta semana.

Evitar el Corpus

A favor de dictaminar el adelanto esta semana se sitúa la conveniencia de evitar que las elecciones caigan el domingo 19 de junio, fecha que coincide con el puente del Corpus, ya que el jueves 16 es festivo en Sevilla y Granada. Es cierto que se trata de un festivo local en ambos casos, que no tiene correlato en el resto de provincias, pero atañe de lleno a la capital andaluza, la ciudad más poblada de la región, y a otra capital provincial de peso.

Evitar una baja participación en Sevilla y Granada por la "diáspora" hacia las playas en estas fechas podría estar en la mente del Gobierno andaluz para convocar esta misma semana (las elecciones serían el 12 de junio) o, en su caso, esperar al 3 de mayo y llevar las urnas al 26 de junio.

Sin noticias para Marín

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), ha negado hoy mismo la posibilidad de que Moreno anuncie esta semana las elecciones. "Cuando lo tuviera decidido, me llamaría a mí el primero, pero hasta ahora no lo ha hecho", ha dicho el también candidato de Ciudadanos. Es cierto que Marín y Moreno mantienen divergencias sobre la necesidad de dicho adelanto. "¿Por qué hay que convocar elecciones ahora? Que alguien me lo explique", reiteraba hoy el líder de Cs en una entrevista en Canal Sur.

Sin embargo, resultaría extraño que Moreno se lanzara a hacer oficial la convocatoria en Málaga sin comentarlo previamente con su socio. ¿O habrá llamada de última hora?

Los partidos toman posiciones

Sea esta semana o no, el adelanto electoral a junio parece ya inevitable. Todo apunta a ello, y los partidos van tomando posiciones y desvelando estrategias.

Hoy mismo, Juan Marín ha asegurado que se decanta por que su partido (Cs) vaya en solitario a las elecciones en lugar de en listas conjuntas con el PP-A. Su "fórmula" predilecta pasa por una coalición de Gobierno tras unos comicios por separado. Sin embargo, en las últimas semanas, desde la directiva nacional de Ciudadanos han abierto la puerta a integrar listas con el PP.

Para el PSOE-A, las elecciones son ya una realidad a falta de colocar fecha concreta, por eso su líder, Juan Espadas, anunció el pasado Viernes de Dolores que la formación ya ha activado los "mecanismos" para la elaboración de sus listas electorales.

Vox, por su parte, considera que la convocatoria está al caer porque responde a los intereses del PP: "Los andaluces tienen que tener claro que Juanma Moreno convocará cuando le venga mejor a él y al PP. Todos sabemos que mañana es una de las fechas donde presuntamente puede suceder eso", señala Manuel Gavira en relación al Consejo de Gobierno.