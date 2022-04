El PSOE se abre a apoyar en el Congreso una moción de Podemos, ERC y Bildu que critica el giro "unilateral" de Sánchez sobre el Sáhara

El viraje ejecutado por el PSOE en relación al Sáhara Occidental y su relación con Marruecos sigue tensando la relación del Gobierno con sus aliados, así como la que mantienen los socialistas y Unidas Podemos dentro del propio Ejecutivo. Este miércoles, el Congreso debatirá una proposición no de ley para ratificar el "apoyo a las resoluciones de la ONU y a la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental" y afea al presidente Pedro Sánchez haber "modificado unilateralmente su posición" sobre el conflicto "contraviniendo las resoluciones de la ONU y el propio derecho internacional". Y el PSOE, este martes, se abrió a apoyarla el jueves, cuando se vote.

La iniciativa, al ser una proposición no de ley, no tendría efectos legales incluso si fuera aprobada, pero supondría una nueva muestra del rechazo generalizado que ha provocado el viraje de Sánchez en torno a una cuestión como el Sáhara, en la que hasta ahora existía cierto consenso a izquierda y a derecha.

La propuesta que se debatirá el miércoles y se votará el jueves ha sido presentada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, y en principio sumará también el apoyo del PP, mientras otros grupos se lo están pensando: Cs pretende incluir una mención a Argelia y el PNV quiere que se defienda expresamente la celebración de un referéndum de autodeterminación.

Que estas dos formaciones, así como otros pequeños aliados del Gobierno como Más País o Compromís, terminasen apoyando la proposición no de ley no sería sorprendente, habida cuenta de que han tenido una posición muy crítica con el giro de Sánchez sobre el Sáhara. Pero sí lo es que el PSOE confirmara este martes que también votará a favor de la iniciativa si se mantiene en sus actuales términos, es decir, si no se aceptan cambios como los que plantean Cs o PNV. De oponerse al texto, los socialistas se exponen a quedar en amplia minoría en el Congreso, si bien su portavoz, Héctor Gómez, señaló que su posición definitiva dependerá de las enmiendas que acepten "los grupos proponentes".

Para justificar su eventual apoyo, los socialistas argumentan que la parte dispositiva de la proposición no de ley -es decir, la propuesta en sí, lo que el Congreso instaría a hacer al Gobierno- no critica al Ejecutivo y se limita a defender el cumplimiento de las resoluciones de la ONU, algo que, a su juicio, no contradice la nueva posición adoptada por Sánchez sobre el Sáhara. "Entendemos que está dentro del marco que nosotros hemos siempre defendido, no es un cambio de posición con respecto a lo que hemos defendido en la última semana", explicó Gómez.

Esta parte dispositiva reza textualmente así: "El Congreso de los Diputados ratifica su apoyo a las resoluciones de la ONU y a la Misión de la ONU para el Referéndum en el Sahara Occidental, en el convencimiento de que solo el diálogo, la negociación y el acuerdo llevado a cabo de buena fe y de manera constructiva, conforme al derecho internacional, ayudarán a alcanzar una solución política justa, realista, viable, duradera y aceptable por ambas partes al conflicto político en el Sahara Occidental".

La exposición de motivos, más crítica

Esta redacción tan medida responde, según fuentes de Unidas Podemos, al deseo de que el PSOE acabe apoyando la iniciativa. Pero lo cierto es que la exposición de motivos de la misma sí es más crítica con los socialistas, y de hecho deja claro que la decisión de Sánchez solo representa a "una parte del Gobierno español", aunque las decisiones del presidente del Ejecutivo afectan al conjunto de los ministros las compartan o no. De hecho, esta exposición de motivos denuncia que la nueva posición adoptada contraviene "las resoluciones de Naciones Unidas y el propio derecho internacional" y "supone de facto apoyar la vía propuesta por Marruecos, abandonando la base de una solución política que sea mutuamente aceptable".

"Esta decisión ha sido tomada sin haberla consultado ni compartido con ninguno de los grupos políticos del Congreso de los Diputados y contraviniendo el consenso mayoritario de la cámara", denuncia igualmente la proposición no de ley, que asegura que "una decisión de tal calado político, que además de suponer un cambio en la posición histórica mantenida hasta ahora podría desencadenar consecuencias diplomáticas con el propio Sahara Occidental, Argelia y Marruecos, no puede ser adoptada de espaldas a la voluntad mayoritaria del Congreso" y sin "transparencia".