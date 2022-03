La huelga indefinida de transportistas que está en marcha desde el pasado lunes convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías en protesta por el alza del precio de los combustibles tiene visos de escribir aún muchos capítulos más.

“No se nos están dando las soluciones reales que estamos pidiendo para el transportista de base”, explica Miguel Cánovas, vocal de la organización que ha dado un paso al frente en el sector para liderar unos paros que no son secundados por el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), patronal del sector y único interlocutor válido reconocido por el Gobierno pese a que solo cuenta con el 15% de la representación de los transportistas. “Una minoría nos está diciendo al 85% restante de los transportistas cómo tenemos que trabajar y a qué precio”, critica.

¿Cómo valora por ahora el transcurso de la huelga?

Hay zonas como Algeciras, Asturias o Cantabria donde tenemos un seguimiento del 90-95% o incluso un 100%. Sin embargo, en Madrid, que es un centro neurálgico donde atraviesan todos los caminos de todos los sitios, es más difícil entrar a valorar el paro que hay, pero calculamos que hemos alcanzado el 80%, lo cual es un éxito total. En las medianas y pequeñas empresas están todos los camiones parados.

¿Ha sido la subida del precio de los combustibles el detonante?

El Comité Nacional de Transportes es un organismo creado hace 40 que nos dice lo que tenemos que hacer el resto de transportistas y donde se compran voluntades con cursos de formación y subvenciones siendo una minoría. Nuestra misión es tratar de convocar a todos los transportistas de base para hacer frente a estos señores que nos dicen cómo tenemos que trabajar y a qué precio. Este paro no va por el tema del gasoil. Eso ha sido la gota que ha colmado el vaso. Detrás hay cientos de problemas. No es el capricho de nadie.

No se entiende que ustedes representen el 85% de los transportistas y el país no esté parado.

Porque no estamos organizados, es simplemente porque no estamos unidos. No estamos en una organización potente y por eso llevamos cuatro meses intentando concienciar a los compañeros de que o hacemos una organización fuerte o nos va a seguir dominando una minoría que nos va a seguir diciendo cómo tenemos que vivir y qué tenemos que comer. Nosotros tenemos los camiones y ellos, los capitales de riesgo, tienen la logística y la mediación. Son grandes operadores que no tienen la herramienta que tanto cuesta mantener. Ya han roto todas las salidas que teníamos para poder conservar nuestro pequeño negocio, nuestro modo de vida.

¿Qué piden para que cesen los paros?

Estamos pidiendo que haya un precio de salida en nuestros transportes, el mismo que el Ministerio pone como ejemplo en el Observatorio de Costes, que es un organismo que elabora un informe anualmente de lo que nos cuesta la explotación de nuestros vehículos. Entonces por debajo de ese precio no podemos trabajar. No podemos trabajar a pérdidas, es como si le ponemos dinero de nuestro bolsillo a nuestro trabajo. Trabajar por debajo de ese precio es a pérdidas. Y a pérdidas una empresa pierde dinero o desaparece.

También queremos que se regulen, por supuesto, los mediadores, los operadores de transporte, que son los especuladores que se están llevando el beneficio que nosotros necesitamos. ¿Cómo es posible que un precio entre el cargador y el último transportista pase antes por 2-3 manos? Porque en ese camino se pierde el precio al que hay que efectuar realmente el transporte, que engloba poner el gasoil y todo lo que conlleva tener ese negocio. Y señores que no hacen nada, se lo llevan. Han llegado a estirar tanto la cuerda que han pensado que dándonos para comer ya con esto se terminaba.

¿Por qué rechazan el acuerdo al que la CNTC llegó con el Gobierno el pasado mes de diciembre?

Porque para poder implantar todos esos acuerdos tienen que ser empresas como las de ellos, que cuando firman contratos ponen sus cláusulas de revisión en caso del alza del combustible y además tienen modo jurídico para hacerlos cumplir a sus cargadores. Pero a nivel de carga pequeña, a nivel de transportista pequeño, es muy difícil que nosotros lo podamos implantar, porque siempre estamos bajo la amenaza de decir muy bien nosotros te pagamos, pero ya no vuelves a cargar. Esos acuerdos que se firmaron con el Gobierno son solo para ellos, para grandes empresas.

¿Cuánto le cuesta ahora llenar el depósito de un camión?

Pues antes llenar el depósito eran 1.300 euros y ahora son 2.000. Y te parecerá increíble, pero 700 es un poco el margen que te que queda con un camión. Estamos aquí ahora más por vocación que por otra cosa. Esto viene de mi padre, de mi abuelo, de mi tío y me gusta. Me gusta pero llega un punto de preguntarme si estoy en la vida para alimentar a otros, a una industria política que me parece indecente. Lo que queremos es trabajar, es lo único que sabemos en esta vida. Trabajar y duro.

¿Cree que esta protesta puede sacar a la calle a otros sectores que sufren las consecuencias del alza del precio de los combustibles?

Es que ya los ganaderos, los agricultores y los pescadores están con nosotros. Ya nos están ofreciendo que hagamos un frente para que la sociedad se entere de que el campo español está muerto y que hay alguien que no lo está defendiendo. Y si el campo español se muere, si la ganadería se muere, si el pescado no llega a los puertos porque están otros países ocupando nuestros mercados y encima no luchamos por ello, pues el transportista también se muere en cierta manera, aunque tengamos más opciones de demás mercado.

El Gobierno ya ha dicho que hay poco margen para bajar impuestos. ¿Teme que esta huelga sirva para poco?

No existe ningún temor. Existe una certeza: esto es una burda manipulación. Lo que quieren es darnos unas migajas, que es decir, por ejemplo, vamos a bajaros diez céntimos y que los cargadores sean solidarios y os aumenten un 20%. Pero vamos a ver señores, ¿se quieren reír de nosotros? No somos niños. Somos gente curtida en mil batallas. Solo estamos pidiendo que se nos escuche.

Antes ha mencionado que su organización aún no está unida y habrá muchos camioneros que no puedan prolongar los paros por cuestiones económicas. ¿Hasta cuándo van a mantener la huelga?

Hasta que nos reunamos con el Gobierno y nos tome en cuenta. A partir de ahí podemos negociar pocas cosas, porque lo que pedimos no es una quimera. Lo que necesitamos es que la ministra nos escuche, que es su obligación. No puede ir con el no por delante cuando saben perfectamente que nuestra propuesta es la de la base, de los pequeños transportistas, que somos los que movemos el país realmente. No puede ser que no tengamos voz en el comité nacional. La gente está muy quemada, a punto de perder sus camiones y su casa.

¿Algún partido de la oposición ha contactado con ustedes para mediar y ofrecer su apoyo?

Sí. Lo que sucede es que desde un principio dijimos que esto no lo podía liderar ningún partido político ni ningún sindicato. No queremos que nadie saque rédito político de esta huelga. Pero valoramos que alguien nos haya abierto una puerta abierta para que nos escuchen los políticos, porque lo que queremos es explicarnos.

¿Se puede saber de qué partido o partidos estamos hablando?

Se dice el pecado pero no el pecador.

¿Le ha molestado que la ministra relacione su plataforma con la ultraderecha?

Es lo que siempre hacen los políticos cuando no les salen bien las cosas: primero amenazar y luego sembrar con bulos falsos e informaciones sesgadas con tal de desacreditar un movimiento que no es político ni tiene intereses ocultos privados como suelen tener los políticos. Somos el pueblo que hemos dicho hasta aquí hemos llegado por los problemas tan críticos que tenemos.