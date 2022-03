Feijóo reclama a Sánchez que "por lo menos se saque la leche de las granjas"

El candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "actúe ya" para "dar una salida a los productos perecederos y de primera necesidad" ante la huelga de transportistas.

"Por lo menos que se saque la leche de las granjas, que se desbloquee el pescado de las lonjas, que se saque la carne de los mataderos", con el objetivo de que "no arruinen a más gente mirando para otro lado e insultando a todo el mundo porque simplemente quieren llegar a fin de mes", ha dicho.

Ante esta situación, el también presidente gallego ha reivindicado que "la carne, el pescado y los productos perecederos no pueden esperar a que el presidente acabe sus viajes", tras lo que ha señalado que espera que "la tragedia no pase a enfrentar a los agricultores y a los ganaderos con los transportistas".

"Espero que se oigan las justas reivindicaciones de todos, que se sosieguen los problemas los intensos que tenemos", así como que "se saquen los productos perecederos", hablando con los transportistas y buscando "fórmulas de solucionar problemas, y no de dividir problemas", ya que "un Gobierno que ante las dificultades divide a su gente, no merece seguir gobernando".

Núñez Feijóo se ha pronunciado de esta forma en la tarde de este domingo en Mérida, en el acto de cierre de campaña de la gira que ha realizado por España para explicar a los afiliados del PP su proyecto, en el que ha estado acompañado del presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago.

"No pueden esperar a fin de mes"

En su intervención, el candidato a la Presidencia del PP ha considerado que "el Gobierno ya llega tarde", porque los sectores productivos no pueden "esperar a fin de mes" para que se aprueben medidas ante la situación actual, porque "llevamos esperando varios meses a que llegue el fin de mes y cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes".

Y es que "las ayudas a la industria no van a valer para nada si no hay industrias", ha advertido Núñez Feijóo, quien ha considerado que el Gobierno "tenía que haber reaccionado desde hace meses", ya que "un Gobierno responsable es aquel que busca soluciones y no busca culpables", y que aplica estas soluciones "aunque encima de la mesa las haya puesto el PP".

Por eso, el candidato a la Presidencia del PP ha reivindicado que tomar "medidas como una bajada drástica de impuestos no es un mantra, es imprescindible", ha reafirmado Feijóo, quien ha defendido que de esta forma "no estamos disminuyendo los ingresos de las administraciones pública", sino que se está "dejando de pedirle a la gente que pague un dinero que no tiene".

Feijóo ha alertado de que en la situación actual "cierran las explotaciones, se tira la leche, se sacrifican las cabezas de ganado y se deja el pescado pudrir en las lonjas porque no hay nadie que lo lleve a los mercados".

Por eso, el presidente gallego ha reclamado que se hable con los transportistas en huelga, ya que según ha señalado, "nos han dicho que quieren hablar pero nadie les recibe", ni la ministra de Transportes ni los delegados del Gobierno, ha lamentado Feijóo, quien ha criticado la "soberbia" del Ejecutivo por no reunirse con este sector.

En ese sentido, ha defendido que los transportistas, los marineros, los ganaderos, los agricultores, las industrias o las familias con coche "no son enemigos del Gobierno, todos ellos son personas que quieren vivir, quieren trabajar, llegar a fin de mes, y quieren que el Gobierno les escuche", ha reivindicado Feijóo.

"Apostar por lo rural es apostar por España"

Así, el candidato a liderar el PP se ha referido a la manifestación que el mundo rural ha protagonizado este domingo en Madrid, tras lo que ha reafirmado que "apostar por lo rural es apostar por España", y además es "la mejor política demográfica, es lo verdaderamente ecológico porque la tierra productiva es la tierra cuidada", ha dicho.

Ante esta situación, Feijóo se ha preguntado "¿cómo responderá el Gobierno ante tantos mensajes diáfanos y contundentes?", tras lo que ha planteado "¿qué tiene qué pasar en el campo español para que el Gobierno actúe?", ha dicho.

Finalmente, el presidente gallego ha considerado que el mundo rural "necesita infraestructuras, un impulso económico y prioridades", ya que según ha reivindicado, "sin compromiso con el campo, éste será el Gobierno vacío de la España vacía", por lo que ha concluido reclamando al Ejecutivo que "atienda al campo, pongámonos a trabajar y solucionemos esto mañana, no pasado ni a fin de mes".