Pearl Harbor en EEUU, el Holocausto en Israel o el muro en Alemania: ¿qué hecho recordará Zelenski hoy en España?

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realizará este martes un breve discurso a través de videoconferencia en un Congreso de los Diputados que lo escuchará con el boato y la solemnidad de las tardes grandes en la sede del legislativo español. Lo hará después de haber intervenido en más de una decena de parlamentos por todo el mundo, incluida la Eurocámara, el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de los Comunes británica o la Knéset israelí. Y es posible que en su intervención apele a algún acontecimiento de la historia de España, habida cuenta de que, en la mayoría de los discursos que ha ofrecido ante parlamentos extranjeros, Zelenski ha tirado de la épica nacional para pedir ayuda para Ucrania.

El líder ucraniano intervendrá a las 17.00 horas en un evento previo al Pleno ordinario del Congreso y que se transmitirá a través de las pantallas del hemiciclo, al que están invitados todos los diputados y también los senadores. Posteriormente, está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, le dediquen unas palabras para cerrar el acto, que no contará con intervenciones de los grupos parlamentarios y que, por motivos de seguridad del presidente ucraniano, no se alargará mucho más de media hora.

Para conocer el discurso de Zelenski habrá que esperar aún unas horas. Pero lo cierto es que, si sigue la misma estrategia que ha utilizado en otras cámaras legislativas en las que ha intervenido en las últimas semanas, los parlamentarios españoles pueden esperar apelaciones a batallas o guerras que haya librado España contra agresores extranjeros y que hayan dejado huella en el relato nacional, como la Guerra de Independencia contra la invasión napoleónica a principios del siglo XIX.

Buen ejemplo de este modo de proceder a nivel discursivo ha sido la intervención que Zelenski realizó el pasado 8 de marzo ante la Cámara de los Comunes británica. Allí, el mandatario ucraniano directamente evocó las palabras que pronunció en 1940 el premier Winston Churchill cuando, ante la posibilidad real de una invasión de Alemania al Reino Unido, prometió luchar hasta la derrota final del nazismo. "Lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, ¡nunca nos rendiremos!", prometió entonces Churchill.

Zelenski parafraseó ese discurso 82 años después, y comparó la invasión rusa a Ucrania con la Segunda Guerra Mundial. "No quisisteis perder vuestro país cuando los nazis quisieron arrebatároslo, luchasteis por él", y de la misma forma los ucranianos "no nos rendiremos y no perderemos", planteó el presidente, que insistió en que Ucrania luchará "hasta el final por mar y por aire, luchando por nuestra tierra, sea cual sea el coste".

Las referencias a la Segunda Guerra Mundial también estuvieron presentes en el discurso que ofreció Zelenski ante las cámaras del Congreso de Estados Unidos, una alocución en la que recordó -además del 11-S- el ataque del Imperio Japonés a la base naval de Pearl Harbor en 1941, un bombardeo que terminaría desencadenando la entrada estadounidense en la guerra. "Como nadie lo esperaba, no pudieron evitarlo", señaló el presidente ucraniano, que afirmó que su país está viviendo lo mismo "en este instante, cada noche". "'Tengo un sueño'. [...] Tengo una necesidad, la necesidad de proteger nuestros cielos", planteó igualmente Zelenski haciendo una referencia a Martin Luther King.

El Muro, ante el Bundestag

Con esa alusión, el presidente de Ucrania estaba pidiendo al Gobierno de los Estados Unidos que pusiera en marcha una zona de exclusión aérea en los cielos ucranianos, algo que no ha ocurrido porque Rusia lo consideraría un acto de guerra y podría desencadenar una conflagración a escala global. Y no lo hizo solo en Estados Unidos, sino también ante el Parlamento de Canadá, una intervención en la que se refirió expresamente al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para que se pusiera en su piel: "Imagina que a las cuatro de la madrugada empiezas a oír explosiones de bombas. Justin, ¿te imaginas? Tú y tus hijos oyendo esas explosiones".

Zelenski también ha intervenido ante el Bundestag alemán, y en ese caso las referencias de su discurso se retrotrajeron a la Guerra Fría. El Muro de Berlín, construido por la República Democrática y que dividió la capital alemana durante casi tres décadas, fue mencionado por Zelenski ante los legisladores germanos, y además el presidente ucraniano lo hizo adaptando un discurso pronunciado en 1987 por el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan, que pidió al líder soviético Mijaíl Gorbachov acabar con la separación de los berlineses.

Según afirmó Zelenski, Rusia está construyendo ahora "un muro en Europa Central, entre la libertad y el cautiverio", y "este muro crece con cada bomba que cae sobre Ucrania". "Señor Scholz: eche abajo este muro", imploró el presidente ucraniano al canciller alemán, Olaf Scholz, ante quien señaló que, "una vez más" en la historia de Europa, "se están llevando a cabo intentos de aniquilar a un pueblo entero".

El Holocausto

Precisamente en esa última idea, la del genocidio, basó Zelenski parte de su intervención ante la Knéset, el parlamento israelí. "Escuchad qué dice el Kremlin, es la misma terminología que los nazis usaron contra vosotros", lanzó el presidente ucraniano ante los legisladores del Estado judío, ante los que comparó el Holocausto con la invasión rusa a Ucrania. "Entonces querían destruir Europa y no os quisieron dejar con vida. Ahora nos toca a nosotros. Entonces lo llamaron la Solución Final", afirmó.

A la Knéset, además, Zelenski le afeó que Israel se haya posicionado de manera mucho más equidistante que el resto de Occidente ante la guerra en Ucrania. "Podemos preguntar por qué no hemos recibido armas de Israel, por qué no ha impuesto fuertes sanciones a Rusia [...] Ha sido vuestra decisión y tendréis que convivir con vuestras conciencias", planteó.